Трампу не хотят давать в руки дубину «адских санкций»: в Конгрессе боятся, что президент США поставит на дыбы всю мировую торговлю

Демократы требуют пересмотреть положения, которые, по их мнению, дадут Дональду Трампу чрезмерно широкие полномочия Фото: REUTERS.

Последний законопроект сенатора-русофоба Линдси Грэма* о жестких санкциях против России, который он успел перед смертью представить в Конгресс, буксует в Палате представителей. Сенат-то документ поддержал в память о скончавшемся коллеге, а вот нижняя палата заартачилась. После окончания летнего перерыва конгрессмены не спешат утверждать «адские санкции» против РФ и ее торговых партнеров, сообщает Politico.

Демократы требуют пересмотреть положения, которые, по их мнению, дадут Дональду Трампу чрезмерно широкие полномочия в торговых войнах. Соавтор документа, сенатор Ричард Блюменталь, призвал Палату представителей принять санкции против Москвы как можно скорее «в связи с чрезвычайно критической ситуацией на Украине», но его мольбы не были услышаны.

Как утверждает Politico, законопроект не является приоритетным для рассмотрения в эту осеннюю сессию. И дело не только в демократах: часть республиканцев также не горят желанием одобрять документ. «Мы только что вернулись с заседания председателей комитетов, и никто не поднимал этот вопрос», - сообщила председатель Комитета по регламенту республиканская конгрессвумен Вирджиния Фокс. Несколько консерваторов, которые выступали против помощи Украине, заявили, что пока даже не ознакомились с текстом законопроекта.

Киев спешно снарядил в Вашингтон своего уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка, чтобы тот убедил американских законодателей поддержать документ. Попутно Блюменталь посоветовал Зеленскому напроситься на выступление в Палате представителей, но у конгрессменов перед промежуточными выборами, похоже, есть дела поважнее.

Лидер демократов в Конгрессе Хаким Джеффрис подтвердил, что внутри его фракции остаются серьезные разногласия. По его словам, опасность заключается в том, что закон даст администрации Трампа новые полномочия по введению тарифов и санкций, которыми президент, по мнению демократов, может злоупотребить. Именно здесь возникает главный парадокс: демократы в целом выступают за жесткое давление на Россию, но не готовы вручать санкционирую «дубину» в руки Трампу.

КАРАТЬ ВСЕХ, КТО ТОРГУЕТ С РФ

Законопроект предусматривает введение новых санкций против российских чиновников и представителей политического и военного руководства, финансовых организаций, энергетических компаний и структур, связанных с российским «теневым флотом». В обновленную версию также включены положения против Ирана.

Документ открывает возможность установить пошлину до 500 процентов на товары, импортируемые из России. Их,впрочем, сейчас совсем немного. Поэтому не менее жесткие кары предлагается обрушить на те страны, которые продолжают покупать наши энергоносители. Президент США получает возможность вводить против них 100-процентные пошлины. Они же распространяются и на тех, кто, по американской оценке, помогают Москве обходить санкции. Перечень «нарушителей» предполагается пересматривать каждые 180 дней.

НЕДОВОЛЬНЫ В ОБЕИХ ПАРТИЯХ

Противники антироссийского законопроекта в Демократической партии указывают и на риск роста цен для американского бизнеса и потребителей. В конце июля Reuters сообщал, что против расширения тарифных полномочий президента выступили, в частности, ведущие демократы комитетов Сената и Палаты представителей по торговле — Рон Уайден и Ричард Нил. Они предупреждали, что законопроект может разогнать инфляцию.

Есть проблема и внутри Республиканской партии. Часть консерваторов полагают, что одобрение документа будет означать дальнейшее вовлечение США в украинский конфликт. Чем же это отличается от политики Байдена?

Кроме того, после смерти Грэма* законопроект лишился своего главного лоббиста. Он более года активно убеждал Трампа поддержать инициативу. К другим советчикам из Конгресса Дональд столь внимательно прислушиваться не станет.

ПОД УДАРОМ МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Политолог-международник Геворг Мирзаян в комментарии KP.RU подтвердил вероятность того, что законопроект отложат в долгий ящик:

- Демократы не хотят поддерживать закон Грэма*, потому что, с их точки зрения, он дает чрезмерные полномочия Трампу. Они всегда боролись именно против этого. А тут президент получает возможность в одностороннем порядке вводить санкции против достаточно крупных торговых партнеров США из-за их отношений с Россией. Ранее американский суд постановил, что глава государства не имеет права повышать тарифы без согласия конгрессменов. Теперь же все опять может быть отдано в его руки.

Напомню, что даже некоторые конгрессмены-республиканцы, сначала подписавшиеся в поддержку законопроекта, потом свои подписи отозвали. Пришло осознание, что Трамп, опираясь на новый закон, может закрутить такие тарифные войны, что поставит на дыбы всю мировую торговлю. Так что у законопроекта существует достаточно большая оппозиция, которую будет трудно преодолеть.

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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