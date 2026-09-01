Готовимся к полетам на Луну и Марс: в МАИ создали тренажер, который поможет космонавтам адаптироваться к экспедициям в дальний космос

Пилотируемые космические полеты на Марс и Луну уже не за горами. Фото: Vadim Sadovski/Shutterstock/Fotodom

Пилотируемые космические полеты на Марс и Луну уже не за горами. На финишную прямую выходят испытания сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя Starship Super Heavy, которую компания Илона Маска разрабатывает для путешествий на Марс. Американцы объявили о планах высадиться на Луне в 2028 году, а китайцы намерены сделать это в 2030 году. У России пока нет собственной сверхтяжелой ракеты, для полетов к другим мирам, в ближайшие годы мы можем выступать в роли попутчиков. Но это не значит, что к полетам на Марс или Луну не надо готовиться. По словам заместителя директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) космонавта Олега Котова, главная проблема дальних космических экспедиций заключается как раз в отсутствии ряда критически важных технологий жизнеобеспечения и медицинского сопровождения.

Одна из таких проблем - высадка экипажа на Марсе после 6 месяцев полета. Современные системы профилактики позволяют поддерживать работоспособность в условиях невесомости достаточно долгое время, наглядный пример - годовые полеты космонавтов на МКС. Но они возвращались с орбиты на Землю, где их встречали поисковые группы, а затем проходили период реабилитации и восстановления. На Марсе космонавтов никто не будет встречать и они должны находиться в работоспособном состоянии сразу же после посадки на Красной планете.

Чтобы парировать негативные последствия невесомости предлагаются самые разные идеи. Например изобретатель Александр Майборода, участник рабочей группы SpaceNet НТИ (Национальная технологическая инициатива) предлагал при подлете к Марсу создавать из кораблей тросовую центрифугу (предполагается, что кораблей в экспедиции будет несколько). То есть соединять космические аппараты тросами попарно, раскручивать эту конструкцию и за счет центробежной силы создавать искусственную гравитацию на уровне марсианского тяготения. Неделя такой реабилитации и космонавты будут физически готовы к десанту на чужую планету.

Недавно ученые Московского авиационного института (МАИ) представили свою разработку. Помочь космонавтам адаптироваться к невесомости и условиям гравитации других планет должна специальная стабилизированная платформа. Это устройство по форме и размерам напоминает электронные напольные весы, на борту космического корабля они не займут много места. Платформа оснащена датчиками давления и движения, а кроме того, в нее встроен механизм, который меняет ее положение. Идея в том, что космонавту на неустойчивой платформе все время придется искать баланс. Датчики отслеживают, насколько хорошо человек держит вертикаль и удерживает центр тяжести. В результате такой тренировки организм учится быстрее перестраиваться в условиях изменения силы тяжести и восстанавливать чувство равновесия после длительного полета в невесомости.

Сейчас устройство проходит сертификацию, а в дальнейшем может быть использовано для тренировки космонавтов на борту космического корабля.

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