Торговая сеть объединила свыше 146 000 человек вокруг народных традиций и семейных ценностей

На территории станицы Кагальницкой Ростовской области сотрудники сети и представители «Движения Первых» объединились для работы в питомнике «Гелиос», сохраняющем уникальную донскую породу лошадей. Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

«Пятёрочка» подвела итоги фестиваля «Традиции родного края», посвящённого семейным обычаям, народным ремёслам и любви к малой родине. С июля по август проект помогал жителям страны заново открыть для себя историю родного края и поддержать местных мастеров.

Так, жители Ульяновска отметили День семьи, любви и верности плетением традиционных венков, хороводами и общим чаепитием. В Казани и Набережных Челнах взрослые вместе с детьми мастерили кукол-неразлучников — обереги, символизирующие крепкий союз. В Бугульме местный «Центр татарской культуры» и организация «Ангелы Мира» провели встречи, посвящённые связи семейных традиций с культурным кодом Татарстана — от национальной вышивки до создания общего арт-объекта. Фотовыставку с пейзажами родных мест представила односельчанам Евгения Бокина из станицы Троицкой Краснодарского края.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Ключевым партнёром фестиваля выступило движение «Волонтёры культуры». При его поддержке в Ставропольском крае, Республике Марий Эл, Ивановской и Амурской областях прошла серия творческих встреч. Местные жители осваивали палехскую миниатюру, расписывали дымковские фигурки и создавали закладки с национальными орнаментами.

Народные промыслы осваивали и в других регионах. Торговый зал одного из магазинов Мариинска Кемеровской области превратили на несколько дней в мастерскую по работе с корой берёзы. Вместе с экспертами музея «Береста Сибири» жители делали кукол-оберегов. В Навле Брянской области участники расписывали деревянные доски в техниках хохломы и гжели, а «серебряные» волонтёры (люди старше 55 лет) в национальных костюмах приглашали прохожих присоединиться к процессу. Тем временем жителям посёлка Кизнер в Удмуртской Республике праздник запомнился кулинарной историей: старшее поколение учило детей лепить традиционные пельмени, передавая семейные секреты.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Фестиваль вышел за пределы магазинов, охватив городские пространства и достопримечательности. В столице Башкортостана площадкой для события «Родное место 2.0» стала территория у Монумента Дружбы — на месте исторического Уфимского кремля. Там гости погружались в прошлые века через экскурсии, лекторий и музыкальную программу. В посёлке Поречье-Рыбное Ярославской области пространство у магазина превратили в инклюзивную зону добрососедства с фотовыставкой семейных историй. А в селе Дворцы Калужской области праздник объединил творческие номера жителей всех возрастов и общие танцы.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Отдельное внимание участники уделили благоустройству и добрым делам на свежем воздухе. На улицах Биробиджана активисты раскрашивали авторские скамейки для арт-квартала «ШТЕРН», слушая истории о развитии города. На территории станицы Кагальницкой Ростовской области сотрудники сети и представители «Движения Первых» объединились для работы в питомнике «Гелиос», сохраняющем уникальную донскую породу лошадей.

События проходили на базе «Центров местного сообщества».