Дружба после 40: как найти новых друзей и не бояться отказов

Регулярные приятельские и родственные контакты действительно снижают риск деменции, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: SeventyFour/Shutterstock/Fotodom

Кажется, что легкость новых знакомств - это привилегия двадцатилетних: учеба, вечеринки, друзья друзей. А после сорока-пятидесяти жизнь будто сжимается до привычного круга «семья - работа - дом». То времени на дружбу не хватает. То душевных сил. То одолеют сомнения: "Да кому нужно меня выслушивать и поддерживать? В чем выгода?" Только вот на самом деле в психологии зрелость - это время «второй социализации». Этап новых знакомств, когда качество становится важнее количества, а общение превращается в ресурс для сохранения ясности ума, эмоционального равновесия и физического здоровья. Исследования подтверждают, что регулярные приятельские и родственные контакты действительно снижают риск деменции, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Вдумайтесь: способность заводить социальные контакты - это научно доказанный фактор долголетия!

Как преодолеть барьеры, найти «свои» площадки для общения, вернуть интерес к людям и себе самому, выстроить теплые отношения и можно ли возобновить давнюю дружбу - рассказывает Светлана Савченко, доцент кафедры «Социальная коммуникация и организация работы с молодежью», заместитель декана факультета «Социальная коммуникация» МГППУ.

1. Не вынесу отказа

Часто в зрелом возрасте люди бояться быть навязчивым или получить отказ, ведь десятилетиями мы тренировались «не беспокоить по пустякам».

- Очень важно различать две вещи. Навязчивость - это давление вопреки отказу, а инициатива - это вежливое предложение, которое оставляет другому человеку свободу выбора, - говорит Светлана Савченко.

Лучшие места для знакомств в среднем и старшем возрасте - это не клубы и рестораны, а так называемые «событийные площадки»: лектории, экскурсии, книжные клубы, волонтерские акции, курсы, танцевальные вечера или группы здоровья. Здесь общая тема или дело снимают напряжение, и контакт возникает естественно.

- Для практики своих социальных навыков попробуйте «Правило 3-х секунд». Появилось желание сделать комплимент, задать вопрос или просто улыбнуться - действуйте сразу, пока не включился «внутренний критик». Начните с малого: три комплимента в первый день, три вопроса во второй, три улыбки в третий. Через неделю боязнь проявлять инициативу заметно отпустит, - говорит наш эксперт. – И помните, что отказ - это всегда информация о другом человеке или ситуации, а не о вас. Человек мог устать, торопиться или он просто интроверт, любит погружаться в себя. Улыбнитесь, поблагодарите за уделенное внимание, и идите дальше - с уважением к себе и к свободе другого.

Лучшие места для знакомств в среднем и старшем возрасте - это не клубы и рестораны, а так называемые «событийные площадки»: лектории, экскурсии, книжные клубы, волонтерские акции, курсы, танцевальные вечера или группы здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2. Узнаем, не проламывая границы

- В зрелом возрасте общение – это не просто обмен комплиментами и фактами из биографии, а совместное исследование друг друга, - говорит Светлана Савченко. – Научные данные говорят нам о том, что оптимальный баланс составляет примерно сорок процентов времени на слушание и шестьдесят на рассказ о себе. Если собеседник активно задает вопросы, пропорция может смещаться в его сторону. Главное правило заключается в том, чтобы не превращать диалог ни в допрос, ни в монолог о себе.

Есть вопросы, которые помогают раскрыть собеседника, не вторгаясь в личное пространство.

Например, можно спросить о том, что сегодня во время занятий в клубе больше всего удивило, как человек вообще заинтересовался, скажем, чтением романов или коллекционированием марок, что бы он посоветовал новичку в этом деле или какие есть любимые парки в городе.

- Такие вопросы относительно нейтральны, поскольку не касаются личной жизни, финансов или здоровья. Однако они дают возможность собеседнику рассказать о своих ценностях, увлечениях и опыте, из чего и рождается настоящее взаимодействие. Ведь действительно что-то личное раскрывается не через «анкетные» вопросы, а через увлеченность человека чем-либо, - говорит Светлана Савченко.

3. Не стесняться себя

С возрастом часто появляется ощущение: «Да что во мне интересного!». Человек словно становится невидимым сначала для себя, а потом и для окружающих. Психологи называют это кризисом нарративной идентичности - потерей умения рассказывать историю своей жизни как ценную.

Как вернуть ощущение значимости? Сделайте простое упражнение. Вспомните всего три истории из своей жизни:

1. История преодоления - момент, когда было очень трудно, но вы справились.

2. История достижения - то, чем можно гордиться (вырастить ребенка, посадить дерево, освоить компьютер - масштаб не важен).

3. История забавного случая - что-то смешное, что с вами произошло.

Начинать разговор о себе лучше не с биографии, а с увлеченности. Например: «Недавно открыл для себя…», «Есть в моей жизни удивительный человек» или «Всю жизнь думал, что не умею рисовать, а в сорок семь взял кисть».

- Рассказ через действие всегда остается увлекательным, потому что в этом случае человек не ведет себя, словно читает резюме, а делится опытом. Именно в способности осмыслять и проживать жизнь заключается ценность личности, а не в списке заслуг, как думают многие, - говорит Светлана Савченко.

4. Дом – магазин – поликлиника тоже полигон для знакомств

В среднем возрасте рутина часто поглощает человека, а в старшем быт у многих сужается до маршрута «дом - магазин - поликлиника». Люди вокруг словно превращаются в функции: кассир, врач, сосед. Теряется навык настоящего любопытства к другому человеку.

Вернуть интерес помогают простые ежедневные мини-практики - своего рода «социальная зарядка», говорит наш эксперт.

1. «Имя человека». Сегодня узнайте имя кассира или продавца. Завтра обратитесь к нему по имени. Послезавтра спросите, как прошел день. Через неделю в магазине появится «свой» человек и ощущение одиночества заметно слабеет.

2. «Комплимент». Каждый день делайте один искренний комплимент незнакомцу. Не общее «Вы хорошо выглядите», а конкретное: «У вас красивое пальто» или «У вас приятный голос». Такие микроконтакты учат замечать людей вокруг.

3. «Три вопроса». В очереди или транспорте задайте три нейтральных доброжелательных вопроса: где ближайшая остановка, где купили такие серьги, как вам сегодня погода.

Люди охотнее отвечают на простые, дружелюбные обращения.

Огромную пользу дают и «слабые социальные связи» - просто знакомые и приятели. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

5. Дружить или приятельствовать?

Нам часто говорят, как важны близкие друзья, - и это правда. Но современные исследования показывают, что огромную пользу дают и «слабые социальные связи» - просто знакомые и приятели. А к расширению этого круга ведут короткие, легкие разговоры с продавцом, соседом или попутчиком.

- Такое общение - вовсе не пустая трата времени. Любой контакт активирует зеркальные нейроны, тренирует умение считывать эмоции и поддерживает пластичность мозга. Короткий разговор казалось бы «ни о чем» на самом деле работает как гимнастика для социального интеллекта, - говорит Светлана Савченко.

Самый простой шаг можно сделать уже сегодня вечером. Выйдите на прогулку и поздоровайтесь с соседом, мимо которого обычно проходили молча. Или спросите продавца в ближайшем магазине, как прошел день. Можно просто позвонить старому знакомому без повода и спросить, как дела.

- Даже один такой мини-контакт в день снижает уровень стресса и повышает ощущение связи с миром. А короткая улыбка и приветствие незнакомцу могут сразу повысить настроение, - говорит наш эксперт.

6. Старый друг – лучше новых двух?

Возобновление старых связей - один из самых быстрых способов вернуть ощущение опоры.

- Дружба, проверенная временем, не требует долгого развития. Можно продолжить именно с того места, где общение остановилось годы назад, - отмечает эксперт.

Чтобы возобновить контакт без неловкости, используйте формулу «теплое общение без претензий».

- Не пишите с упреками и не требуйте объяснений за молчание. Лучше сказать: «Вспомнил тебя - и стало тепло на душе» или поделиться фотографией с общим воспоминанием. Если человек откликнется - прекрасно. Если нет, значит, ему сейчас не до этого. Молчание не стоит воспринимать как личное отвержение, окружающие зачастую просто поглощены своими проблемами, - говорит Светлана Савченко.

- Зрелость - это не время угасания интереса к миру, а период его максимальной осознанности. В этом возрасте человек обладает большим опытом, мудростью и способностью различать главное и второстепенное. Остается лишь вернуть себе смелость протянуть руку другому человеку, - заключает наш эксперт.

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