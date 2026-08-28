СПбГУП – праздник, который всегда с тобой

Праздник «10 000 звезд» для выпускников школ и студентов Университета на площади имени Дмитрия Лихачева СПбГУП. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«Экзамен для меня всегда праздник, профессор!» – Крылатая фраза из легендарной комедии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», конечно же, не может восприниматься всерьез. Принято считать, что любая настоящая учеба – это тяжелый труд. Но обязательно ли без радости? Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, который в октябре отметит свое столетие, последние 35 лет успешно доказывает: не всегда и не везде. В чем мне выпало счастье убедиться на собственном опыте.

Судьбоносный вызов

Весной 1998 ко мне, начинающему и жадному до новых вызовов сценаристу, обратился знаменитый конферансье и ведущий Григорий Баскин: «Хочешь поучаствовать в очень необычном деле?» - Что за вопрос? Конечно же, хочу! И Григорий Ефимович взял меня с собой на встречу с ректором Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким. Заранее предупредив: «Человек своеобразный. Готовься. Он тебя удивит».

Я все равно оказался не готов. Ошарашило само предложение: написать сценарий конкурса выпускниц средних школ, главным призом в котором станет бесплатное обучение в Университете. Собственно говоря, в самом предложении не было ничего удивительного. Удивительным стало условие: сделать конкурс таким же ярким, как конкурсы красоты, и таким же содержательным, как интеллектуальные викторины.

О конкурсах красоты я к тому времени имел вполне определенные представления, которые с вузовской атмосферой решительно не совмещались. Но мне объяснили: оттуда нужно убрать все, что не приличествует вузу, а из опыта викторин – сухость и академизм. После чего создать нечто третье, совершенно оригинальное. Этим задача и подкупила: пройти по лезвию ножа, не свалившись ни в пошлость, ни в скуку. Но перед тем, как взяться за дело, я все же решил познакомиться с вузом, который заваривает такую кашу. Короткое знакомство затянулось на три десятка лет, перешло в работу проректором по воспитанию, а чувство удивления до сих пор не проходит.

Михаил Шмаков, профессора СПбГУП Андрей Исаев и Елена Драпеко на празднике День Знаний 1 сентября. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Педагогика праздника: зачем вузу веселье?

Праздники здесь оказались органично вписаны в огромную, детально проработанную систему воспитательной работы, включающую творческие объединения, экскурсии в музеи, походы на выставки, симфонические концерты, систему оценок на экзаменах, студенческое научное общество и многое, многое другое. В СПбГУП указ Президента России В.В. Путина о традиционных ценностях начал выполняться за тридцать лет до его выхода в свет, что проявляется в репутации выпускников на рынке труда.

Расскажу подробнее. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов не похож на другие вузы многим. Здесь строгая дисциплина. Подчас людям со стороны кажется, что даже чересчур. Вместе с тем, в этом вузе регулярно что-то празднуют. День знаний и День первокурсника, Дни факультетов и День университета. Естественно, празднуют Новый год и 8-е Марта. Но этого им мало. Поэтому в свободное от известных праздников время там придумывают свои собственные: проводят фестиваль национальных культур «Землячество», признаются в любви на Вечере восточной поэзии, смеются на Юморсиаде и поют на Конкурсе песни. Чтобы ничего ненароком не забыть, ежегодно публикуется Праздничный календарь, соблюдаемый столь же неукоснительно, как учебная программа.

3 000 студентов и гостей на Церемонии открытия бюста Юрия Темирканова на Аллее Славы СПбГУП. В черных мантиях: Андрей Петров, Даниил Гранин, Михаил Бобров, Борис Эйфман, Юрий Темирканов и Александр Запесоцкий. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Казалось бы, зачем всего столько? Тем более, что долгое время в стране на официальном уровне господствовала позиция, в соответствии с которой высшие учебные заведения должны оказывать лишь услугу обучения, а все остальное – долой, как «пережиток коммунизма»! Но…

Раз уж я начал цитировать героев старых фильмов, не могу не вспомнить картину «Антон Иванович сердится», вышедшую на киноэкраны в августе 1941 года. В ней строгий приверженец классического искусства профессор Антон Иванович Воронов, презирающий все легкое в музыке, видит во сне своего кумира Иоганна Себастьяна Баха, который по секрету признается: «Писать ваши любимые хоралы – это такая скука…»

Настоящий Бах, конечно, ничего подобного не говорил. Хотя, кто знает? Но вот выдающийся физик академик Раушенбах, оказавшись на одном из бесшабашных (но не «безбашенных»!) студенческих праздников в Университете профсоюзов, все же сказал ректору: «У вас тут весело!» И объяснил, почему это радует: научные открытия не совершаются в атмосфере показного, чопорного академизма. Там, где настоящая наука, – всегда весело, всегда интересно жить. В другой раз слова: «У вас весело» с тем же смыслом произнес здесь Владимир Путин.

Как-то на собрании коллектива ректор просто объяснил суть происходящего: в университете знание, культура, дружба, добро – это ценности. Но ценности людьми не усваиваются как назидание. Лекции в этом не помогают. Ценности входят в душу через эмоцию, через переживание. Праздники нужны для утверждения настоящих ценностей в сознании людей.

Но достичь высоких целей, просто тиражируя праздники один за другим, невозможно. Повторы быстро приедаются, традиции – закостеневают.

Конкурс «Высший бал/л или Ум+Красота=Студент». Фото: пресс-служба СПбГУП.

Панорама событий

В Университете профсоюзов избегают этого простым и одновременно очень сложным способом. Каждый здешний праздник, даже тот, что проходит в «надцатый» раз, развивая традиции, придумывается заново.

Казалось бы, что можно придумать ко Дню знаний? Линейка – она линейка и есть. Правда, даже традиционный формат Дня знаний вузы России до СПбГУП не использовали. А здесь – практикуют первыми в стране. Причем, особым образом. Конечно, поздравительные речи и тут присутствуют в большом количестве. Как без них? Особенно когда к недавним школьникам обращаются личности, которых им редко удается увидеть вблизи – знаменитые ученые, политики, артисты.

Но помимо этого в каждом Дне знаний СПбГУП есть пятиминутка, заставляющая собравшихся замереть, поразиться и запомнить увиденное навсегда. Как автор этих «пятиминуток», должен честно признаться: проще написать новую пьесу, чем раз за разом пытаться чем-то удивить всего за эти пять минут. Иногда на идею уходит не меньше месяца. Только на то, чтобы придумать! В один год – это огромная, накрывающая всю площадь карта России с метками городов, на которые встают приехавшие из них первокурсники, помогая понять, насколько же в действительности «Широка страна моя родная»…

День знаний в СПбГУП 1 сентября 2019 года Видео: пресс-служба СПбГУП

А еще через год на ту же площадь вплывает знаменитая шхуна под Алыми парусами, по мановению ока на глазах у всех «одеваясь» в цвета российского триколора…

Сентябрь знаменуют выездные (на природу) «Шашлыкиады» первокурсников – с конкурсами, песнями под гитару, танцами и соответствующим угощением. Они позволяют новичкам максимально быстро и «безболезненно» погрузиться в студенческую жизнь, адаптироваться, познакомиться и подружиться. Иначе предоставленные самим себе – они сами себе и начнут искать «приключения». Далеко не факт, что с хорошим финалом.

Филипп Киркоров – любимый гость на университетских праздниках. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Очень трогателен День первокурсника, когда «самые маленькие» становятся «самыми главными». Сцена университетского Театрально-концертного зала имени Андрея Павловича Петрова – вечером только для них. А днем только для них и Тронный зал Большого Екатерининского дворца в Царском Селе, где они получают студенческие билеты.

Октябрь и ноябрь «накрывают» позитивной эмоцией Дни факультетов. Это и встречи студентов с признанными авторитетами в отдельных областях знаний, и, конечно, очередной смотр студенческих талантов. Экономисты, юристы, конфликтологи на пару часов становятся артистами, музыкантами, певцами. Что же касается концерта в День факультета искусств – это уже событие городского масштаба. К его подготовке, оформлению и проведению охотно подключаются выпускники – актеры, музыканты и звукорежиссеры ведущих концертных и театральных залов Санкт-Петербурга. Этот концерт сродни цветку растения Виктория регия: его можно увидеть только один раз и только один день в году. К такому готовятся задолго. И подготовка – одна из многих прекрасных возможностей обрести друзей.

Привычен и долгожданен ежегодный фестиваль «Землячество», пропагандирующий искусство и обычаи многонациональной России. А еще – кухню разных народов, что всегда идет «на ура» в прожорливой студенческой среде.

Абсолютно неповторим Вечер восточной поэзии, придуманный однажды Почетным доктором СПбГУП писателем Даниилом Граниным. На нем студенты петербургских вузов из десятков стран вот уже двадцать лет читают друг другу стихи о любви к родине, женщине, матери. На русском и других родных языках. В этих стенах не бывает конфликтов на национальной почве. И в зале нередко бок о бок сидят представители стран, мягко говоря, не слишком дружественных официально. Притягательность особой атмосферы праздника в последние годы подтверждает интересный факт: на нем встречаются даже те представители дипломатического корпуса Северной столицы, которые лишены возможности общаться официально.

Друзья Университета – Надежда Бабкина и Иосиф Кобзон. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Венчает праздничный марафон в мае День Университета. Как правило, в этот период проходят Международные Лихачевские научные чтения – грандиозный международный форум гуманитарного знания с участием выдающихся ученых со всего мира. При чем здесь студенты? При том, что они – его участники. Лихачевские чтения – возможно, единственный крупный международный научный форум, на котором докладчики выступают не только перед своими коллегами, но и перед многочисленной студенческой аудиторией.

Студенты не гости, а хозяева

У посторонних иногда напрашивается вопрос: ну и зачем такие усилия? Чего ради все эти мучения, затраты сил и немалых средств? Учите – и хватит с вас! – Затем, что чувство единства и сопричастности большому делу (та самая почти забытая ныне, в эпоху воинствующего индивидуализма эмоция) как ничто другое объединяет всех: преподавателей и студентов, их родителей и почетных гостей. Причем логикой и силой творческого замысла.

И вот что особенно важно: главнейшим элементом всей этой непрерывной праздничной кутерьмы является широкое участие в организации и проведении мероприятий самих студентов. На эти праздники их не приглашают. Приглашают они! Приобретая, помимо ярких эмоций, бесценный опыт коллективного взаимодействия. Бесценный особенно сейчас.

Не секрет, что период ковидной изоляции породил у многих представителей молодого поколения иллюзию в том, что коллектив им и ни к чему, они со всем могут справиться самостоятельно: смартфон в руках поможет. Так даже удобнее. Ты сам себе хозяин, не должен никого уговаривать, ни с кем находить общий язык. Кульминация этого состояния – тезис «Быть в коллективе не круто!» Мол, если ты не смог сделать что-то сам, ты слабый! Между тем, подобные выпускники после вузов не могут элементарно контактировать с сослуживцами и признаются друг другу в любви смсками…

Профессора СПбГУП Юрий Лазарев и Сергей Осколков, проректоры Олег Солод и Лариса Пасешникова в жюри Вечера Восточной поэзии. Фото: пресс-служба СПбГУП.

В СПбГУП участие в университетских праздниках дает понимание: яркое дело, которое ты только что совершил вместе со всеми, доставив радость себе и другим, ты никогда бы не осилил в одиночку!

На этом я и хотел поначалу завершить монолог. Но, перечитав написанное, подумал: а ведь многие воспримут сказанное, как материал «на правах рекламы». Ведь это просто слова. Где критерий, подтверждающий, что все перечисленное действительно работает? Есть ли он? Есть. Это – студенты, воспитанные в той самой праздничной атмосфере вуза, прошедшие тот самый «праздничный хоровод». Особенные студенты.

В самый жесткий период эпидемии COVID-19, сидя по домам в своих городах, они выступили с инициативой: устроить в сети поэтический вечер, где эстафета будет переходить от одного чтеца к другому, от первокурсника – к старшекурсникам, от студента – к педагогу. И такой вечер состоялся. Объединяли его двое отважных ведущих, сидя на положенном расстоянии друг от друга перед камерой у камина, зажженного в опустевшем здании Университета. Продолжался этот вечер более двух часов. Запись до сих пор доступна в сети.

Происходило ли что-то подобное в других вузах? Может быть, и да, но я такого не видел. К здешним студентам всегда хочется приходить и что-то делать вместе с ними. Потому что и они искренне хотят что-то делать с тобой. Хотят учиться не только профессии, но и тому, что позволит стать Личностью. А можно вообще ничему их не учить. Можно просто сесть за руль, проехать 50 километров субботним вечером, зайти в Дом студентов, слушать их песни на маленькой уютной Клубной сцене и заново учиться быть молодым. Именно так я время от времени и поступаю, хотя, поверьте, мне есть чем заняться в субботу вечером.

Председатель ФНПР Сергей Черногаев и академик Александр Запесоцкий с лучшими студентами – стипендиатами СПбГУП. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Сверхзадача решена

И в завершение: задачу, поставленную А.С. Запесоцким по созданию особенного конкурса выпускниц школ, выполнить удалось. Это подтвердили и члены жюри – выдающиеся деятели отечественной науки и культуры. Такие, как Нобелевский лауреат Жорес Алферов, писатели Даниил Гранин и Семен Альтов, композитор Андрей Петров, артисты Иосиф Кобзон, Константин Райкин, Людмила Гурченко и многие другие. А также – сотни тысяч телезрителей.

Была решена и сверхзадача. «Праздник, который всегда с тобой» – название светлой книги Эрнеста Хемингуэя. О счастье его материально небогатой жизни в Париже в молодости. Свыше сорока тысяч молодых россиян, проживших свои непростые, но счастливые годы в Петербурге, в СПбГУП обрели свой праздник, который осветил их жизнь.

Подготовил: Олег СОЛОД - Заслуженный работник высшей школы РФ, Член Союза писателей России, драматург, лауреат литературных и театральных премий.