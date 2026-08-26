Лобанов из «Интернов» вдруг стал Александром III: Александра Ильина не узнать в глубоком гриме

Александр Ильин-младший сыграет Александра III в новом фильме. Фото: PR 1-2-3 Production

Александр Ильин-младший, получивший массовую популярность благодаря роли интерна Лобанова — самого недалёкого из всех — в сериале «Интерны», очень долго открещивался от знаменитой работы. Образ недоумка, над которым издевается и руководитель, и коллеги, удался так блестяще, что прочно закрепился за артистом. Его повсюду начали звать Лобановым.

Фото: kino-teatr.ru

А ведь Александр — потомственный актер, внук заслуженного артиста РСФСР Адольфа Ильина, племянник народного артиста РФ Владимира Ильина и сын заслуженного артиста РФ Александра Ильина. Снимался он не только в «Интернах», но и в довольно серьезных картинах: «Собор», «Дикое поле», «Царь», даже Роберта Рождественского — в сериале «Таинственная страсть».

Фото: kino-teatr.ru

Ярлык Лобанова настолько крепко прилип к Александру (которому уже 42 года), что он даже некоторое время брал паузу и вообще не снимался (как Мэттью Макконахи, отказывавшийся от ролей красавчиков в мелодрамах даже за огромные деньги) — и посвящал время семье и рок-группе «План Ломоносова», где является фронтменом.

И серьезные роли начали приходить: в сериалах «Закрыть гештальт», «Трасса», «Бар «Один звонок», драме «Холмы» Ильин показал высокий уровень мастерства драматического актера, а в «Караморе» сыграл Валентина Распутина (и еще Егора Летова в невышедшем байопике «Рыжий»).

Фото: kino-teatr.ru

Теперь артисту доверяют и мощные исторические образы — в новом фильме «Александр III» Ильин сыграл русского императора, прославленного как Миротворец (войны при нем были, конечно, но не слишком много). Надо признать, что густая борода, с которой как панк Ильин и так часто ходит в последнее время, весьма идет актеру — но тут художники по гриму и огромную залысину артисту смастерили. Так, что его стало почти не узнать.

Работа Андрея Кравчука (худрук проекта) продолжает цикл исторических фильмов «Русь», посвященных русским правителям: «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы», «Екатерина Великая» и «Александр I».

Фото: PR 1-2-3 Production

— В императоре Александре III воплотилась старинная русская мечта про хозяина, который придет и наведет порядок, — считает Кравчук. — Он был уверен, что у России свой, особый путь развития, который опирается на православие, традиции и силу. Россия достигла при нем расцвета и стала одной из ведущих мировых держав. Он показал, что сильная власть может быть созидательной, и мир — сильным.

В картине будет показано и убийство у Спаса на Крови в Петербурге императора Александра II — отца главного героя, и внезапная смерть старшего брата Александра — великого князя Николая Александровича, и отказ от подражания Европе, и реформы во всех сферах жизни, и противостояние террористам, и многие другие ключевые вехи русской истории. Авторы определяют картину как художественно-документальный проект, это значит, что игровые эпизоды будут чередоваться с хроникой.

Фото: PR 1-2-3 Production

Съемки развернулись в знаковых дворцах северной столицы: Зимнем, Александровском, Екатерининском, Гатчинском, Строгановском, Елагином, Аничкове, а также в усадьбе Державина.

Появится в картине и множество исторических персонажей: жена Александра III, датчанка Мария Федоровна (Анна Завтур), отец Александр II (Александр Лазарев-мл.), старший сын Николай — последний император из династии Романовых и др.

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