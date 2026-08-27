От успешных бизнесвумен до богатых жен и наследниц: ТОП-10 самых состоятельных женщин России

Глава компании Wildberries Татьяна Ким. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. А вот обратное верно не всегда! По крайней мере, если под успехом понимать богатство. И вот почему.

Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых женщин России. И возглавляет его именно женщина, которая «сделала себя сама», и разбогатела не благодаря мужчине, а где-то даже вопреки: основательница Wildberries Татьяна Ким. Ее состояние с начала года уменьшилось на $3,1 млрд, виной тому - удары беспилотников по складам WB.

А все остальные дамы из первой десятки оказались либо женами (в том числе бывшими), либо сестрами, либо дочерьми различных бизнесменов.

Кроме Елены Батуриной, конечно.

1. Татьяна Ким

Состояние: $5 млрд

Источник богатства: Татьяна - основательница и генеральный директор Wildberries.

Интересный факт: разведена, семеро детей

2. Елена Батурина

Елена Батурина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние: $1,3 млрд

Источник богатства: Елена возглавляет компанию Inteco Management (инвестиции в недвижимость, строительный и гостиничный бизнес).

Интересный факт: вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

3. Людмила Коган

Людмила Коган. Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Состояние: $1,25 млрд

Источник богатства: около 82% акций банка "Уралсиб", также Людмила работает генеральным директором компании «БФА-Девелопмент», строящей жилье в Санкт-Петербурге.

Интересный факт: вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, после смерти мужа его активы перешли к Людмиле.

4. Екатерина Федун

Екатерина Федун. Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Состояние: $1 млрд

Источник богатства: около 2% акций "Лукойла" и дивиденды от них.

Интересный факт: эти акции в 2018 году ей подарил отец Леонид Федун - бывший совладелец нефтяной компании "Лукойл" и владелец московского "Спартака". Его нынешнее состояние - $10,3 млрд.

5. Татьяна Володина

Татьяна Володина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние: $950 млн

Источник богатства: совладелец группы компаний «Алькор и Ко», которая управляет сетями «Лэтуаль» и «Подружка».

Интересный факт: совладельцем "Лэтуаль" стала после смерти мужа, основателя компании Максима Климова.

6. Виктория Михельсон

Виктория Михельсон. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Состояние: $850 млн

Источник богатства: 2,3% акций нефтегазовой компании «Новатэк» и дивиденды от них; дом культуры «ГЭС-2» в Москве.

Интересный факт: и акции, и дом культуры Виктории в 2023 году передал ее отец – основатель и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

7. Евгения Гурьева

Евгения Гурьева. Фото: mai.ru

Состояние: $800 млн

Источник богатства: 4,82% акций крупнейшего в Европе производителя удобрений «Фосагро» и дивиденды от них.

Интересный факт: жена Андрея Гурьева – бывшего члена совета директоров и владельца крупного пакта акций «Фосагро».

8. Светлана Рыбальченко

Состояние: $800 млн

Источник богатства: различные активы группы «Сибирский деловой союз» (СДС), включая «СДС-Строй» - ведущий строительный холдинг в Кемеровской области

Интересный факт: брат Светланы Михаил Федяев - один из основателей группы СДС.

9. Лидия Сультеева

Состояние: $800 млн

Источник богатства: 50% холдинговой компании «Вулкан», которая занимается инвестициями

Интересный факт: муж Рустем Сультеев - совладелец татарстанской группы ТАИФ, которая занимается нефтепереработкой, управлением автозаправками, операциями с недвижимостью и финансами.

10. Светлана Демидова

Состояние: $750 млн

Источник богатства: 50% акций группы компаний «Доминант» (третий по величине производитель сахара в России и крупный производитель сыра) и дивиденды от них

Интересный факт: второй половиной «Доминанта» владеет муж Светланы Павел Демидов.

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