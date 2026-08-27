Землю с могилы основателя ОУН* уже продают в интернете: как бандеровщина все глубже и глубже проникает в умы укронацистов

Теперь на новой могиле Коновальца кандидаты и кандидатки вступают в ряды современной Организации украинских националистов и приносят «клятву верности» бандеровщине. Фото: REUTERS.

Современные украинские нацисты нашли применение могиле основателя ОУН* Евгена Коновальца, недавно зарытого в болото возле Киева на так называемом Национальном военном мемориале. Теперь на новой могиле Коновальца кандидаты и кандидатки вступают в ряды современной Организации украинских националистов и приносят «клятву верности» бандеровщине. Ролик с ритуалом, в котором какая-то изрядно побитая жизнью мадам уныло зачитывает текст клятвы, положив руку, судя по всему, на Библию, появился в Сети. Принимает эту клятву у нее такой же невнятной внешности пожилой худощавый мужчина интеллигентного вида и в очках.

- Я присягаю перед Всемогущим Богом и Украиной на крови героев и крови славной памяти вождя быть верным до смерти идее национализма, отдавать всю свою жизнь в борьбе за украинскую государственность, повиноваться всегда и везде руководству ОУН*, хранить доверенные мне тайны организации украинских националистов, жить и умереть для Украины, да поможет мне Бог, - послушно повторяет за мужчиной нацистка-неофитка, почему-то придерживая свой живот свободной рукой.

- Поздравляю вас, вы стали членом нашей организации, членом нашего сообщества. По этому случаю хочу вручить вам знак отличия. Я — тоже человек, который точно так же принимал присягу, которую мы зачитали. Ну, и выполняя поручение нашего секретариата, я по этому случаю хочу вручить вам удостоверение члена организации украинских националистов, - констатирует мужчина и предлагает «новообращенной» сказать что-нибудь «от себя».

Зеленский недавно зарыл в болото на так называемом Национальном военном мемориале основателя ОУН* Евгена Коновальца. Фото: REUTERS.

- Для меня это честь и священный долг, который я буду с достоинством нести как переданное наследие, и буду бороться за Украину, продолжать дело наших предков и посвящу свою жизнь Украине, - по-прежнему уныло артикулирует новая укронацистка, но под конец своей речи воодушевляется и уже с пафосом обещает. - Сине-желтым флагом свободы объединим весь великий наш мир!

Вот это амбиции – распространить чуму бандеровского украинства на всю планету! Это вам даже не на российскую Кубань замахнуться и не Крым отвоевать назад. Известная телеведущая Ольга Скабеева недоумевает: «А почему не ночью при факелах?» Наверное, экономят, всем известно, что у Украины денег нет, а на факелы, наверное, еще не подают.

Впрочем, далеко не все на Украине настроены так бескорыстно. В Сети появились фотографии выложенных на продажу целлофановых пакетов с какими-то достаточно мелкими окатышками внутри и наклейкой: «Земля с могилы Евгена Коновальца - патриота Украины». И ценник – «6 тысяч гривен». В мешочке-пакетике навскидку самое большее граммов 300. 11 тысяч рублей за взмах лопатой – нормальный и, хоть и мелкий, но явно очень прибыльный бизнес. А сколько самосвалов с якобы могилы украинского нациста – нехай буде маленька комерційна таємниця цих бізнесменів. Помнится, парочка предприимчивых проходимцев собирала деньги на «ремонт Провала». Так этот бизнес ничем не хуже.

Вот только есть один смущающий многих момент – а не одни ли и те же люди те, кто принимает клятву верности нацистам, и кто торгует землицей с якобы могилы Коновальца, человека, который фактически дал старт всем последующим погромам польского, русского и еврейского мирного населения? Пособника Гитлера, которого возвели на нынешней Украине в ранг национальных героев.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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