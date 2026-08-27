Катастрофа в Непале оказалась гораздо масштабнее, чем предполагалось в первые часы: внезапное наводнение и сели, сошедшие утром в среду, 26 августа, унесли жизни минимум 289 человек Фото: REUTERS.

Ужасающие кадры из Непала обошли весь мир: разрушенные дома, дороги, потоки воды и грязи повсюду… Катастрофа оказалась гораздо масштабнее, чем предполагалось в первые часы: внезапное наводнение и сели, сошедшие утром в среду, 26 августа, унесли жизни минимум 289 человек. Без вести пропавшими числятся 1500, из них около 600 - туристы. Президент РФ Владимир Путин в связи с бедствием выразил соболезнования руководству Непала, родным и близким погибших.

Есть среди пропавших и россияне. Родные разыскивают 13 человек, связь с которыми прервалась. Среди них, по данным Shot, известная гид Елена Оксюз и туристка из Петербурга Анна Пак. Одна из наших соотечественниц, Юлия Яковенко, чудом избежала гибели и подробно рассказала, что с ней случилось.

Между тем ученые восстанавливают картину произошедшего. И, похоже, причиной трагедии, похоже, было вовсе не землетрясение, о котором говорили сначала.

«ПРИ НАВОДНЕНИИ В НЕПАЛЕ ПРОПАЛА ЦЕЛАЯ ИНДИЙСКАЯ ГРУППА»

В Москве призвали россиян не посещать пострадавшие районы (они расположены у границы с китайским Тибетом), а тех, кто уже находится в Непале, – как можно скорее связаться с нашим диппредставительством в Катманду.

Две россиянки, пережившие паводок у китайско-непальской границы, добрались до посольства. Женщины рассказали, что уже сдали паспорта на погранпункте и находились в автобусе, когда увидели приближающийся поток воды. Спастись им удалось буквально в последний момент – они забрались по лестнице на склон горы.

Последствия наводнения в Непале Фото: REUTERS.

При этом наших организованных групп в районе бедствия, по данным Ассоциации туроператоров России, не было. Речь, скорее всего, идет о самостоятельных путешественниках. Классические туры наших компаний проходят по совсем другим маршрутам – через Катманду, Покхару и национальный парк Читван.

В зоне бедствия оказались путешественники и паломники ( через непальский регион Расува проходит ключевой маршрут к главным святыням Гималаев) со всего мира. Исчезли, например, 77 участников индийской группы, которая возвращалась из паломничества к горе Кайлас в западном Тибете.

КТО ИЗ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

Вести поиски людей крайне сложно: дороги и мосты в руинах, в некоторых местах нет электричества и связи. Целые участки долины буквально «вычищены»: здания по обеим сторонам реки либо смыло водой, либо они оказались погребены под грязью и обломками.

Ситуацию осложняет и погода. Китайские власти предупреждают о новых дождях, которые могут вызвать оползни и селевые потоки.

В тибетском районе спасатели одновременно пытаются разобраться с так называемым барьерным озером, которое образовалось из-за того, что оползень перекрыл течение горной реки. Если вода прорвет преграду, на соседние земли обрушится новая волна катастрофического паводка…

Среди пропавших россиян - историк и гид, 48-летняя Елена Оксюз. В последние годы она жила в Турции и приехала в Непал в составе туристической группы из Эстонии.

Семья не может связаться и с 38-летней петербурженкой Анной Пак, которая купила тур в Гималаи у непальской компании. Данные пограничников свидетельствуют о том, что группа Анны находилась в районе катастрофы.

«МЫ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОПЕРЕДИЛИ КАТАСТРОФУ»

Между тем часть россиян, к счастью, просто застряла в отеле в городке Каликастан, куда невозможно добраться по разрушенным дорогам. Там нашлись восемь считавшихся пропавшими наших сограждан.

Еще одна из российских туристов, Юлия Яковенко, выложила фото на фоне погранперехода Расувагадхи-Гиронг — его 26 августа смыло сошедшим селевым потоком. Этот кадр сделан меньше чем за сутки до катастрофы. Юлия понимает: «проскочили» она и другие туристы ее группы просто чудом.

Юлия Яковенко выложила фото на фоне погранперехода Расувагадхи-Гиронг — его 26 августа смыло сошедшим селевым потоком. Этот кадр сделан меньше чем за сутки до катастрофы.

- Мы пересекали границу Китая и Непала вечером 25 августа. Долго ждали, впереди шли много индийских групп, мы - последние. Вообще, мы словно на несколько часов опередили катастрофу, и тем самым спаслись,- рассказала она KP.RU.

- Утром сначала мы вышли с озера Госайкунда, которое находится как раз в национальном парке Лангтанг, там, где сель и сошел. Спустилась к поселку Сяфрубеси, его 26 августа смыло этим селем. А потом сели на джипы и поехали к границе проходить формальности, чтобы перебраться в Тибет.

Так как идет сезон дождей, дороги были размыты. У нас постоянно застревали джипы. К сожалению, люди, которые нам помогали, - водители, работники таможни, гиды - с ними нет связи…

Сейчас мы в безопасности, все 22 человека и 2 организатора путешествия. Находимся в городе Сага. Это достаточно далеко от места трагедии, - поведала девушка.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ НАВОДНЕНИЯ В НЕПАЛЕ

Изначально главным объяснением катастрофы считалось землетрясение. В первые часы сообщалось о подземном толчке магнитудой 4,4, который мог спровоцировать сход ледово-каменной массы. Но дальнейший анализ эту версию перевернул.

Геологическая служба США пришла к выводу: землетрясения не было. То, что приняли за подземный толчок, оказалось сигналом от обрушения ледника и последовавшего селевого потока.

Спутниковые снимки дают представление о масштабе произошедшего. Нижняя часть ледника на высоте около 5200 метров могла отколоться и рухнуть на дно долины примерно на 1200 метров ниже. Вместе со льдом вниз полетели камни, грунт и другие отложения. В результате образовался гигантский поток.

Ученые пока осторожны с окончательными выводами. Но несколько специалистов уже сходятся в одном: речь идет про обрушение ледникового массива огромного масштаба.

Наводнение ударило по одному из важнейших транспортных коридоров страны, который связывает Непал с Китаем. Пострадали не только туристические маршруты, но и инфраструктура, от которой зависит приграничная торговля. Китай считается вторым крупнейшим торговым партнером непальцев после Индии. В 2024 году объем торговли между двумя странами приблизился к $2,2 млрд.

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