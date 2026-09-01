Дмитрий Чернышенко: Школьники пронесут духовно-нравственные ценности через всю жизнь

Фото: Правительство России

На уроке из цикла «Разговоры о важном» заместитель Председателя Правительства обсудил с лицеистами духовно-нравственные ценности и их роль в формировании основы единства многонационального народа России. Ребята поделились своим мнением, какие ценности считают наиболее приоритетными.

«Указом Президента Владимира Владимировича Путина в нашей стране установлено 17 духовно-нравственных ценностей. Они развивались на протяжении веков и были сформулированы группами экспертов на основе анализа всего нашего культурного наследия. В каждой семье есть истории, которые подтверждают, что наши духовно-нравственные ценности не случайны. Уверен, что школьники пронесут их через свою жизнь, будут руководствоваться высокими нравственными идеалами. Я бы на первое место поставил ценность патриотизма, служения Отечеству», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил ценность единства народов России: «Единство народов для нас – это залог устойчивости нашего общества, которое исторически привержено к милосердию, достоинству».

Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность интереса школьников к анализу ценностей и их соотношения с историей семьи и страны.

В ходе открытого диалога с активистами лицея зампред Правительства ответил на вопросы ребят, посвященные развитию образования, туризма и спорта.

В частности, ученики спросили у вице-премьера, какой предмет он добавил бы в школьную программу.

«Поскольку вы находитесь в лицее Финансового университета, я предложил бы ввести в программу «Технологическое предпринимательство» в качестве дополнительного предмета, если бы позволяли часы. Он бы научил вас самим открывать бизнесы, создавать продукты, сервисы, рабочие места. Думаю, что такие навыки и знания, пригодились бы учащимся, особенно таких лицеев, как ваш», – ответил зампред Правительства.

Еще один вопрос был посвящен его представлениям о школе будущего и влиянии искусственного интеллекта.

«Мы как мантру повторяем, что искусственный интеллект никогда не заменит труд учителя. Я придерживаюсь такого же мнения. Мы должны сохранить самое ценное, что есть, – это возможность человеческого общения и непосредственного контакта», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер рассказал ребятам историю развития фиджитал-спорта, особенность которого заключается в сочетании физической и виртуальной активности. Он также привел данные по развитию туризма – сферы, которая объединяет более 50 различных направлений.

Кроме того, на уроке математики с элементами экономики вице-премьер вместе с учащимися 11 класса принял участие в решении задачи с экономическим содержанием.

В интерактивном пространстве «Открытый мир» Дмитрий Чернышенко посетил бинарный урок «Картины Третьяковской галереи» и видеоурок, посвященный Мезозою. Сценарии для таких уроков придумывают и прописывают сами лицеисты.

«Лицей Финансового университета – это инновационное образовательное пространство для учебы и творчества, развития талантов и способностей учеников. Неоспоримым доказательством высочайшего уровня образовательной и воспитательной работы являются многочисленные победы наших лицеистов на окружных, городских, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. Лицей Финансового университета постоянно совершенствуется, расширяет направления своей деятельности и активно участвует в воспитании и подготовке будущих лидеров, ученых и созидателей, способных решать сложные государственные задачи», – отметил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

Финансовый университет – один из 15 участников проекта «Московский предуниверсарий». Благодаря этому проекту, школьники получают возможность учиться в профильных классах на базе ведущего вуза страны. В лицее Финансового университета – по экономическим направлениям.

Яркие цифры достижений подтверждают высокий уровень подготовки в Лицее – предуниверсарии: 3 года подряд он занимает 1-е место в рейтинге RAEX по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление» среди школ России, а также входит в топ-10 лучших школ Москвы. В 2025/2026 учебном году лицеисты становились победителями олимпиад школьников.

Директор Лицея Финансового университета, Народный учитель Российской Федерации Ирина Сивцова рассказала Дмитрию Чернышенко о созданной в Лицее уникальной эргономичной образовательной среде с современным цифровым оборудованием, включающей TED-студию и интерактивное пространство «Открытый мир», коворкинги и студию звукозаписи. Для учащихся на базе Лицея реализуются курсы по выбору в рамках профильной подготовки: основы экономики, программирование, основы предпринимательской деятельности и другие.

Напомним, ранее Дмитрий Чернышенко рассказал, что в День знаний учебный год начался у почти 18 миллионов школьников и практически 9 миллионов студентов колледжей и университетов по всей стране. По поручению Президента Владимира Путина обновляется образовательная инфраструктура. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» строятся, ремонтируются оснащаются современным оборудованием школы.