Глава ЦРУ прилетал в Москву с последним американским предупреждением. И что дальше?

Чем больше проходит времени, тем конкретнее становятся западные утечки по поводу визита Рэтклиффа в Москву Фото: REUTERS.

Глава ЦРУ прилетал с предупреждением. И что?

Чем больше проходит времени, тем конкретнее становятся западные утечки по поводу визита Рэтклифф в Москву. Вчера это были расплывчатые «предупреждение по НАТО». Сегодня уже называют страны и цифры.

Wall Street Journal уточнил: угроза, по данным американской разведки, касается конкретно Прибалтики. Россия, дескать, «в ближайшие годы» может проверить решимость НАТО кибератакой или «ограниченным сухопутным вторжением» именно против одной из балтийских стран. Politico пошло дальше, назвав все три страны, чтоб не ошибиться: Эстония, Латвия, Литва. И тут же добавило вторую линию: Рэтклифф якобы давил на Москву, чтобы та свернула военно-техническую помощь Тегерану — прекратила передавать Ирану оружие и оборонные технологии.

Washington Post зашёл с третьей стороны, предположив, что разговор мог быть вовсе не про Прибалтику, а про защиту американских объектов на Ближнем Востоке от иранских ударов, к которым Москва, по данным AP, будто бы приложила руку разведывательной наводкой.

А Трамп в среду всё это одним словом закрыл. Спросили прямо: НАТО, Прибалтика, санкции против Ирана? Ответ — «ни то, ни другое, ни третье, рутинный визит». И это о многом говорит. Потому что «рутинные» бессмысленные визиты он обычно описывает иначе — «прекрасная встреча, отличный разговор, мы замечательно ладим!» Атипичная скромность в эпитетах как раз говорит о серьезности предмета обсуждения.

Напомню, в прошлый раз директор ЦРУ прилетал в Москву в ноябре 2021-го — тоже с предупреждением. Уильям Бёрнс лично предостерегал Путина не нападать на Украину. Через три месяца началась война, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение.

А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает.

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