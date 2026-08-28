Секретный элемент томатов: помидоры спасают печень от ожирения

Малоизвестное бесцветное соединение фитоен в томатах способно эффективно защищать печень от опасного ожирения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Долгое время главным защитником здоровья в томатах считался ликопин – тот самый пигмент, который окрашивает их в красный цвет. Но вот нутрициологи из Университета Тафтса (США) нашли в этом овоще еще одно малоизвестное бесцветное соединение фитоен, которое способно эффективно защищать печень от опасного ожирения.

Жировая болезнь печени (стеатоз) – очень распространена, от нее страдают до 38% взрослого населения. При этом недуге в клетках печени накапливается избыток жира, что со временем может приводить к воспалениям и даже циррозу - практически необратимому разрушению этого жизненно важного органа.

В ходе полугодовых экспериментов мышей , которые сидели на вредной «углеводной» диете (имитирующей фастфуд и газировку), исследователи доказали, что группа мышей, которая получала фитоен, страдала от жировой дистрофии печени в разы меньше мышей, не получавших такой защиты.

Как это работает?

В отличие от многих других полезных веществ, фитоен действует напрямую на обмен веществ:

*Включает «жиросжигание». Он активирует особые белки, которые заставляют печень перерабатывать лишний жир в энергию, не давая ему откладываться в клетках.

*Легко усваивается: выяснилось, что организм впитывает фитоен гораздо охотнее и быстрее, чем знаменитый ликопин.

*Не зависит от микробиома: соединение защищает орган напрямую, не требуя перестройки кишечной флоры.

Защитный эффект фитоена в исследовании появлялся у мышей при дозе, которая по расчетам исследователей примерно соответствует ежедневному потреблению 2-3 средних помидоров (или около 100 г томатной пасты) человеком. Правда, это не означает, что такая порция уже доказанно защищает печень у людей, ведь данные получены только на лабораторных животных, и клинических испытаний на людях пока нет. Тем не менее, получить сопоставимое количество фитоена можно из обычных продуктов.

Фитоен - это природный предшественник (строительный блок), из которого растения синтезируют ликопин и другие каротиноиды. Помимо томатов, он содержится в моркови, красном перце, розовом грейпфруте, арбузах и абрикосах, поэтому эти продукты тоже могут быть полезным дополнением к рациону для здоровья печени.

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