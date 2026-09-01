Погоня в лесу: уроженец Перми расстрелял трех сотрудников тира в Черногории после тренировки по стрельбе

Уроженец Перми неоднократно посещал тир, упражняясь в стрельбе. Однако в тот день его визит обернулся кровавой бойней. Фото: Vladyslav Akimenko/Shutterstock/Fotodom

В Черногории завершилась операция по поимке россиянина, подозреваемого в убийстве трех человек. 30-летний Михаил Шабунин, уроженец Перми, был обнаружен полицией в лесу рядом с курортным городом Херцег-Нови. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам полиции, а потом покончил с собой, сообщают местные СМИ.

ХЛАДНОКРОВНАЯ РАСПРАВА

События начали развиваться днем 31 августа. Михаил Шабунин пришел в стрелковый клуб, расположенный в деревне Страхиничи недалеко от города Даниловград. По данным следствия, он неоднократно посещал это заведение в предшествующие дни, упражняясь в стрельбе. Однако в тот день его визит обернулся кровавой бойней.

Завершив тренировку на открытом стрельбище, Шабунин вошел в помещение тира и внезапно открыл огонь по сотрудникам заведения. Жертвами трагедии стали трое мужчин: 24-летний Петр Глобаревич, 67-летний Момир Радоньич и 20-летний Неманья Капор. Единственным, кто остался цел, оказался владелец тира, который в момент нападения спал в одной из комнат и не попал под обстрел.

Завершив тренировку на открытом стрельбище, Шабунин (на фото) вошел в помещение тира и внезапно открыл огонь по сотрудникам заведения. Фото: Управление полиции Черногории

Директор Управления полиции Черногории Лазар Щепанович позднее рассказал, что преступник действовал методично и хладнокровно: первым делом выстрелил несколько раз в инструктора Глобаревича, после чего добил его выстрелом в голову. Затем Шабунин прошел в оружейную комнату, где застрелил Радоньича и самого молодого сотрудника — Неманю Капора.

Совершив убийства, россиянин похитил из тира несколько единиц огнестрельного оружия и патроны, сел в автомобиль, принадлежавший отцу одного из погибших, и скрылся с места преступления. Позднее полиция обнаружила брошенную машину в районе Рогами, недалеко от от столицы страны Подгорицы. Оттуда беглец, по всей видимости, взял такси и направился к Адриатическому побережью, в город Херцег-Нови, который находится примерно в 100-120 километрах от места трагедии.

МОТИВЫ ОСТАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Как только стало известно о случившемся, полиция Черногории незамедлительно объявила масштабную поисковую операцию. Граждан предупредили о том, что опасный и вооруженный преступник находится на свободе, и призвали их не покидать свои дома, а также немедленно сообщать обо всем подозрительном.

Ночью оперативно-розыскные мероприятия принесли результат. Шабунина обнаружили в лесу недалеко от Херцег-Нови. Полицейские взяли его в плотное кольцо окружения. Мужчина попытался отстреливаться, но, осознав безвыходность своего положения, совершил самоубийство.

Михаил Шабунин, уроженец Перми. Фото: Управление полиции Черногории

Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович лично подтвердил факт смерти россиянина.

Мотивы, толкнувшие Шабунина на столь жестокое преступление, остаются неизвестными. В черногорской полиции заявили, что ранее россиянин не попадал в их поле зрения. При этом известно, что он прибыл в Черногорию 7 июля на автобусе из Боснии и Герцеговины, и за последующие шесть дней восемь раз пересекал границу, выезжая из страны и возвращаясь обратно. Местные жители также сообщали, что видели его в окрестностях реки Зета, где он, предположительно, занимался бегом и ходил в горы. Шабунин толком не работал — делал поделки из дерева на продажу и намеревался устроиться в общепит.

Для небольшой Черногории это тройное убийство стало одним из самых громких и резонансных преступлений за последние годы. В знак солидарности с семьями погибших премьер-министр страны Милойко Спаич объявил 1 и 2 сентября днями общенационального траура. В Даниловграде, рядом с которым произошла трагедия, начало нового учебного года в школах было перенесено на 3 сентября.

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