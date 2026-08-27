Вопрос дня: В каком фильме вы хотели бы сняться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Туманов, телерадиоведущий, известный садовод:

- В свое время я общался с Гильдией актеров, и мне предложили на выбор любую роль в сериале. Я хотел сыграть маньяка! Но тогда я был депутатом Госдумы, и мне нельзя было портить имидж.

Фаина Рублева, научный директор Московского планетария:

- Сыграла бы Наташу Ростову в «Войне и мире» - если бы, конечно, была помоложе. Еще, наверное, Анну Каренину. Но Наташа все-таки на первом месте!

Родион Галюченко, режиссер, актер:

- Интересно становиться эксцентричным персонажем в комедийных проектах. Играю, например, в спектакле «Зойкина квартира» Анисима Зотиковича Аллилуйю - он, конечно, мрачная фигура, но еще и достаточно нелепая. А вот быть «мужчиной мечты» на экране или сцене для меня уже не так увлекательно.

Николай Скалон, профессор КемГУ:

- У меня есть опыт съемок в двух фильмах - в массовке картины «Жизнь Клима Самгина» и в документальной ленте, посвященной снежному человеку. Я не против снова сняться в документальном фильме, посвященном миру животных. Как, например, Николай Дроздов, с которым мы, кстати, знакомы.

Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ:

- Я бы снялся в фильме про футбол. И на всю страну показали бы, как я бью 11-метровый в ворота Льва Ивановича Яшина.

Полина Диброва, блогер, предпринимательница:

- Очень люблю романтические фильмы со счастливым концом. Без драм и скандалов. Вот в таком кино я бы с удовольствием поучаствовала.

Илья Гугушвили, автор канала «КиноПес»:

- Я бы хотел вернуться в прошлое и сняться в культовом советском фильме. Например, в «Кин-дза-дза». Даже самую скромную роль в нем почел бы за честь.

Тарас Кузьмин, актер фильмов «Библиотекарь», «Месть не выше любви»:

- У меня в палитре ролей и комедийные, и злодейские персонажи есть. Но мне хотелось бы сыграть историю, связанную с путешествиями. Когда каждый день новые локации, когда герой проходит путь…

Дмитрий Булыкин, бывший футболист сборной России:

- Главное, чтобы фильм получился интересным. Можно про какого-нибудь богатыря или боярина. Со мной в главной роли!