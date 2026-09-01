«Пророчество» Кличко об Украине 2014 года вспомнили в 2026. Над ним смеялись, оно оказалось правдой

Январь 2014 года, Виталий Кличко общается с бойцом Евромайдана. Фото: Архив "КП"

Помните, как мы издевательски хохотали над киевским мэром Виталием Кличко, который еще в 2014-м предупреждал своих соплеменников, что им надо «готовиться к земле». А кто из нас теперь готов извиниться перед Виталием, который оказался не только златоустом, но и пророком. Можно сказать, провидцем. Потому что Украина в прямом смысле начала готовиться к переходу на жизнь под землей.

Кабинет министров Незалежной запустил двухлетний эксперимент по подземному хранению топлива, чтобы обезопасить его от ударов российских беспилотников. Как сообщают украинские ТГ-каналы, «запасы планируют размещать в подземных резервуарах, соляных кавернах, истощенных нефтяных и газовых месторождениях и других подходящих геологических объектах. С 2027 года компании и операторы рынка должны будут хранить под землей 20% минимальных запасов дизельного топлива». Ответственным за реализацию проекта назначено Минэнерго Украины, а оператором – компания «Укртранснафта».

Впрочем, на Украине озаботились не только хранением запасов топлива, но и работой парламента. Вы не поверите, но под землю в Киеве хотят загнать и Верховную раду.

- Много раз заседание (Рады) прекращалось при рассмотрении важных вопросов именно из-за тревог. Таким образом, интенсивность одобрения законопроектов, в том числе евроинтеграционных, упала в разы. Следующая сессионная неделя будет горячая: должны рассмотреть ряд законопроектов, которые не только приблизят нас к евроинтеграции, но и помогут наполнить наш бюджет за средства партнеров. С таким количеством и протяженностью тревог миссия почти невыполнима, - заявила депутат Рады Василевская-Смаглюк и сообщила, что многие депутаты отмечают необходимость переноса работы парламента в укрытие.

А другой депутат, Ярослав Железняк (фракция «Голос») сообщил, что депутатов хотят переместить в подвалы Рады, но вот беда – помещение не рассчитано на постоянное пребывание и работу такого количества людей.

Многие нардепы отмечают необходимость переноса работы украинского парламента в укрытие. Фото: REUTERS.

- Оно пригодно для критических голосований 1-2 раза в неделю, но не для длительного пребывания, - заявил Железняк.

Поэтому сейчас в руководстве Рады рассматривается сразу несколько вариантов. Один из которых заключается в распределении помещений, когда в одном пространстве будут работать представители одной фракции. Самое большое в таком случае потребуется для «Слуг народа», и не факт, что оно будет найдено. Другой вариант – голосование по QR-коду посредством телефона. Но эта система работает только при голосовании в нынешнем зале заседаний, а при выходе из него в другое помещение, даже в столовую отключается. В подвале голосование по QR-коду не будет работать однозначно. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проведена техническая модернизация. Или пока не будет выбран в качестве окончательного другой вариант.

Один из таких вариантов просится на язык практически сразу – выделить для Рады одну из тех подземных соляных пещер-каверн, которые планируется использовать для хранения топлива. А в свободное от голосования время депутаты Рады могли бы еще и соль добывать вручную, благо там наверняка что-то осталось. Смотришь, хоть какая-то польза от них была бы.

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