Хватит ли россиянам красной икры на Новый год: В стране упало производство любимого деликатеса

В Рыбном Союзе напоминают, что на рынке еще присутствует предложение икры прошлогоднего вылова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прогнозы на вылов лосося в нынешнюю путину изначально были небольшими – около 230 тысяч тонн. Для сравнения – в 2025-м рыбаки добыли 335 тысяч тонн. Так как основная промысловая лососевая рыба – горбуша, то общие объемы добычи зависят от ее двухгодичного жизненного цикла, поэтому в нечетные годы вылов рыбы обычно превышает показатели четных годов. Но столь низких показателей ни наука, ни рыбаки не ожидали... В Рыбном Союзе рассказали, что к 31 августа добыто около 89 тысяч тонн лосося, что значительно меньше прошлогоднего показателя.

- Снижение подходов лососевых связано с цикличностью воспроизводства запасов и природными факторами, - объясняют эксперты Рыбного Союза. - Уловы падают не только в России, но и в других «лососевых» странах, в первую очередь в США и Японии.

Глава Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев дополняет: нынешняя динамика вылова тихоокеанских лососей заметно расходится с оптимистичными цифрами, которые ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) утверждал еще в феврале и мае. По убеждению главы ВАРПЭ, столь существенное расхождение прогнозов с суровой реальностью требует не просто поверхностной корректировки, а глубокого научного переосмысления. Еще два года назад отрасль обращала внимание руководства Росрыболовства и ученых на настоятельную потребность в инвентаризации методологических подходов. Сегодня, когда ошибка стала очевидной, крайне важно дать внятный и честный ответ рыбакам и промышленникам: почему наука дала сбой?

- Наиболее тревожная ситуация складывается на западном побережье Камчатки, здесь путину уже справедливо называют провальной. Столь низкие показатели в истории промысла случались лишь в самые тяжелые годы: в начале семидесятых (1972–1973) и в 1981-м, - сравнивает Герман Зверев.

Что касается производства красной икры – здесь падение объемов неизбежно, однако, по оценке Зверева, катастрофическим его не назовешь. Даже в нынешних условиях планируемый выпуск в 5–6 раз превышает те цифры, которые фиксировались в самые неурожайные лососевые сезоны в истории российского промысла.

По данным ЦРПТ – оператора системы «Честный знак», с начала путины «в оборот введено 1,74 тысячи тонн лососевой икры – в 3,5 раза ниже объема за аналогичный период прошлого года (6,08 тысячи тонн), почти вдвое ниже показателей 2024 года». Однако, по мнению главы ВАРПЭ, этого запаса все равно более чем достаточно, чтобы полностью насытить внутренний рынок и гарантированно обеспечить россиян любимым новогодним деликатесом, несмотря на все перипетии путины.

В Рыбном Союзе напоминают, что на рынке еще присутствует предложение икры прошлогоднего вылова. 2025 год был неплохим по показателям вылова тихоокеанских лососей, благодаря чему был сформирован запас сырья.

К тому же есть альтернатива натуральной икре дальневосточных лососей, в частности — икра аквакультурной форели. Форелеводство в нашей стране продолжает развиваться, на рынок поступает как рыба, так и икра.

Второй вариант — сублимированная/структурированная красная икра. Современные технологии позволяют максимально приблизить ее вкусовые качества к натуральной зернистой. кроме того, этот продукт также содержит полезный белок. Третий вариант — другие виды икры (минтая, трески, мойвы, сельди).

На вопрос «Стоит ли закупаться икрой уже сейчас?» эксперты Рыбного Союза утверждают, сейчас цены на свежую икру высоки, и потому говорить о том, как будет складываться баланс спроса и предложения, пока преждевременно. Возможно, стоит дождаться окончания промысла (конец сентября) и там уже определяться с покупкой.

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