Россияне рассказали, сколько потратили на сборы ребенка в школу в этом году

Родители учеников признались, что стали тратить меньше на одежду, обувь и подарки учителям. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Родители учеников признались, что стали тратить меньше на одежду, обувь и подарки учителям. При этом почти половина россиян заявили, что в этом году уложились менее чем в 20 тысяч рублей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 43% респондентов отметили, что не потратили на сборы в школу и 20 тысяч рублей. Россияне отметили, что часть одежды у ребенка осталась с прошлого года, не все обновляли обувь и форму, кто-то не стал покупать рюкзак или канцелярия была заготовлена заранее. Кроме того, многие воспользовались акциями перед началом учебного года и купили часть товаров со скидкой, вот и вышли затраты довольно умеренными.

«У меня на ребенка около 12-13 тысяч вышло, и на второго примерно столько, не понимаю, кто тратит по 50 тысяч на подготовку», - удивленно говорит участница опроса.

«Что за вещи люди покупают детям, бренды, что ли какие-то дорогие, как может не хватить на сборы», - недоумевает другая.

Еще 12% сообщили, что потратили на сборы от 20 до 30 тысяч. Пришлось обновить довольно много вещей, да и ребенок просил что-то конкретное, вот и вышло подороже, отмечают респонденты.

7% говорят, что потратили от 30 до 40 тысяч, обновок ребенку нужно много, он же все время растет, да и выглядеть хочет хорошо.

«Рубашки, штаны, обязательно еще белые рубашки дополнительно на праздник, обувь повседневная, спортивная обувь… Вышло больше 30 тысяч на каждого ребенка», - вздыхает участник опроса.

8% россиян сообщили, что потратили на сборы от 40 до 50 тысяч, а еще 16% - более 50 тысяч. Россияне отметили, что им на ребенка никаких денег не жалко, поэтому постарались купить к новому учебному году все, что ребенку хотелось. Тем более, если не экономить на качестве, то хорошая форма, кожаная обувь и пр. – удовольствие довольно дорогое.

Оставшиеся 14% выбрали вариант «другое». Кто-то сказал, что не участвовал в сборах и не знает, сколько было потрачено, другие отметили, что пока еще не успели купить все необходимое, поэтому оценить масштабы трат тоже не многу.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 400 человек.

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