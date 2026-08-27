Анна Панкратова и Егор Беров вместе представили картину. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Марик» с Василием Копейкиным в главной роли (доступен к просмотру в KION с 4 сентября). «Марик» стал первым сериалом, который снял Егор Бероев. В одной из ролей появится и молодая жена Бероева, 22-летняя Анна Панкратова. Супруги вместе представили картину. Анна приехала в кинотеатр буквально за несколько минут до начала показа. Вскоре стало понятно почему: Панкратова не хотела привлекать излишнее внимание к своему интересному положению, но скрывать живот не стала.

Актриса появилась в темном брючном костюме, который скомбинировала с телесным блестящим боди с пайетками. Жакет Анна не застегивала. Панкратова сделала несколько фото с Василием Копейкиным, а затем вместе с супругом проследовала в зал, где они вместе на сцене представили сериал «Марик».

В сериале «Марик» Егора Бероева Анна исполнила одну из главных ролей. А 29 апреля этого года в том же «Художественном» прошла премьера фильма «Кукла», который стал дебютным в режиссерской копилке 48-летнего Бероева. В полнометражной картине Панктратова исполнила главную роль. Именно благодаря «Кукле», Анна и Егор познакомились.

Анна Панкратова и Егор Бероев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В интервью «Комсомольской правде» Бероев рассказывал, что отсмотрел 250 девушек, но все никак не мог найти главную героиню. И тогда он решил обратить внимание на балерин, которые каждый день проводят в изнурительных тренировках и при этом знакомы с актерским мастерством.

Молодая жена Бероева перестала скрывать беременность

«В конце концов мы набрели на московскую «Школу классического танца» под руководством Геннадия и Ларисы Ледях. Я увидел там Анну Панкратову и сразу сказал: «Это она». Конечно, мы еще провели пробы, — и увидели в ее глазах несвойственную современному поколению внутреннюю глубину, какой-то невероятный драматизм, мысль актер», — рассказал Бероев.

В интервью «Комсомольской правде» Егор впервые поделился, что они с Анной стали мужем и женой в феврале 2026 года. С бывшей супругой Ксений Алферовой Бероев расстался еще в 2022 году, а официально развелся в 2025 году. От Ксении у режиссера и актера есть 19-летняя дочь Евдокия.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, на премьере «Куклы» в апреле журналисты впервые заподозрили Анну в беременности. Под платьем был заметен слегка округлившийся живот.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным прогнозам, сейчас Панкратова находится на 6-7 месяце беременности. В окружении актеров KP.RU подтвердили беременность Анны: «Они перестали скрывать интересное положение еще месяц назад».

Добавим, что сериал "Марик" будет доступен к просмотру с 4 сентября в KION и Wink. А 15 сентября сериал выйдет на НТВ.

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