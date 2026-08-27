Школьных учителей научат работать с искусственным интеллектом

Технологии - вспомогательный ресурс, который позволяет экономить время на рутине и делать уроки более интерактивными. Нейросети не заменят живых учителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая программа повышения квалификации называется “Искусственный интеллект в работе учителя”. В этом году ее пройдут 250 тысяч “учеников” - практически каждый четвертый педагог страны, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Преподавателям расскажут о принципах работы нейросетей и как с их помощью готовиться к урокам, создавать интерактивные материалы, презентации, индивидуальные задания для учащихся. Есть и персональные рекомендации для предметников. Например, математиков научат создавать анимированные ролики про формулы и теоремы, биологам и географам подскажут, как наглядно показывать природные процессы, учителям иностранного языка - как разрабатывать интерактивные задания на основе аудио- и видеоматериалов.

В Минпросвещения подчеркивают: технологии - вспомогательный ресурс, который позволяет экономить время на рутине и делать уроки более интерактивными. Нейросети не заменят живых учителей.

Год назад аналогичный курс по ИИ педагоги опробовали впервые. Тогда среди слушателей провели опрос. Почти две трети (67%) педагогов остались довольны: мол, после обучения стали на раз определять, домашку ученик сам сделал или за него нейросеть потрудилась. Особенно легко стало с текстами. Дружбу школяров с ИИ большинство одобрило (только если с пользой для учебы, само собой). Собралась и могучая кучка противников - 11%, которые хоть и пришли осваивать ИИ (надо так надо), однако ратовали за обучение детей по старинке.