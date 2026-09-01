Российские ученые впервые в мире увидели, как дельфины-родители учат дельфинят "говорить"

Первые уроки дельфинятам дают родители. Фото: Tetsuo Arada/Shutterstock/Fotodom.

На имена откликаются многие животные - даже черепахи иной раз прибегают, когда их зовут. Но ни одна собака или кошка или даже умнейший попугай не придумают имена самим себе. Не говоря уж о том, чтобы как-то назвать своих собратьев. А вот дельфины, как люди, на такое способны. Более того, у них это распространенная практика. Дельфины запоминают свои - придуманные самостоятельно или сородичами - имена, знают, как зовут родителей, друзей и знакомых. Незнакомцы - представляются. И потом, встречаясь, обращаются друг к другу по именам. Вежливые, однако…

То, как новорожденные дельфинята получают первые уроки вежливости, впервые в мире удалось подсмотреть сотрудникам Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского в Крыму — природного заповедника Российской академии наук (РАН), филиала Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН.

Статью о том, что преподают «ученикам» в начальной «морской школе», руководитель исследования, старший научный сотрудник Вячеслав Рябов недавно опубликовал в «Акустическом журнале».

Ну, здравствуй, дочка!

Дочкой обзавелись черноморские дельфины афалины (Tursiops truncatus) - Яна и Яша. Мама и папа тут же начали с ней общаться, едва та появилась на свет. Новорожденная что-то «лопотала» им в ответ – правда, явно сумбурное и бессвязное.

- Вскоре после рождения малышка начала продуцировать различные звуки, которые были слышны невооружённым ухом, когда она проплывала рядом, - вспоминает Вячеслав Рябов. Дельфинья семья находилась в это время в довольно большом закрытом бассейне станции – размером почти 30 на 10 метров и глубиной около 5 метров. Звуки, которыми обменивалась дружная семейка, ученый записывал посредством гидрофонов, расположенных в 5 метрах друг от друга. Параллельно вёл видеосъемку. Что позволяло точно определять, кто к кому обращается.

Дочка не умолкала ни на минуту – пощелкивала и посвистывала, но очень примитивно, случайным образом. Как и положено младенцам – человеческие, например, поначалу гугукают.

Схема экспериментальной «установки», благодаря которой ученые следили за процессом обучения новорожденной малышки. Иллюстрация из исследования В.А. Рябова "Акустические сигналы дельфина афалина".

Учись пока мы рядом

В отличие от людей родители-дельфины с малышкой не сюсюкали. Отец терпеливо обучал ее эхолокации, издавая соответствующие сигналы. Мать «преподавала» навыки «устной речи», воспроизводя звуки, которые, по мнению ученых, ей соответствовали. Яна прежде всего показывала дочке, как правильно «произносить» - по-дельфиньему - свое имя, высвистывая его «по слогам» - свистам с простыми частотными контурами. По-человечески малышку тогда еще не назвали.

По словам Вячеслава Рябова, «результаты работы свидетельствуют, что с первого дня появления новорождённой особи афалины акустическое поведение детёныша и родителей представляет собой сложную форму социально-акустического взаимодействия, направленного на формирование различных режимов функционирования эхолокационной и коммуникационной систем новорождённой и их сенсорную калибровку».

СПРАВКА KP.RU

Я вам свищу…

Звук служит дельфинам для общения, навигации и охоты. Их система эхолокации работает по принципу импульсного доплеровского гидролокатора. Дельфины издают серию щелчков и по эху – отраженным сигналам - определяют расстояние до предмета, его форму и даже скорость движения.

Для общения дельфины используют частотно-модулированные сигналы — так называемые свисты, которые похожи на мелодии. У каждой особи есть свой уникальный «свист-автограф» — аналог имени, который дельфины используют для опознания друг друга в группе.

КСТАТИ

Дельфины не забывают старых друзей

Ученые из Чикагского университета (University of Chicago) более 10 лет назад продемонстрировали, что наши морские браться по разуму развивают в себе еще и феноменальную память. Они узнают своих сородичей, с которыми когда-то давно познакомились. Вспоминают имена. На такое, кроме дельфинов и людей, никто больше не способен.

Исследованиями руководил доктор Джейсон Брук (Dr Jason Bruck). Для экспериментов его команда выбрала 53 дельфина - самцов, самок, детенышей, которых содержали в питомниках. Их «разговоры, включая свисты, соответствующие именам, ученые вели долгие годы.

Животных не держали в одном месте. Часто передавали в другие питомники - кого для экспериментов, кого для размножения, чтобы нашли себе подходящую пару. В итоге дельфины, когда-то общавшиеся, оказывались разлученными. Вот их память и проверил Брук, установив, где эти животные, в итоге, оказались.

Суть экспериментов: дельфинам проигрывали разные свисты-имена и смотрели, как они на них отреагируют.

Интеллектуалы моря не обращали внимание на незнакомые им имена. Но когда слышали специально вставленные учеными свисты, соответствовавшие именам своих давних знакомых, то отзывались. И своим возбужденным поведением демонстрировали, что узнали сородича. Пытались вступить с ним в разговор, называли себя, подплывая к источнику сигналов.

В одном из экспериментов самка афалины узнала свою подругу через 20 лет и 6 месяцев после того, как их разлучили.

По мнению Брука, дельфины могут помнить друг друга гораздо дольше - может быть, всю свою жизнь. Почему нет? Ведь мозг у них больше человеческого.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Поймем дельфинов – поймем инопланетян

Более 20 лет назад американские исследователи - Лоренс Дойл (Laurance Doyle) из Института поиска внеземного разума (SETI) в Маунтин-Вью вместе со специалистами по поведению животных из Университета штата Калифорния в Дэвисе (UC Davis) записали несколько сотен коммуникационных сигналов дельфинов. И применили к ним так называемый метод или закон Зипфа (Zipf’s law).

Его разработал еще в 1949 году гарвардский профессор Джордж Зипф (George Zipf).

В основе метода - математика, статистический анализ частоты встречающихся слов и букв. Он позволяет определить, насколько информативен, упорядочен и, стало быть, разумен любой, даже абсолютно незнакомый, язык. Результат анализа – график, построенный на логарифмической шкале. И если к нему перейти сразу, не вдаваясь в премудрости метода, то окажется: современные человеческие языки, например, английский, русский и даже японский, дают идеально прямую линию, идущую по диагонали сверху вниз с наклоном в 45 градусов. Какая-нибудь абракадабра – горизонтальная линия без наклона.

Так вот «график Зипфа для дельфинов - такой же, как наша – с наклоном. Вывод: их язык несет информацию.

Выяснились и другие подробности. Если верить ученым, высоко ценящим разум наших морских братьев, то в речи дельфинов есть, как минимум, шесть уровней организации: звук, слог, слово, простая фраза, сложная фраза, абзац.

Если радиотелескопы наконец-то уловят сложный широкополосный сигнал из глубокого космоса – от инопланетян, то можно будет не пытаться сразу его расшифровать. Да и вряд ли получится, наверное – мы же не знаем грамматику братьев по разуму.

Ученым будет достаточно построить график Зипфа. Если он получится с наклоном, как человеческий, то мы получим железное математическое доказательство: сигналила разумная внеземная цивилизация.

О том, каким образом биологи поняли, почему дельфинихи - представительницы прекрасного пола, живущие в морской пучине, достигают оргазма чаще своих сухопутных «сестер», читайте наш материал.

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