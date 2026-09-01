Получается, что свежие пополнения ВСУ выбиваются в течение месяца после появления на фронте Фото: REUTERS.

Один из украинских ТГ-каналов оценил потери ВСУ за последние 8 месяцев в 400 тысяч человек. А это даже гораздо больше, чем те самые 30 тысяч в месяц, которые недавно упомянул украинский террорист, нынешний глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, – порядка 50 тысяч человек. Получается, что свежие пополнения ВСУ (и сверх того) выбиваются в течение месяца после появления на фронте.

На фоне таких потерь становится вполне объяснимой, но от этого не более реальной в выполнении задача, поставленная «просрочкой» Зеленским перед новым министром обороны Украины Хмарой – мобилизовать до конца года не менее 1 миллиона человек. На фоне этого и других сообщений, можно предположить, что нынешние зверства ТЦК покажутся невинными шалостями по сравнению с тем, что может вскоре начаться.

Между тем, бесчинства ТЦК стали одной из тем очередного заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушений в оборонной сфере. Руководит ею депутат Рады Алексей «белая слизь» Гончаренко*, а поскольку он прошел в Раду от партии «ПЕС» Петра Порошенко*, «просрочке» Зеленскому и его клевретам рассчитывать на снисхождение не приходится.

Так, комиссия Гончаренко* уже выяснила, что сотрудники ТЦК, несмотря на службу в тыловых подразделениях, получали статус участников боевых действий. Еще одним «темным» пятном на репутации ТЦК, если в отношении этой структуры уместно слово «репутация», стали выезды и рейды ТЦКшников в другие регионы для, по официальной версии, «проведения мероприятий оповещения». В реальности же для пополнения собственных кошельков. Как отметили члены комиссии, в таких рейдах по соседним регионам ТЦКшные «людоловы» действовали без сопровождения полиции, а «неправомерные выплаты», то есть деньги, полученные в результате вымогательства и мошенничества, «могли переводиться через банковские карты».

Один из украинских ТГ-каналов оценил потери ВСУ за последние 8 месяцев в 400 тысяч человек Фото: REUTERS.

В общем, полный набор. И это комиссия еще не разбиралась с многочисленными летальными исходами отловленных мужчин, которые вдруг начинали до смерти биться головой о цементные полы и стены в стенах ТЦК, наносили себе многочисленные побои или же умирали от внезапно развившейся сердечной недостаточности.

Впрочем, не все ТЦКшники звери. Как рассказал в интервью «Украинской правде» украинский омбудсмен Дмитро Лубинец, в ТЦК появилась комплексная услуга по тарифу «все включено». Оказывающие эту услугу сотрудники военкомата вывозят как бы «жертву» в своем микроавтобусе ТЦК прямо да украинской границы – хочешь до границы с Румынией, Молдавией, Польшей или Венгрией. Твердой таксы нет, все зависит от расстояния и направления, но цены варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч долларов США. Очень востребованная услуга, поскольку от «бусика» ТЦК все на Украине шарахаются, как черт от ладана.

- Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем: в пограничной области появилась новая услуга «под ключ» - человек может заплатить от $50 до 70 тысяч, и тогда его прямо из буса переправляют за пределы Украины. Причем фактор коррупции максимально развился в Закарпатье, но его практически нет в Запорожье или Харькове. То же с нападениями на ТЦК: чем дальше от фронта, тем больше это случается, разоткровенничался Лубинец перед журналистами.

А кроме того, омбудсмен еще раз подтвердил озвученные им ранее тарифы: выход из автомобиля ТЦК — около 10 тысяч долларов, а вот выход уже из здания ТЦК дороже примерно на 50% — около 15 тысяч долларов.

И самое интересное в этом во всем, что данную информацию, что в первом случае, что во втором, нельзя считать какой-то российской пропагандой. Это признания самих украинцев, причем, не каких-то клеветников-«ухилянтов», а облеченных властью, имеющих полномочия и не имеющих никаких стимулов для лжи. Наоборот, все, что они говорят - это лишь малая часть той самой ужасающей правды, что большинству украинцев еще придется открыть для себя после наступления мира.

Назвать такую страну государством язык повернется только у безудержного фантазера.

* — Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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