Как обезопасить операции с цифровым рублем: 5 советов от Роскачества

Считается, что цифровой рубль безопаснее обычных безналичных денег. Фото: А.Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru/ТАСС

Наша жизнь больше никогда не будет прежней: в России появился цифровой рубль. Все ведущие банки страны добавили в свои приложения (или как минимум должны были это сделать) специальные вкладки, позволяющие заводить цифровой кошелек.

Напомним, цифровой рубль — это новая форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Хранятся такие рубли в цифровом кошельке на площадке ЦБ, а доступ к ним можно получить из мобильных приложений банков.

Считается, что цифровой рубль безопаснее обычных безналичных денег. Потому что системы ЦБ защищены максимально надежно и взломать их очень непросто. К тому же у каждого цифрового рубля есть уникальный код, который позволяет отследить весь его путь – кто, когда и куда его отправлял.

Но проблема в том, что чаще всего мошенникам не надо ничего взламывать – люди сами отправляют им деньги. Что можно сделать, чтобы максимально обезопасить операции с цифровым рублем? Об этом KP.RU рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

1. Всегда используйте только официальные приложения

Как уже сказано, цифровой кошелек будет доступен непосредственно в приложениях банков, которые участвуют в проекте.

2. Используйте двухфакторную аутентификацию

Для входа нужно будет не только ввести пароль, но и подтвердить действие кодом из СМС, отпечатком пальца или Face ID (аутентификация по внешности).

3. Придумайте надежный пароль и никому его не сообщайте

Он должен быть сложным и не совпадать с паролями от соцсетей. И помните, что настоящие сотрудники банка и ЦБ никогда не запрашивают пароли, коды из СМС и данные карт. Если кто-то по телефону просит сказать данные — это мошенники.

4. Никогда не переходите по ссылкам из незнакомых чатов и писем

Потому что мошенники часто присылают письма или сообщения с просьбой подтвердить данные и ссылками на поддельные сайты, которые выглядят как настоящие.

5. Не совершайте платежи через бесплатный Wi Fi

Для переводов лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть.

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