Анна Каменева - вторая жена Гаджи Махачева, бывшего вице-премьера Дагестана.

Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели 43-летней Анны Каменевой - вдовы бывшего вице-премьера Дагестана. Больше 18 лет Каменева проработала в системе МГУ, а с 2011 года и по сей день являлась доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школой государственного аудита МГУ.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УБИЙСТВЕ ВДОВЫ БЫВШЕГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ДАГЕСТАНА

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили 26 августа в ее загородном доме на территории деревни Жуковка на Рублевке. Это место еще с советских времен считается элитным. Сегодня здесь помимо бывших чиновников высокого ранга и миллиардеров также проживают звезды культуры - актриса Татьяна Друбич, певица Жасмин, писательница Оксана Робски и другие.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ПО ДЕЛУ

- Главным подозреваемым в убийстве является близкий друг сына погибшей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако 18-летний молодой человек скрылся, его местонахождение устанавливается.

Пока же задержан 17-летний сын Анны Каменевой. У следствия на данном этапе есть основания полагать, что он также может быть причастен к убийству. Идут допросы, изучаются улики, изъятые в особняке.

Мотивы расправы пока неясны. Но не исключают, что они могли быть связаны с деньгами семьи.

КТО ТАКАЯ АННА КАМЕНЕВА

Анна Каменева - вторая жена Гаджи Махачева, который в 1990-2000-х дважды избирался в Госдуму. В первом браке у Махачева трое детей, а Анна родила ему четверых (их старшая совместная дочь два года назад закончила юрфак МГУ). В сентябре 2013-го Гаджи Махачева назначили на пост вице-премьера Дагестана, однако в должности он пробыл всего три месяца. В декабре того же года мужчина разбился насмерть в автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве - его автомобиль совершил столкновение с еще несколькими машинами. Помимо Махачева погибли еще два человека. В момент ДТП вместе с ним были жена и дети, все они серьезно пострадали, но выжили.