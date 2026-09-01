Стартовал набор в «Код будущего»: бесплатные курсы по программированию, ИИ и робототехнике для школьников 8–11 классов и студентов колледжей

В 2026/27 учебном году школьникам 8–11 классов и студентам колледжей и техникумов, обучающимся по ИТ-специальностям, доступны программы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике.

Участники смогут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Обучение проходит в течение учебного года, продолжительность каждого курса составляет не менее 144 академических часов. Программы представлены на четырёх уровнях сложности: базовом, продвинутом, профессиональном и олимпиадном. По итогам обучения участники получат сертификат проекта «Код будущего», который даёт возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В новом учебном году проект расширяет возможности подготовки с учётом запросов ИТ-отрасли.

«По проекту „Код будущего“ в 2026/27 учебном году планируется обучить не менее 60 тысяч школьников и студентов колледжей. Проект развивается вместе с запросами ИТ-отрасли: участникам доступны курсы программирования с новым треком по информационной безопасности, программы по искусственному интеллекту и робототехнике. В этом году курсы впервые разделены по уровням образования, чтобы учитывать различия в подготовке школьников и студентов колледжей», — рассказала заместитель директора Департамента перспективных технологий и кадров Минцифры России Анастасия Казанцева.

На программах по программированию участники смогут освоить Python, C++, JavaScript и 1С, научиться создавать сайты, приложения и игры, работать с базами данных и познакомиться с основами кибербезопасности. Курсы по искусственному интеллекту охватывают анализ данных, машинное обучение, нейросети и работу с языковыми моделями. В направлении робототехники участники изучат сборку и программирование роботов, компьютерное зрение и технологии автономного движения.

«„Код будущего“ позволяет подросткам попробовать себя в ИТ и понять, какое направление им действительно интересно еще до выбора будущей профессии. Важная часть обучения — практика: на каждом курсе участники создадут собственный итоговый проект и смогут применить полученные знания для решения конкретной задачи. Программы разработаны ведущими образовательными организациями и прошли многоэтапный конкурсный отбор. Присоединиться к проекту можно из любого региона страны: обучение проходит как онлайн, так и очно на региональных площадках», — отметил ректор Университета 2035 Дмитрий Кайсин.

Чтобы приступить к обучению, необходимо подать заявление на Госуслугах и успешно пройти вступительное испытание. По его результатам участника распределят в группу подходящего уровня сложности. Выпускники проектов «Код будущего» 2022–2025 годов могут подать заявку только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.

Проект «Код будущего» запущен в 2022 году по инициативе Минцифры России. В 2022–2024 годах он реализовывался в рамках национальной программы «Цифровая экономика», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных». Федеральный оператор проекта — Университет 2035.