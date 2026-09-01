«О цене и ценности»: Okkam проведет ежегодную конференцию 30 сентября

Okkam проведет ежегодную конференцию 30 сентября

Сдержанный рынок заставляет бизнес внимательнее относиться к каждой трате. Потребитель тоже становится осторожнее: чаще сравнивает предложения, ищет лучшую цену и при этом охотнее выбирает бренды, которым уже доверяет.

Отсюда у бизнеса дилемма: как найти баланс между погоней за падающим спросом и построением бренда вдолгую?

На ежегодной Большой конференции Okkam для брендов «О цене и ценности» поговорим о том, как конкурировать за осторожного потребителя, что сегодня влияет на его выбор и какие решения помогут бизнесу «покупать будущее», пока конкуренты выжидают.

В программе: >55 спикеров, 11 сессий в пяти залах. Ждем 1800 гостей офлайн и 4000 зрителей онлайн

Ключевые темы

Экономика и маркетинг: как меняется рынок и что это значит для рекламного бизнеса

Медиа: где сегодня искать эффективные точки контакта с аудиторией

Трейд-маркетинг: как сделать так, чтобы покупатель возвращался сам, а не ради акции

E-commerce: какие исследования, инструменты и решения помогают расти онлайн-продажам и лояльности

Креатив: как создавать идеи, которые работают на бизнес-результат, отвечают трендам и сохраняют идентичность бренда

ИИ: как внедрять технологии, не жертвуя качеством взаимодействия, живым языком и доверием

Total Retail Media: где, когда и каким медиаконтактом лучше всего повлиять на выбор покупателя онлайн и/или офлайн

Фарма: как меняются правила игры в категории и какую роль в этом играют аналитика, медиа, креатив и ИИ

Ритейл & HoReCa: как строить долгосрочную клиентскую привычку в условиях турбулентности

Недвижимость & авто: как устроена коммуникация вокруг редких и дорогих покупок

Устойчивое развитие: как превратить sustainability из репутационной инициативы в часть бизнес-стратегии

На одной площадке соберутся эксперты Okkam и представители брендов, ритейлеров, медиа и технологических платформ. В программе — свежие данные о рынке и потребителе, а также исследования, прогнозы и кейсы, на которых разберем, какие маркетинговые решения работают уже сейчас и во что стоит инвестировать на перспективу.

Регистрация на конференцию бесплатная и открыта на сайте. За обновлением программы и спикеров можно следить в телеграм-канале Okkam Insights.

Место проведения: Москва, ул. Новый Арбат, 24

Дата и время: 30 сентября 2026 года, 12:00, московское время

Возрастное ограничение: 0+

Стоимость: Бесплатно