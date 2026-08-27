В Каспийском море появился новый остров с волками и кабанами: почему это плохо

Остров образовался из-за быстрого обмеления Каспия. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press.

В Каспийском море у берегов Казахстана обнаружен новый остров. Но радости такое открытие не приносит. Остров образовался из-за быстрого обмеления Каспия. Чем это чревато для животных и человека, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

Хотя точные размеры острова пока не опубликованы, судя по кадрам аэрофотосъемки, это приличный участок суши поперечником в сотни метров, может быть, до километра. А вот название у него уже есть – Рыбачий. Возможно, неофициальное: так его именуют местные жители.

В Каспийском море у берегов Казахстана обнаружен новый остров. Фото: кадр из видео YouTube-канала Aktau Lada.

Островов в тех местах появляется много, море отступает, так что Рыбачий – далеко не единственный, но самый «свежий». Воображение рисует безжизненную песчаную косу, едва выступающую из-под воды. На деле это живописные края, и на новых островах вполне себе обитают волки, кабаны и барсуки. Однако этот триумф жизни ненадолго: географы говорят, что на «новой суше» сначала действительно все радует глаз, но затем начинается опустынивание.

Мы живем в эпоху падения уровня Каспия, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Филипп Сапожников. Точнее так: Каспий «дышит». В ХХ веке его уровень снижался, но с 1978 года пошел вверх. В 1995 году вода снова стала уходить, и уровень уменьшается примерно на 20 сантиметров в год. Правда, 2026-й может стать исключением, оговаривается Филипп Сапожников: из-за мощного паводка питающих Каспий рек его уровень пока что снизился лишь на 10-11 сантиметров.

Что будет дальше, никто не знает, говорит ученый:

- Прогнозировать пытаются многие. Созданы модели, в том числе с помощью ИИ. Но ведущие исследователи полагают, что реальные прогнозы невозможны.

Пока одни ученые считают, что в 2030-х годах уровень озера-моря вновь начнет расти, другие пророчат, что к 2050 году гладь Каспия окажется на отметке минус 35 метров от уровня океана (сейчас около минус 30 метров).

- Есть еще более пессимистичные прогнозы, но они фантастичны, - указывает Филипп Сапожников.

Главная причина колебаний уровня Каспия – климатическая, а климат – стихия пока что мало предсказуемая.

Обмеление уже создает серьезные проблемы и людям, и животным. Местами вода с 1995 года отступила на пару сотен метров, но кое-где – на 25 километров, и вот это уже караул.

- Обнажается дно. Вода отходит от портов. Меняются миграционные пути сельди и нерестилища осетра. Страдают на мелководье, от жестоких штормов, каспийские тюлени, - перечисляет Филипп Сапожников.

И представьте себе быт рыбацкого поселка, где еще вчера просто выходили в море и ловили рыбу, а сегодня надо сначала ехать до побережья, потом долго-долго тащить по отмели лодку… Убытки народного хозяйства громадны. А экологические - счету не поддаются.

Остается верить, что пессимистичные прогнозы не сбудутся, и Каспий – уже относительно скоро – вновь станет полноводным.

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