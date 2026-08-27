Дмитрий Песков: Публикации СМИ о якобы «агрессии России» в отношении стран НАТО не имеют ничего общего с реальностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, ранее WSJ сообщил со ссылкой на американскую разведку, что Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на страну - члена НАТО в ближайшие годы. Сегодня же издание пишет, что директор ЦРУ мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти этого не делать. Видят ли в этих публикациях в Москве попытку администрации США как-то искусственно раздуть российскую угрозу для оправдания увеличения военных бюджетов НАТО? И в контексте обвинений в подготовке нападения на НАТО, считает ли Россия, что на Западе перестали вообще адекватно воспринимать обновленную российскую ядерную доктрину и ее сдерживающий фактор?

- Ну, вы здесь все в одну кучу свалили, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 27 августа, на вопросы журналистов. - Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствии возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран.

Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными газетными утками. Не более того.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Глава украинской военной разведки Буданов заявил о возможной встрече украинской и российской делегаций в сентябре. И отметил, что переговорный процесс планируют оживить с участием американцев. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? И как к подобным заявлениям относится Кремль?

Песков:

- Нет, в настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, продолжаются наши контакты с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.

Вопрос:

- Как Кремль оценивает инициативу Швеции, Нидерландов, Испании и Польши возобновить работу над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины? Если ЕС все-таки пойдет по пути использования российских замороженных активов, как это отразится на перспективах любых переговоров и на отношениях с европейскими странами?

Песков:

- Это будут совершенно незаконные действия, мы неоднократно об этом говорили. Это были бы незаконные действия, они будут иметь свои юридические последствия.

Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал.

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