Продажа билетов на концерт Канье Уэста стартовала 14 августа и продолжается до сих пор. Но состоится ли само шоу? Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который планировалось провести 10 и 11 октября, оказался в подвешенном состоянии после заявления «Газпром Арены». Площадка ранее сообщила, что не заключала договор на проведение шоу и потому выступление рэпера там состояться не может. Организаторы в лице агентства Say Agency, в свою очередь, заявили, что получили от арены официальные документы для подготовки мероприятия. Рассказываем, что известно о приезде американского рэпера по состоянию на 27 августа.

Последние новости о концерте Канье Уэста в Петербурге

Say Agency пока не раскрывает подробности переговоров. Организаторы попросили поклонников не доверять слухам и дождаться официальной информации.

«Пожалуйста, запаситесь терпением и дождитесь официального заявления. Мы решаем все организационные вопросы. Искренне благодарим вас за понимание!» — говорится в сообщении агентства.

Тем временем в Сети появились слухи, что шоу якобы точно пройдет 10 и 11 октября. Однако никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который планировалось провести 10 и 11 октября, оказался в подвешенном состоянии после заявления «Газпром Арены». Фото: Consolidated News Photos/Shutterstock/Fotodom

При этом ситуация с «Газпром Ареной» изменилась. Пресс-служба площадки заявила изданию «Осторожно, новости», что сейчас действительно ведет переговоры с Say Agency. Само выступление Канье Уэста в России там назвали возможным, однако допустили изменение первоначального графика.

«Скорее всего, будет перенос дат», — сообщили в «Газпром Арене».

Таким образом, окончательного решения о месте и времени проведения шоу пока нет. Ранее площадка заявляла, что концерт Канье на ее территории невозможен из-за отсутствия договора аренды, теперь же она смягчила позицию.

Что говорит «Газпром Арена»

На фоне появившихся сообщений площадка отдельно предупредила поклонников о возможных мошенниках. В «Газпром Арене» подчеркнули, что официальные изменения по концерту должны появляться только через определенные каналы. «В связи с участившимися случаями мошенничества, подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора — «Say Agency». Информация относительно изменений в концертной программе «Газпром Арены» будет появляться на сайте «Газпром Арены», — говорится в сообщении.

В компании также призвали считать недостоверными сведения, которые распространяются на других ресурсах без подтверждения со стороны организаторов или самой площадки.

Концерт Канье Уэста. Фото: Walik Goshorn via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Что с билетами на Канье Уэста?

Продажа билетов стартовала 14 августа и продолжается до сих пор. Ранее сообщалось, что приобретенные по акции, то есть до 24 августа, билеты сейчас являются невозвратными. При этом в случае официальной отмены мероприятия возможность вернуть деньги должна появиться.

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