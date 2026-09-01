В Краснодаре к новому учебному году открылась школа на 1 550 мест

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

1 сентября по всей стране дан старт новому учебному году. Более 207 тысяч школьников сели за парты в южном городе Краснодаре, из них 19 тысяч – первоклассники. Всего в День знаний в столице Кубани начали работу 123 школы, три из которых - новые.

Одно из новых образовательных учреждений открылось на ул. Новороссийской в краснодарских «Черемушках». Школу, ставшую важным объектом социальной инфраструктуры, в жилом микрорайоне «Рекорд» построила компания DOGMA. Трехэтажное здание рассчитано на 1550 учеников. Здесь предусмотрены 24 класса начальной школы, а также 38 классов для учеников среднего и старшего звена.

Дополнительно к стандартным учебным кабинетам в образовательном учреждении имеются специализированные помещения: мастерские по обработке дерева, металла и ткани, инструментальные помещения при мастерских. Оборудованы специальные классы для музыкальных занятий, а также актовый зал на 422 места. Кроме того, есть отдельная комната для хранения музыкального инвентаря.

При проектировании и строительстве новой школы особое внимание уделили физическому развитию учеников. На территории установлены теннисные столы, оборудованы беговые дорожки на 100 и до 200 метров, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, сектор для прыжков в длину, полоса препятствий и универсальная площадка для общефизической подготовки. Для учеников начальной и средней школы предусмотрены отдельные площадки для подвижных игр, а для старшеклассников – зоны тихого отдыха.

- Открытие школы в «Рекорде» – важная составляющая развития жилого комплекса и микрорайона «Черемушки». Эта часть города активно растёт, здесь появляется много молодых семей и потребность в социальной инфраструктуре увеличивается. Наша компания строит не просто дома, а создает полноценную среду для жизни, в которой у семей есть все необходимое рядом с домом. Для нас важно, что вместе с жилыми домами появилось пространство, где дети смогут получать образование, заниматься спортом и творчеством, — отметил Геннадий Боярко, вице-президент ГК DOGMA. Сегодня в образовательных учреждениях и детских садах, построенных компанией, обучаются и воспитываются около 10 тысяч детей.

Всего в Краснодарском крае школьный звонок в этом году прозвенел для 760 тысяч школьников, впервые за парты сели 65 тысяч первоклассников.