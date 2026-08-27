Директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Зачем все-таки директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву? Этот вопрос продолжает терзать западную прессу. Ответ Дональда Трампа, который он дал журналистам в Белом доме — дескать, поездка была рутинной, но из нее может выйти толк, — лишь еще больше взвинтил интригу.

Но американские СМИ не могут признать, будто что-то им неведомо. Нет, всегда есть «осведомленные» источники, способные подсветить любую тайну. Но только на условиях анонимности! Просто верьте нам, и все.

МИФ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

Именно на три таких анонимных источника, включая почему-то и некого британского чиновника, ссылается издание Politico, описывая содержание тайных переговоров в Москве.

Оказывается, шеф ЦРУ «предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками Америки по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой, из-за того, что спецоперация Москвы на Украине зашла в тупик». Да неужели!

Помнится, не так давно именно ЦРУ и распространило информацию о намерении России якобы проверить действенность 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной защите при нападении на любого члена альянса. Для этого русские, дескать, могут атаковать одну из прибалтийских стран.

По логике Politico, Москва эту утечку то ли прохлопала, то ли до нее не дошло, сколь все серьезно — вот и пришлось Рэтклиффу отправиться за океан, чтобы разъяснить русским тугодумам, что к чему.

Версия о миссии главы ЦРУ с «предупреждением» явно навеяна тем, что в ноябре 2021 года тогдашний шеф американского разведведомства Уильям Бернс тоже неожиданно прилетал в Москву. Он и раскрыл позже: смысл поездки был в том, чтобы «предостеречь» российское руководство от начала боевых действий на Украине. Нынешний директор Центрального разведывательного управления, выходит, косплеит одного из предшественников?

Уильям Бернс занимал кресло директора ЦРУ с марта 2021 по январь 2025 года. Фото: Zuma / TACC

The Wall Street Journal, разумеется, со ссылкой на источники, тоже выдает за главную цель визита Рэтклиффа «предупреждение» в адрес Москвы не нападать на страны НАТО. Аналогичную версию предлагает CBS.

УЛЬТИМАТУМ БЕЗ ЛОГИКИ

Упорство, с которым американские журналисты пытаются превратить визит шефа ЦРУ в своеобразный ультиматум России, удивляет.

Разве не сам Трамп еще недавно костерил союзников по НАТО за то, что они не платят достаточно за собственную оборону и отказались помочь ему в иранской войне? Дональд в сердцах даже обозвал альянс «бумажным тигром». Неужто сейчас глава Белого дома все переосмыслил и сделал заботу о прибалтах своим приоритетом?

Да и такое обстоятельство надо учитывать: миссия Бернса в 2021 году оказалась провальной. Неужели Трамп, называющий Байдена самым глупым президентом в истории США, решил наступить на его грабли?

КАКИЕ ВЕРСИИ ВИЗИТА ГЛАВЫ ЦРУ РЭТКЛИФФА СТРОЯТ НА УКРАИНЕ

На Украине тоже ломают голову: зачем прилетал? Пресса незалежной дает целых три версии о целях визита Рэтклиффа в Москву. Насчет прибалтов украинцы, разумеется, не слишком заморачиваются — поэтому вариант предупреждения о недопустимости атаки на них идет лишь третьим.

А первый — шеф ЦРУ предупредил об ужесточении американской позиции, если Россия и дальше будет отказываться менять свои условия завершения конфликта на Украине. То есть — Вашингтон с нами!

Второй вариант полностью противоположен первому: американские «ястребы» теперь настроены на диалог с Россией ради возможной сделки. И готовы прекратить передачу разведданных Киеву, чтобы продавить его согласие на анкориджские условия. Тут для Украины уже полный облом.

В таких взаимоисключающих версиях сквозит неуверенность в собственной судьбе и страх перед будущим: Вашингтон то ли полюбит, то ли погубит…

САМАЯ РАЗУМНАЯ ВЕРСИЯ ПРИЕЗДА РЭТКЛИФФА В РОССИЮ

Характерно, что американские СМИ, выдавая «правдивые» версии визита Рэтклиффа в Россию, делают это с позиций доминирования: Москве, дескать, объяснили, как ей надо себя вести.

Американские СМИ, выдавая «правдивые» версии визита Рэтклиффа в Россию, делают это с позиций доминирования Фото: REUTERS.

И лишь один источник Politico, который не скрыл своего имени и сразу признался: он не знает, о чем говорили в Москве, высказал разумную мысль. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил: «Необходимо поддерживать постоянный диалог. От молчания лучше не станет».

И эта мысль вполне перекликается с тем, что сказал о встрече человек, знающий про нее все. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что обсудил с главой ЦРУ вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Встречи спецслужб разных стран, отметил он, — обычная практика.

Можно смело предположить, что тематика разговора была гораздо шире, чем в перечисленных западными СМИ домыслах и догадках.

Главное — говорили и услышали друг друга.

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