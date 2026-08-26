В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу: как такое может быть

Общие затраты на подготовку детей к школе сократились на 6% по сравнению с прошлым годом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Общие затраты на подготовку детей к школе сократились на 6% по сравнению с прошлым годом: с 52 251 до 49 169 рублей. Такие данные приводит ВЦИОМ, отмечая, что расходы российских семей на подготовку к школе сократились впервые с 2017 года.

Больше всего денег семьи тратят на покупку школьной и спортивной формы, одежду и обувь. Сюда же плюсуем канцелярские принадлежности и школьные сумки, учебно-методические материалы, а также цветы и подарки учителям. Интересно, что за последний год доля совершающих покупки выросла по всем статьям, но общие расходы при этом сократились.

Больше всего в абсолютном выражении сократились траты на школьную форму, одежду и обувь — до 28 тыс. руб. (на 1,3 тысячи рублей меньше прошлогоднего уровня). А в относительном выражении наиболее заметно уменьшились расходы на цветы и подарки учителям — сразу на 21%, до 2,7 тысяч рублей.

Единственная статья расходов, по которой выросли траты, это школьные сумки. Правда, и тут рост мизерный - всего плюс 300 рублей по сравнению с прошлым годом.

Дороже всего сборы ребенка к школе обходятся на Дальнем Востоке — более 63 тысяч рублей, а самые низкие затраты оказались на Урале - около 41 тысячи рублей.

Снижение общих расходов также может быть связано с тем, что люди стараются активнее экономить и стали отдавать предпочтение товарам более дешевыми и более низкого качества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И еще один любопытный факт: семьи с плохим материальным положением в среднем тратят на подготовку школьника больше, чем семьи с хорошим достатком. Во ВЦИОМ связывают это с тем, что малоимущим семьям приходится покупать много вещей и товаров непосредственно перед началом учебного года, тогда как финансовая стабильность дает людям возможность обновлять детский гардероб постепенно и иметь больший запас необходимых вещей.

- Социологическое исследование не может дать четкое понимание, насколько уменьшились или увеличились расходы на приобретение тех или иных товаров. Более детальное понимание дает платформа ОФД, а она зафиксировала, что расходы на подготовку детей к школе выросли в этом году на 6%. Единственное, что сократилось - расходы на канцтовары, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Комментируя полученные ВЦИОМ результаты, эксперт отмечает, что снижение общих расходов также может быть связано с тем, что люди стараются активнее экономить и стали отдавать предпочтение товарам более дешевыми и более низкого качества.

- Например, раньше могли себе позволить покупку брендовых вещей, а сейчас перешли на более дешевые аналоги. Кроме того, люди стали покупать меньше товаров в какой-то категории: например, не две пары школьной обуви, а одну. Сокращение количества купленных товаров в чеке, в частности, фиксирует РОМИР, - поясняет Александр Сафонов.

Только цифры

Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года на следующие покупки?

Всего:

2025 год - 52000 рублей

2026 год 49000 рублей

Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы:

2025 год - 29382 рублей

2026 год - 28 043

Покупка школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца)

2025 год - 6897 рублей

2026 год - 7197 рублей

Покупка учебно-методического материала (учебники, рабочие тетради)

2025 год - 7293 рублей

2026 год - 6370 рублей

Покупка школьно-письменных принадлежностей (пеналы, тетради, ручки, альбомы и т.д.)

2025 год - 5313 рублей

2026 год - 4908 рублей

Цветы, подарки учителям на 1 сентября

2025 год - 3366 рублей

2926 год - 2651 рублей

По данным ВЦИОМ

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