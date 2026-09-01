Сняла измену парня и оказалась на скамье подсудимых: Жительницу Петропавловска-Камчатского обвинили в распространении порно за месть любовнице сожителя

Фото и видео измены жены женщина отправила ее мужу. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Два с половиной года условно получила жительница Петропавловск-Камчатского после того, как поймала любимого на измене. Судили обманутую даму даже не за причинение вреда здоровью, а за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов. KP.RU ознакомился с необычным приговором.

Вечером 1 ноября 2025 года к Ирине Букалиной (имя изменено, - Авт.) в гости приехала подруга. Жила тогда Ирина со своим молодым человеком. Как это позже определил суд, «они состояли в отношениях, характерных для брачных». Полночи троица веселилась. Не без помощи алкоголя. Под утро улеглись спать.

Бурное ночное веселье заставило Ирину проваляться в кровати до 17 часов.

«Проснувшись, она вошла в гостиную комнату, где увидела как ее мужчина и подруга совершают действия сексуального характера», - гласят материалы дела.

Не лучшее лекарство от похмелья. Поэтому, «будучи недовольной их аморальным поведением», Ирина не нашла ничего лучше, как поделиться своим недовольством с мужем подруги.

«В мессенджере мне пришло голосовое сообщение от Букалиной, которая сообщила, что супруга мне изменяет. Я попросил прислать доказательства», - рассказывал уже следователям разочарованный супруг.

Пока одурманенные страстью любовники ничего не замечали, Ирина успела сделать одну фотографию и целых шесть видео, которыми поделилась со своим другом по несчастью.

Уже на следующий день телефон Ирины был изъят следствием. Позже эксперты установили, что в хранящихся файлах «содержатся признаки информации порнографического характера». Скорее всего, заявление на девушку написала подруга.

Свою вину Ирина признала, даже раскаялась в содеянном. В результате, суд приговорил девушку к двум годам и шести месяцам условного срока за создание и распространение порнографии.

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