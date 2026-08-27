От успешных бизнесвумен до богатых жен и наследниц: ТОП-10 самых состоятельных женщин России

Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. А вот обратное верно не всегда! По крайней мере, если под успехом понимать богатство. И вот почему.
Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых женщин России. И возглавляет его именно женщина, которая «сделала себя сама», и разбогатела не благодаря мужчине, а где-то даже вопреки: основательница Wildberries Татьяна Ким. Ее состояние с начала года уменьшилось на $3,1 млрд, виной тому - удары беспилотников по складам WB.
А все остальные дамы из первой десятки оказались либо женами (в том числе бывшими), либо сестрами, либо дочерьми различных бизнесменов.
Кроме Елены Батуриной, конечно.
1. Татьяна Ким
Состояние: $5 млрд
Источник богатства: Татьяна - основательница и генеральный директор Wildberries.
Интересный факт: разведена, семеро детей
2. Елена Батурина
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП
Состояние: $1,3 млрд
Источник богатства: Елена возглавляет компанию Inteco Management (инвестиции в недвижимость, строительный и гостиничный бизнес).
Интересный факт: вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
3. Людмила Коган
Состояние: $1,25 млрд
Источник богатства: около 82% акций банка "Уралсиб", также Людмила работает генеральным директором компании «БФА-Девелопмент», строящей жилье в Санкт-Петербурге.
Интересный факт: вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, после смерти мужа его активы перешли к Людмиле.
4. Екатерина Федун
Состояние: $1 млрд
Источник богатства: около 2% акций "Лукойла" и дивиденды от них.
Интересный факт: эти акции в 2018 году ей подарил отец Леонид Федун - бывший совладелец нефтяной компании "Лукойл" и владелец московского "Спартака". Его нынешнее состояние - $10,3 млрд.
5. Татьяна Володина
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Состояние: $950 млн
Источник богатства: совладелец группы компаний «Алькор и Ко», которая управляет сетями «Лэтуаль» и «Подружка».
Интересный факт: совладельцем "Лэтуаль" стала после смерти мужа, основателя компании Максима Климова.
6. Виктория Михельсон
Состояние: $850 млн
Источник богатства: 2,3% акций нефтегазовой компании «Новатэк» и дивиденды от них; дом культуры «ГЭС-2» в Москве.
Интересный факт: и акции, и дом культуры Виктории в 2023 году передал ее отец – основатель и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.
7. Евгения Гурьева
Состояние: $800 млн
Источник богатства: 4,82% акций крупнейшего в Европе производителя удобрений «Фосагро» и дивиденды от них.
Интересный факт: жена Андрея Гурьева – бывшего члена совета директоров и владельца крупного пакта акций «Фосагро».
8. Светлана Рыбальченко
Состояние: $800 млн
Источник богатства: различные активы группы «Сибирский деловой союз» (СДС), включая «СДС-Строй» - ведущий строительный холдинг в Кемеровской области
Интересный факт: брат Светланы Михаил Федяев - один из основателей группы СДС.
9. Лидия Сультеева
Состояние: $800 млн
Источник богатства: 50% холдинговой компании «Вулкан», которая занимается инвестициями
Интересный факт: муж Рустем Сультеев - совладелец татарстанской группы ТАИФ, которая занимается нефтепереработкой, управлением автозаправками, операциями с недвижимостью и финансами.
10. Светлана Демидова
Состояние: $750 млн
Источник богатства: 50% акций группы компаний «Доминант» (третий по величине производитель сахара в России и крупный производитель сыра) и дивиденды от них
Интересный факт: второй половиной «Доминанта» владеет муж Светланы Павел Демидов.
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