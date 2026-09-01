Зеленский вновь просил денег у Евросоюза Фото: REUTERS.

Во вчерашнем вечернем видеообращении к украинской нации местный «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский многозначительно бросил: «Сентябрь может изменить многое». Можно было бы не обращать внимания, но вот 9-го июня этого года он же пообещал украинцам нечто похожее.

- Лето может изменить многое, - заявил тогда «просроченный». А что же Зеленский мог анонсировать сейчас? Безусловно, он возлагает просто гигантские надежды на предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера. По мнению Зеленского, Белый дом в состоянии додавить Москву на его условия. Ожидания, мягко говоря, напрасные. Москва не сдвинулась со своей позиции ни на йоту в сторону занимаемых Киевом переговорных рубежей, зато на поле боя русские бойцы регулярно сдвигают рубежи обороны ВСУ все ближе к Киеву.

Еще одно ожидание Зеленского традиционно связано с деньгами. На днях он признался, что растратил все деньги, которые получил, а в результате в оборонном бюджете дыра в 27 млрд. долларов США. После чего потребовал от ЕС перевести ему деньги из тех, что были рассчитаны на передачу Киеву в следующем 2027-м году. Как минимум, те самые 27 миллиардов, а то и побольше. И поскорее, а то ему нечем платить денежное довольствие армии и закупать новые вооружения.

Зеленский явно был уверен в благоприятном ответе на свои новые требования. В конце концов, до сих пор Европа удовлетворяла все его "хотелки". Он даже не так давно в сердцах брякнул: «Дайте нам самим право тратить наши деньги, как мы хотим!» Хотя речь шла о заемных средствах, на тот момент еще даже и не выделенных.

Тем неприятнее для него стал ответ Еврокомиссии на его новое наглое требование. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе рассказала, что деньги, предусмотренные для финансирования Украины в 2027-м году, Киев получит в 2027-м.

Что касается главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, она бы наверняка была бы рада пойти навстречу киевскому «просроченному» попрошайке и в этот раз, но, по всей видимости, почувствовала, что может столкнуться с сопротивлением ряда стран-членов ЕС. Фото: REUTERS.

- На данный момент, даже понимая все нужды Украины, мы видим, что есть большие потребности. Но мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 млрд. евро, которые уже являются невероятно амбициозным планом финансирования. Эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет, - заявила Пинью, тем самым дав понять, что Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает ускорение выплат Украине по кредиту в 90 млрд. евро, и все будет выплачено в том режиме, как было изначально запланировано. Кстати, это мнение не только бюрократов из Брюсселя, как принято называть руководство ЕС. Что касается главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, она бы наверняка была бы рада пойти навстречу киевскому «просроченному» попрошайке и в этот раз, но, по всей видимости, почувствовала, что может столкнуться с сопротивлением ряда стран-членов ЕС. Они ведь в таком случае могут и отказаться от выделения средств.

- Зеленский призывает ускорить выделение части кредита ЕС, однако реакция стран Евросоюза пока была довольно сдержанной, - констатировало известное издание Politico, сообщившее, что страны Евросоюза сдержанно реагируют на призывы от Зеленского ускорить выделение Украине кредита от ЕС.

Зеленский уже нервно отреагировал на отказ Европы дать ему денег вне расписания.

- Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться. Ощущением такого, знаете, «дипломатия по плану». То есть, если отпуск, то отпуск А то, что бомбят - не знаем, мы в отпуске, - криво усмехнулся «просроченный», высказав свои «фу» и «фи» в адрес международных партнеров и союзников за то, что те посмели его проигнорировать. Дурачок! Ему просто надо будет теперь обвинить Европу в поражении Украины и в очередной раз заявить, что он бы непременно перемог, если бы не враги и изменники из Европы.

Он просто забыл, что халява не может быть вечной и недоучел, какое разочарование постигло его союзников при его очередном фееричном замысле. А за базар сам «потужный просрочка» отвечать так и не научился.

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