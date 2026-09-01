После сильного шторма в Баренцевом море наступил штиль Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итак, я отправляюсь на Шпицберген! Это самая северная часть Норвегии. Задача экспедиции «Русского Географического Общества» - впервые в истории собрать и нанести на печатную карту объекты русского наследия, которые находятся в разных точках Шпицбергена. В РГО говорят:

- Вскоре после открытия архипелага Виллемом Баренцем в 1596 году его начали активно осваивать поморы — потомки новгородских и карельских переселенцев. Наши предки веками жили здесь и вели промысел в этой части Арктики. Поэтому так важно зафиксировать всю информацию о наследии России на Шпицбергене и сохранить ее для будущих поколений. В общем, приключение начинается!

ЖЕСТОКОЕ ВОЛНЕНИЕ

Наконец-то, мы вышли в море Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске перед выходом в море корабль проверяли бравые таможенные собачки Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со всех сторон Шпицберген окружен Северным Ледовитым океаном. Из Мурманского порта мы должны были выдвинуться на корабле «Профессор Молчанов» еще 25 августа. Но на Баренцево море обрушился лютый шторм. На третьей палубе у нас красуется шкала волнения моря – от «совершенно спокойного» (высота волн 0 метров), через «крупное волнение» (высота – 2-3 метра) до «жестокого волнения» (5-10 метров) и, наконец, «исключительного волнения» (более 10 метров). Так вот, по нашему курсу в те дни курсировало «жестокое волнение» с волнами в 6 метров. А команда «Профессора Молчанова» в кулуарах нашего корабля выражалась о погоде еще более художественно: «В море такой ***, что лучше не выходить»…

Шкала волнения моря на доске объявлений Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ожидании попутной погоды мы провели в порту трое суток. Впрочем, нельзя сказать, что эти 72 часа были совершенно бесполезными. Например, нас научили эвакуироваться на спасательной шлюпке, если корабль пойдет ко дну. Провизии в этой шлюпке хватит на шесть суток. Правда, кормить начнут только на второй день после того, как корабль последует путем «Титаника».

На «Профессоре Молчанове» две спасательных шлюпки Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Провизии в спасательной шлюпке хватит на 6 дней. Правда, выдавать ее начнут только через сутки после крушения основного судна Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

А еще старпом Игорь Плахин показал членам экспедиции, как выживать в ледяном Баренцевом море в гидро-термо-костюме. Что характерно, показал на мне. Что еще более характерно, в теории этот оранжевый скафандр рассчитан на человека ростом до 195 см. Я с моими 194 сантиметрами еле-еле втиснулся в гидро-комбез. Старпом скептически наблюдал, как я фыркаю и трещу по швам.

Главред радио «КП» Андрей Горбунов примеряет спасательный гидро-термо-костюм Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Температура воды в Баренцевом море минус 2 градуса, - подбадривал Плахин. - Без этого костюма ты там окочуришься за 3 минуты. А в нем твоих жизненных сил хватит на 6 часов.

Старпом Игорь Плахин на капитанском мостике Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я понимающе кивал.

- А маска для лица будет? - вдруг спохватываюсь я, понимая, что моя физиономия не защищена от темной северной пучины.

- А вот лицу придется потерпеть и умыться морской водицей, - подытожил старпом. На том и разошлись по каютам – пить горячий чай.

А это самая важная вещь на любом корабле – штурвал! Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

А КОГДА НА МОРЕ КАЧКА, Я ГУЛЯЮ В РАСКАРЯЧКУ

Наконец, мы в открытом море! И хотя «жестокое волнение» осталось далеко позади, наш «Профессор Молчанов» всё равно ходит ходуном. Я ощущаю себя Волком из той серии «Ну, погоди», когда на корабле за ним охотился чемодан. Ты начинаешь надевать кроссовок в правой части каюты, а заканчиваешь это простейшее действие уже в левом углу. Вот и сейчас, когда я пишу этот текст, мой ноутбук норовит сбежать от меня в одну сторону, а стул улетает в другую…

О, а принимать душ в качку – это вообще отдельный аттракцион, во время которого ты скользишь по всем стенам, включая пол и потолок. Да, как вы уже поняли, у нас есть горячая и холодная вода. Но лимит на одни сутки на весь корабль 10 тонн пресной воды. И мы в него, разумеется, не укладываемся. Поэтому не исключено, что к Шпицбергену мы прибудем чумазые и лохматые.

На корабле есть своя библиотека. Правда, книжный ассортимент соответствующий Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«ЛЬДИНА УДАРИЛА ПО КОРПУСУ, И МЫ ПОШЛИ КО ДНУ»

- Однажды мы неудачно застряли в ледовых полях. Начали выбираться. И напоролись на льдину. А корпус у корабля старый. Ну, и получилась здоровенная пробоина. Вода хлынула внутрь. Пришлось срочно откачивать воду и латать. А дыра оказалась в самом труднодоступном месте. Там всё проржавело…

Я насторожено смотрю на капитана – Сергея Хохлова. Я сижу у него в каюте и спрашиваю про самые экстремальные ситуации в его морской практике. Капитан улыбается:

- Да ты не переживай. Это другое судно было. А у «Профессора Молчанова» есть ледовое усиление корпуса. Ему никакие айсберги не страшны.

Закат в Баренцевом море длится несколько часов «Волны» - На вторые сутки пути море начало волноваться

Корабль «Профессор Молчанов» с ледяным усилением корпуса уже 44 года курсирует с большой земли в Арктику. Кстати, судно спустили на воду аккурат 31 декабря 1982 года Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А если бы мы не ждали окончания шторма, и вышли в море во время «жестокого волнения», «Молчанов» бы справился с шестиметровыми волнами?

- Еще как! Однажды одна яхта угодила в жуткий шторм. У нее сломался двигатель. Судно стало неуправляемым. А поблизости оказался только наш «Профессор Молчанов». Ну, как поблизости. 12 часов мы шли до яхты. Но раз люди терпят бедствие, надо спасать. Самым сложным было – не идти в шторм, а подобраться вплотную к яхте. Она ложилась боком к волне, и ее мотало из стороны в сторону. Яхта могла разбиться о наш борт. Но всё закончилось хорошо. Всех людей удалось спасти.

Капитан Сергей Хохлов в море – 27 лет. Сначала был радистом, потом переучился на штурмана. В 2013 году Сергей Викторович пришел на «Профессора Молчанова» старпомом, а с 2017 года стал уже капитаном. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Хохлов в море – 27 лет. Сначала был радистом, потом переучился на штурмана. В 2013 году Сергей Викторович пришел на «Профессора Молчанова» старпомом, а с 2017 года стал уже капитаном. Короче, с ним я готов хоть в разведку, хоть на Шпицберген. К слову, о разведке. Мы уже в водах Норвегии, то есть аккурат на территории вражеского НАТО.

Капитан Сергей Хохлов Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А если корабли НАТО решат напасть, чем будем обороняться? – допытываюсь я. – У нас есть торпеды или средства ПВО?

- Парашютные ракеты и дымовые шашки – вот наш арсенал.

- А есть вероятность, что со стороны вражеских кораблей будет какая-то провокация?

- Заодно и посмотрим. Всё будет зависеть от того, насколько они посчитают наш корабль опасным.

- В последнее время такие ситуации случаются?

Сергей Хохлов награжден медалью МЧС «За содружество во имя спасения» за спасение яхты, терпящей бедствие Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Бывает такое. Недавно одно судно совершало маневры в опасной близости от нас. Видимо, тамошние командиры заподозрили, что мы, якобы, осуществляем разведывательную деятельность – ищем информацию об их технике. Поэтому тот корабль начал собирать пробы воды и воздуха, чтобы обнаружить следы шпионского оборудования на «Профессоре Молчанове». И это было при полной тишине в эфире. Судно даже не попыталось с нами связаться. В итоге в самый последний момент пришлось сворачивать с курса, чтобы избежать столкновения.

Над нашим кораблём развивается российский флаг. Чтобы все натовские «посудины» нас боялись! Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАКОВЫ ШАНСЫ ВСТРЕТИТЬ ДЖЕКА ВОРОБЬЯ?

А знаете, кого мы точно не встретим по пути на Шпицберген? Пиратов! Их тут со времен викингов не водится. Все Джеки Воробьи упорхнули из северных морей на юга. А вот наткнуться на банду касаток – шансы весьма внушительные.

- Смогут ли касатки перевернуть наш корабль? – вновь я мучаю капитана вопросами.

- У них нет ни малейшего шанса. Да они и не будут атаковать. Побоятся. В море самый опасный хищник – это человек.

По пути до Шпицбергена корабль сопровождали дельфины

Закат в Баренцевом море Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗАВТРАК И ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ

Участники экспедиции шутят, что на корабле четыре развлечения – это завтрак, обед, полдник и ужин. Я бы добавил к этому еще подтягивания на четвертой палубе (спасибо добрым морякам за турник) и вглядывание в морскую бескрайнюю даль в ожидании НАТОвской флотилии или стаи касаток. На третьи сутки пути я пришел к Хохлову и взмолился взять меня внештатным юнгой.

Подтягивания стали развлечением во время пути до Шпицбергена

Чем ближе мы приближались к Баринцбургу, тем сильнее дули северные ветра Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Что, скучно тебе, да? - прищурился капитан.

Я вздохнул и кивнул. Говорю:

- Готов и тяжести таскать, и палубу драить. Даже посуду готов мыть, товарищ капитан!

- Понимаю. Но случится с тобой что-нибудь, а мне отвечать!

- А во время мытья посуды-то что может случиться?

- Ну, разобьешь тарелку, порежешься сильно…

Обед на «Профессоре Молчанове» выглядит так Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я уже хотел возразить. А потом вспомнил, как накануне открывал иллюминатор в своей каюте и ободрал себе весь мизинец. Пришлось старпому в лазарете лечить меня зелёнкой. В общем, если кто-то и может покалечиться во время мытья посуды, то это точно я. И несостоявшийся юнга Горбунов побрел на ужин. Сегодня давали божественные фаршированные перцы и не менее впечатляющую пюрешку.

На корабле есть не только завтрак, обед и ужин, но еще и полдник Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продолжение следует

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