Агроном-любитель Александр Чусов вырастил тыкву в 900 кг Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Еще несколько лет назад новости о тыквах-гигантах, которые невесть как вызревали на обычных приусадебных участках, вызывали настоящий шок. Это звучало как фантастика. Сколько-сколько? 400 килограммов? 500?!

А теперь подобные результаты на общем фоне кажутся довольно средними.

ТЫКВЫ И РЕКОРДЫ

Началось все не так уж и давно – в 2017 году. Интернет запестрил новостями, что москвич Александр Чусов вырастил на своем огороде «тыковку» весом в 432 кг. У многих это вызвало настоящий интерес. Люди удивлялись, что такой вес можно получить в Центральной России, где лето короткое и местами дождливое. С «югами»-то условия не сравнить.

Александр Чусов и его тыква Вульф. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

К Чусову потянулись интересующиеся. Среди них оказался Андрей Гусев из подмосковных Луховиц. В обычной жизни он строитель, а огородом увлекся еще в юности, каждый год возделывая 20 соток на родительском участке, и давно мечтал вырастить что-нибудь этакое. Из купленного у Чусова семечка Андрей планировал вырастить плод хотя бы килограммов на 200. А получилось – на 600. В 2022-м Гусеву удалось получить тыкву весом в 771 кг, установив новый рекорд России. Но следующие несколько рекордов побивали тыквы Чусова. В 2025-м он представил в Москве огромного оранжевого «колобка» на 969 кг…

637-килограммовая Шляпа, которую вырастил Андрей Гусев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Увлеченные огородники объясняли, в чем секрет успеха: пахота начинается с ранней весны, когда на участке нужно построить теплицу и следить ежедневно, пока тыква растет, за ее состоянием. В холодные ночи выставлять обогреватели, в жаркие дни – окружать вентиляторами. И удобрениями прикармливать. И наблюдать, чтоб плодоножка, через которую тыква получает воду и полезные вещества из земли, не сгнила.

Это все очень сложно, конечно. Но одно дело, когда ты на своей даче всем этим занимаешься, а другое – если за решеткой… Этим летом всех шокировала история, которую обнародовала пресс-служба ФСИН России: в одной из колоний Кировской области заключенный вырастил тыкву за 500 кг.

B колонии Кирово-Чепецка заключенный вырастил тыкву-гиганта. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Оказалось, семечко мужчине переслала с воли мама. А куплено оно было у все того же Александра Чусова.

- Когда увидел эту новость – сильно удивился и обрадовался, - заявил Чусов. - Дело в том, что в течение сезона эта женщина несколько раз писала мне, задавая вопросы об уходе за тыквой, консультируясь. Когда меня спрашивают о чем-то конкретном, я прошу показать актуальную фотографию плода. А тут женщина мне ответила, что не может показать фото, потому что ее сын сидит в колонии, а там снимать нельзя… Я, конечно, удивился. И, честно говоря, не ожидал, что из этого получится что-то весомое. Но как видите - получилось.

ГОНКИ ГИГАНТОВ

Весь этот ажиотаж вокруг тыкв подстегнул интерес и к другим растениям гигантам. Насколько народ активно всем этим увлекается и как быстро ставятся все новые и новые национальные рекорды, можно судить даже по текущему сезону.

В начале августа стало известно, что школьный учитель из Новосибирска Артем Ломакин вырастил у себя в теплице помидор весом… 3 килограмма 34 грамма. Огромный такой плод размером с футбольный мяч. Таких тяжелых в истории нашей страны до этого не было.

Прошло всего несколько дней и из Подмосковья сообщили: есть новый рекорд! Домохозяйка Регина Бухарметова показала всем томат сорта «Гигант Фарина» на 3 килограмма 90 граммов. Это достижение было зафиксировано на видео, взвешено на контрольных весах с пломбой в двух сетевых магазинах.

Регина Бухарметова вырастила томат весом 3 кг 90 г Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Однако этот можайский помидор продержался в рекордсменах всего неделю. Красноярка Мария Приймак предъявила журналистам плод весом 4,590 кг! (Действующий мировой рекорд, к слову, - 7,6 кг). Во Вселенной, где прежде килограммовые помидоры считались настоящими великанами, такие цифры, конечно, вызывают полный шок.

Томат сорта "Гигант Фарина" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Да, я действительно из года в год вижу, что в России все больше людей увлекается выращиванием гигантских овощей, - говорит Андрей Гусев. - По стране нас, я думаю, не меньше тысячи уже. На самом деле это очень увлекательное занятие, интересное хобби. Потому что каждый сезон тебе хочется побить как минимум свой прошлый результат, а как максимум – установить новый рекорд.

- В этом году какие гиганты растут у вас в огороде?

- Несколько тыкв, кабачки, арбузы. Самая большая из тыкв сейчас весит 511 кг. Крупнейший арбуз - 80 кг. Надежды подает и кабачок. Сейчас он уже 55 кг, но еще продолжает набирать вес.

Андрей Гусев с гигантским кабачком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

"Все должно быть своего размера"

Андрей Туманов, главный редактор издания «Ваши 6 соток»:

- Лично для меня вся эта крупнота - не показатель чего-то совершенного, не показатель каких-то достижений. Это просто узкое направление, где соревнуются человеческие понты и тщеславие. Вот все должно быть своего размера. Хвастаться размером овощей – это как если спорить, у кого ребенок толще или длиннее. Большинство опытных огородников и садоводов посмеиваются над этими соревнованиями гигантов.

Восторг они вызывают только у журналистов и дилетантов. Я не говорю, что это все не требует большого труда. Вот это мне и непонятно. Чтобы вырастить, допустим, 150-килограммовую тыкву, нужно сколько воды на нее, столько ухода, питательных веществ. Вам ни на что другое больше не останется времени. На мой взгляд, лучше на своем участке вырастить за это же время десять мешков картошки и девять ведер огурцов. Толку больше будет.

Вес этой луковицы - больше 3 кг! Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС – РЕБРОМ

А это можно есть?

Многие комментаторы в интернете под фотографиями гигантских овощей пишут: это же сплошная химоза, это вообще есть нельзя! Агрономы-любители обижаются и объясняют: никакой химии там нет. Перекормленное химией растение просто лопнет. А здесь речь идет о правильно балансе ухода, полива и удобрений.

Но при этом Александр Чусов, например, свои тыквы не ест. Хотя их мякотью каждый год угощают посетителей различных фестивалей.

А вот большинство других гигантоводов выращенные урожаи очень даже поедают. Например, Регина Бухарметова рассказала, что помидор-рекордсмен стал консервацией на зиму:

- Мы его с мужем попробовали - помидор как помидор, мясистый такой, хороший. Потом я вытащила все семечки на будущий сезон, а мякоть прокрутила. Часть стала заправкой для супа, а часть ушла в банки с помидорами-черри в собственном соку.

- Все выращенные овощи мы с семьей едим, - уверяет Андрей Гусев. - Гигантизм - это особенность сортов, а не химия. Из наших тыкв мы делаем сок, а также варим каши. Кабачки добавляем в разные блюда, но лично я люблю жареные. Есть только одна проблема – когда снимешь кабачок с грядки, он ведь не больше 3-4 недель пролежать может. Стараемся за это время все съесть, раздать родным и знакомым.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Конечно, гигантские овощи в масштабах мира это уже давно в том числе и прибыльная аграрная индустрия. Наши агрономы-любители на этом тоже зарабатывают. По крайней мере, пытаются.

Так, семена гигантских тыкв, ставших рекордсменами России, могут стоить до 2000 рублей за штуку. От плодов помельче (до 500 кг, скажем) – 300-500 рублей.

Есть фирмы, которые могут доставить тыкву весом 40-50 кг в офис качестве интерьера или как некий экспонат на небольшую выставку. Вместе с доставкой по городу это может стоить до 20-30 тысяч. А настоящие гиганты приобретают крупные агровыставки, которые проводятся в разных регионах по осени. Плоды весом более 400-500 кг могут стоить и более 100 тысяч рублей.

Другой вопрос, насколько это прибыльный бизнес, если ты полгода проползал над ботвой в полусогнутом состоянии? Скорее так, приятный бонус к хобби.

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