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НовостиОбщество26 августа 2026 12:41

В России для учителей откроют программу по обучению работе с ИИ

Программу обучения работе с ИИ смогут пройти 250 учителей за год
Семен ЗИМИН
В России для учителей откроют программу по обучению работе с ИИ

В России для учителей откроют программу по обучению работе с ИИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году 250 тысяч российских педагогов смогут бесплатно освоить работу с искусственным интеллектом. Это почти каждый четвертый учитель в стране. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Обучение по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя» организуют Минпросвещения, Минцифры и Государственный университет просвещения. Занятия пройдут онлайн до конца 2026 года.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что ИИ не заменит учителя, а станет его полезным помощником. По его словам, технологии экономят время на рутине и делают уроки интерактивнее. При этом ведущая роль педагога сохраняется.

Учителей ждут 36 академических часов практики. Они научатся готовить задания, презентации и анимации для разных предметов. Математики смогут визуализировать формулы, биологи — природные процессы, а преподаватели иностранных языков — создавать интерактивы с видео.

Курс подойдет как новичкам, так и опытным пользователям нейросетей. После итогового теста выдается удостоверение о повышении квалификации. Заявку можно подать через портал «Госуслуги» в сервисе подбора программ ДПО.

Ранее стало известно, что около четверти крупных российских компаний уже интегрировали генеративный ИИ в коммерческие операции. Еще 20% прямо сейчас прорабатывают стратегию внедрения виртуальных помощников.