Проснуться во время операции и выболтать все секреты: мифы и правда о наркозе

Анестезия в первую очередь защищает от стресса. Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom

Страх проснуться в разгар операции, «потерять» пять лет жизни от каждого наркоза, остаться парализованным после эпидуральной анестезии или случайно выболтать секреты под действием «сыворотки правды» - эти опасения живут в нашем сознании десятилетиями. Многие из них действительно родились не на пустом месте. Вместе с профессором, доктором медицинских наук Алексеем Пыреговым - заместителем директора по анестезиологии и реаниматологии МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского и исполнительным директором Международной ассоциации по снижению материнской и младенческой смертности - разбираем самые стойкие верования.

- Многие боятся проснуться во время операции в состоянии, когда не смогут пошевелиться, а больно при этом будет. Так бывает?

- Это опасение появилось не на пустом месте. Анестезиология - молодая специальность в медицине. Официальным днем ее рождения считают 16 октября 1846 год, когда впервые пациент выжил после эфирного наркоза. Тогда прозвучала фраза: «Джентльмены, это не надувательство». Сначала главной целью было просто обезболить, чтобы человек не кричал и не мешал хирургам, так сказать, делать свое дело. Именно благодаря анестезиологии стало возможно проводить операции длиннее и сложнее, и со временем выяснилось, что пациенты иногда слышат и помнят то, что с ними делают. Особенно остро проблема стояла в акушерстве. При общей анестезии дозы препаратов ограничивали, чтобы не навредить ребенку. Женщины могли частично оставаться в сознании до рождения малыша.

Но сегодня используют нейромониторинг для объективной оценки активности головного мозга. Так что проснуться во время операции пациенту не грозит.

- А правда, что под наркозом можно выболтать секреты - коды от сейфа, свои тайны?

- В кино любят «сыворотку правды». При современной анестезии такие комбинации не используют. Но в начальной стадии анестезии есть фаза возбуждения - повышенная говорливость, стадия так называемого обрывочного движения. То же бывает при пробуждении. Человек может что-то произносить, но выстроить логику этого обрывочного повествования нельзя. Бывает, что интеллигентный пациент вдруг матерится, а другой - неожиданно говорит на английском. Да, мозг выдает сигналы иначе, чем в обычном состоянии, но толковать эти слова бессмысленно.

В кино любят «сыворотку правды». При современной анестезии такие комбинации не используют. Фото: Anton Yulikov / Shutterstock / Fotodom

- Говорят, каждый наркоз отнимает пять лет жизни. Это правда?

- Однозначно нет. Анестезия в первую очередь защищает от стресса. Любая операция - мощный физиологический удар: выброс гормонов, биохимические изменения. Задача анестезиолога - уменьшить этот стресс. Да, операции сами по себе влияют на качество жизни, но правильно проведенная анестезия защищает.

- Многие женщины боятся эпидуральной анестезии, риска остаться парализованными. Насколько это реально?

- И этот страх тоже возник не на пустом месте, но сегодня он сильно преувеличен. В XIX - начале XX века, когда регионарную анестезию только осваивали, осложнения случались. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) еще в 1915 году защитил докторскую диссертацию по регионарной анестезии и он - один из основоположников этого направления в нашей стране. Сейчас уровень пункции у беременных строго регламентирован: ниже второго поясничного позвонка. Выше нельзя. Обязательно учитывать противопоказания, особенно прием антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь, - прим. Ред.). Аспирин сегодня уже не считают абсолютным противопоказанием, а вот низкомолекулярные гепарины, варфарин - да. И тут есть четкие временные интервалы прекращения приема.

Анестезиология - молодая специальность в медицине. Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom

- Татуировки действительно могут быть препятствием для анестезии?

- Татуировки в области поясницы - официальное противопоказание: пигмент может вызвать инфекционные осложнения. Опытные врачи иногда находят «чистые» промежутки, но формально при татуировке процедуру лучше не делать. Пирсинг языка, носа тоже мешает, любая регионарная (местная) анестезия может потребовать перехода на общую с интубацией (введения дыхательной трубки в трахею - Ред.). Всегда должно быть готово оборудование для реанимации. А пирсинг может этому помешать. И еще один важный момент, о котором часто забывают: лак на ногтях. Датчик насыщения крови кислородом устанавливается на пальце, а лак его «обманывает», показания становятся недостоверными. Некоторые просят убрать лак всего лишь на одном пальце. К сожалению, так нельзя. Ситуация может измениться в любой момент, и понадобится может любой палец. Лучше приходить на операцию без лака. На ногах - пожалуйста, там можно выделиться.

- Почему нельзя есть и пить перед операцией? Что будет, если не наедаться, а просто выпить воды или съесть конфетку? А что насчет БАДов и чеснока, говорят, они могут тоже повлиять?

- Анестезиологу нужно рассказывать все - как на исповеди. Даже если выпили или съели что-то тайком, обязательно признаться. Это не формальность. Например, у беременных и недавно родивших женщин желудок работает иначе, и риск того, что его содержимое попадет в дыхательные пути, гораздо выше. Когда кислое содержимое желудка попадает в легкие, развивается очень тяжелое воспаление - синдром Мендельсона. Оно опасно для жизни, летальность при нем высокая. Именно поэтому в акушерстве врачи стараются по возможности не использовать общую анестезию, а выбирают регионарную (укол в спину). У беременных обеспечить проходимость верхних дыхательных путей технически сложнее в 6-8 раз, чем у остальных пациентов. Регионарная анестезия позволяет этого избежать. Хорошая новость: прозрачные жидкости (вода, черный кофе без молока) можно за два часа до операции. Они даже помогают «промыть» желудок, улучшить эвакуацию из ЖКТ. Молоко и кислые напитки нельзя. Твердую пищу в акушерстве - за шесть часов. Но и голодание «на всякий случай» тоже вредно.

Про БАДы - отдельная история. Сейчас они очень популярны, и человек может просто не соотнести прием добавок, их содержание, с возможными рисками. Поэтому все, что принимаете, нужно сказать анестезиологу. А чеснок? На самом деле, тут ограничений в принятые часы питания до операции нет. Вероятно, миф родился из-за того, чтобы не было тяжелого дыхания на анестезиолога. Мы же можем работать в том числе с ротовой полостью.

- Что видят люди при клинической смерти? Есть ли «туннель», свет в конце туннеля?

- Из моей практики случай. Одна пациентка перенесла три остановки кровообращения, провела у нас больше шестидесяти дней, выписалась здоровой, потом родила ребенка. Она в моменты остановок сердца ничего не видела - только темноту. Может быть потому, что при резкой остановке кровоснабжения мозга человек просто не успевает «дойти» до туннеля. При медленном угасании, возможно, но это область предположений.

- Какие навыки реанимации должен знать каждый человек?

- Сердечно-легочная реанимация – это очень полезный навык для всех. Чем раньше начата реанимация, тем выше шансы человека, ведь каждая минута промедления резко снижает вероятность спасения. Еще важно уметь оказать помощь при инородном теле в дыхательных путях, особенно у детей. Причем любой навык нужно периодически обновлять, чтобы руки помнили, как и что делать.

КСТАТИ

11–12 сентября в Москве пройдет Первый междисциплинарный межрегиональный конгресс с международным участием «Клинические решения и практические навыки» в анестезиологии, реаниматологии, акушерстве и гинекологии. Конгресс посвящен памяти врача-анестезиолога-реаниматолога Геннадия Викторовича Филипповича - известного наставника, который много лет передавал практические навыки коллегам по всей стране.

Для специалистов подготовлена насыщенная программа мастер-классов: ультразвуковая анестезиология, трудные дыхательные пути и сердечно-легочная реанимация. Среди участников - ведущие эксперты из России, Беларуси, Израиля, а также главный специалист по ультразвуку в анестезиологии из Германии Сергей Вагнер.

Для широкой публики интересна возможностью увидеть, как на практике работает современная реанимация, и познакомиться с базовыми навыками первой помощи.

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