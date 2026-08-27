Итоговая ведомость ударов ВС России по Украине 27 августа 2026 года впечатляет. Фото: REUTERS.

Не успел Зеленский похвастать, что добыл небольшую партию ракет к системам ПВО Patriot, как прилетели «Герани» и баллистика принимать у них экзамен.

Итоговая ведомость ударов ВС России по Украине 27 августа 2026 года впечатляет. Военкор KP.RU Александр Коц подробно разбирает список пораженных целей в Киеве, Одесской область, Запорожье и Кривом Роге.

Удар по Киеву - крупнейший склад и цех сборки дронов

По «Сан-Парку» прилетело второй раз за месяц. 11 августа в этом киевском офисно-складском комплексе накрыли до 15 тысяч FPV-дронов с тепловизорами — вместе со станциями управления и комплектующими. Прошло две с лишним недели — и Минобороны снова называет его крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV. Успели набить заново. Хозяйственные. Ну, значит, и разгрузили заново.

Кроме того, в Киеве под удар попал цех сборки барражирующих «Хорнетов». Значит, в столице налажена крупноузловая сборка американских дронов. Была.

В Борисполе — комплекс «Александровский», где складировали комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. Пять дней назад там же, под Борисполем, «Искандеры» разобрали четыре десятка большегрузов, переоборудованных под перевозку и пуск дальнобойных дронов. Ещё раньше — «Укрспецсистемы» с крупноузловой сборкой, «Маяк», «Радиоизмеритель», «Файер Пойнт».

Киевская агломерация — штаб-квартира украинского дроностроения, и по ней теперь ходят как на работу.

Удар по Запорожью и Кривому Рогу

Дальше — металл. Запорожье и Кривой Рог. Криворожский комбинат уже вставал после удара 16 августа — тогда пресс-служба сама признала частичную остановку производства. Теперь добавили и туда, и в Запорожье. Без проката нет ни корпусов, ни боеприпасов, ни «мангалов» на технику.

Кременчугский НПЗ — тоже второй заход за две недели. Показательна формулировка: завод работал ещё и на перевалку нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа. Своей переработки уже не хватает — возят чужое. Возили.

Одесские порты

Ну и порты. В Одессе и Черноморске за ночь — минус 24 хранилища с военным имуществом. По Рени на Дунае молотят весь август: 7-го, 13-го, когда там сидел пункт управления ВМС, 21-го. Сегодня — снова разгрузочная инфраструктура и ГСМ. В Ильичевке — цех сборки дронов и производство селитры. Плюс — и это, пожалуй, главное — энергетика, питающая порты. Кран без электричества — ржавый памятник былой роскоши. Порт без энергии не принимает, не разгружает и не отправляет.

Итого: производство, хранение, распределение, сырьё, топливо, ввоз, энергия. Семь звеньев одной цепи за один налёт. Работаем дальше.

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