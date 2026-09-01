Погоня в лесу: уроженец Перми расстрелял трех сотрудников тира в Черногории после тренировки по стрельбе

В Черногории завершилась операция по поимке россиянина, подозреваемого в убийстве трех человек. 30-летний Михаил Шабунин, уроженец Перми, был обнаружен полицией в лесу рядом с курортным городом Херцег-Нови. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам полиции, а потом покончил с собой, сообщают местные СМИ.
События начали развиваться днем 31 августа. Михаил Шабунин пришел в стрелковый клуб, расположенный в деревне Страхиничи недалеко от города Даниловград. По данным следствия, он неоднократно посещал это заведение в предшествующие дни, упражняясь в стрельбе. Однако в тот день его визит обернулся кровавой бойней.
Завершив тренировку на открытом стрельбище, Шабунин вошел в помещение тира и внезапно открыл огонь по сотрудникам заведения. Жертвами трагедии стали трое мужчин: 24-летний Петр Глобаревич, 67-летний Момир Радоньич и 20-летний Неманья Капор. Единственным, кто остался цел, оказался владелец тира, который в момент нападения спал в одной из комнат и не попал под обстрел.
Директор Управления полиции Черногории Лазар Щепанович позднее рассказал, что преступник действовал методично и хладнокровно: первым делом выстрелил несколько раз в инструктора Глобаревича, после чего добил его выстрелом в голову. Затем Шабунин прошел в оружейную комнату, где застрелил Радоньича и самого молодого сотрудника — Неманю Капора.
Совершив убийства, россиянин похитил из тира несколько единиц огнестрельного оружия и патроны, сел в автомобиль, принадлежавший отцу одного из погибших, и скрылся с места преступления. Позднее полиция обнаружила брошенную машину в районе Рогами, недалеко от от столицы страны Подгорицы. Оттуда беглец, по всей видимости, взял такси и направился к Адриатическому побережью, в город Херцег-Нови, который находится примерно в 100-120 километрах от места трагедии.
Как только стало известно о случившемся, полиция Черногории незамедлительно объявила масштабную поисковую операцию. Граждан предупредили о том, что опасный и вооруженный преступник находится на свободе, и призвали их не покидать свои дома, а также немедленно сообщать обо всем подозрительном.
Ночью оперативно-розыскные мероприятия принесли результат. Шабунина обнаружили в лесу недалеко от Херцег-Нови. Полицейские взяли его в плотное кольцо окружения. Мужчина попытался отстреливаться, но, осознав безвыходность своего положения, совершил самоубийство.
Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович лично подтвердил факт смерти россиянина.
Мотивы, толкнувшие Шабунина на столь жестокое преступление, остаются неизвестными. В черногорской полиции заявили, что ранее россиянин не попадал в их поле зрения. При этом известно, что он прибыл в Черногорию 7 июля на автобусе из Боснии и Герцеговины, и за последующие шесть дней восемь раз пересекал границу, выезжая из страны и возвращаясь обратно. Местные жители также сообщали, что видели его в окрестностях реки Зета, где он, предположительно, занимался бегом и ходил в горы. Шабунин толком не работал — делал поделки из дерева на продажу и намеревался устроиться в общепит.
Для небольшой Черногории это тройное убийство стало одним из самых громких и резонансных преступлений за последние годы. В знак солидарности с семьями погибших премьер-министр страны Милойко Спаич объявил 1 и 2 сентября днями общенационального траура. В Даниловграде, рядом с которым произошла трагедия, начало нового учебного года в школах было перенесено на 3 сентября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обгоревшее тело нашли в винограднике: известная блогерша стала жертвой жестокого убийства
«Выбивали иллюминаторы сами, капитан сбежал первым»: детали крушения парома на Северном Кипре ужаснули