1 Сентября в Санкт-Петербурге было ярким. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Миллионы мальчишек и девчонок 1 сентября пошли в школу. Для кого-то это возвращение и долгожданная встреча с любимыми одноклассниками, а кто-то оказался на линейке впервые. Журналисты «Комсомольской правды» посмотрели, как проходят торжественные мероприятия в стране, и рассказывают о самых интересных моментах.

12 первых классов и единственный новый ученик

В Краснодарском крае сразу несколько учебных заведений встретили единственного первоклассника. Одна из них, школа-сад № 1, находится в Красноармейском районе в поселке Элитном. Именно туда за знаниями пришел Кирилл Ракчеев.

«Он проживает в этом же поселке. Все тут обучается 13 человек с 1 по 4 класс. Обучение проходит в классах - комплектах 1 и 3 класс, 2 и 4 класс», - рассказали «КП-Кубань» в министерстве образования и науки региона.

На Кубани 760 тысяч школьников сели за парты 1 сентября. Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В праздничной обстановке Кирилла поздравила ученица теперь уже четвертого класса. Выпускница начальной школы здесь, кстати, тоже одна.

Мальчику же предстоит, по сути, индивидуальное обучение. Третий класс, с ребятами из которого он будет находиться в кабинетах, идет по своему уровню, а первый - по собственному. Педагог Алена Крютченко видит в этом плюсы, ведь те, кто помладше, невольно берут что-то и из того, чему учат их старших товарищей.

В Новосибирске есть даже 1-й "О". Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске одной из самых масштабных стала линейка в школе № 126. Здесь набралось сразу 12 первых классов! Дошли даже до буквы «О».

После Six Seven дети забыли про каникулы

В Петербурге в первый класс пошли четверняшки-блогеры из семьи Морозовых: Богдан, Роман, Алексей и Диана. Собирались непросто.

«Вставать не хотели. Мы любим поспать. Какая еще школа?» - призналась Диана в разговоре с журналистом «КП-Петербург».

Семья Морозвых рассказывает о себе в своем блоге «Четверняшки Питер» . Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Домашний хаос, забытые галстуки, желание еще поспать - казалось бы, все против похода ребят, но они преодолели трудности. И с букетами чуть ли не выше головы, гигантскими ранцами, в наглаженной форме и белыми бантами у Дианы они все-таки отправились в путь. Богдан, Рома и Диана - в гимназию. Леша в логопедический класс в другую школу. Но все еще может измениться.

- Если будет прогресс, может быть, переведем его сюда. А может, он окончит там начальную школу, - объяснила мама Оксана.

Пятилетний Марк тоже при делах, у него в расписании садик.

Трое Морозовых, два брата и сестра, попали в «А», все в один класс. Оксана не хотела, чтобы их разъединяли. Но попросила, чтобы рассадили по разным партам:

- Чтобы не мешали никому учиться.

Не обошлось из без мемов. Накануне 1 сентября исполнитель трэка «67», он же «Сикс-севен», Gazan спросил подписчиков, к кому на линейку приехать. Сотни комментариев, и вот в День знаний Константин Жуков, настоящее имя музыканта, появился перед учениками школы №45 в Приморском районе Северной столицы.

Восторженные крики и визги детей участники праздника наверняка запомнят надолго. Выступление Газана, конечно, он исполнил Six Seven, заставило забыть мальчишек и девчонок о том, что каникулы позади. Школьники снимали импровизированный концерт на видео, а певец пожелал им хорошей учебы:

Певец Gazan спел песню-мем Six Seven для первоклашек в Петербурге

«Желаю всем первоклассникам легких 11 лет, которые пройдут очень незаметно, но классно. Всем выпускникам очень удачно сдать экзамены. Поздравляю учителей, желаю, чтобы все ваши мечты сбылись!»

А еще Газан вместе с девочкой-первоклашкой взял колокольчик и официально открыл 1 Сентября в учебном заведении на севере Петербурга.

Цветы из пряников и 1 Сентября в колонии

Обращали на себя внимание и букеты учеников. Четвероклассница Марьяна пришла в многопрофильный лицей № 148 в Челябинске с букетом, который не завянет. Ведь состоит он из пряников:

«Цветы засохнуть, а это можно съесть с чаем!» - по-взрослому рассудила девочка.

Марьяна принесла на 1 Сентября букет из пряников.

Кстати, линейки прошли и…в исправительных учреждениях! В той же Челябинской области новый учебный год стартовал для более чем двух тысяч осужденных.

«Получение общего среднего образования обязательно для лиц, не достигших тридцатилетия. Остальные могут освоить школьную программу по желанию, — объяснил замначальника отдела воспитательной, социальной работы с осужденными и пенитенциарной пробации ГУФСИН региона Константин Бычков. — Кроме того, общее образование является одним из основных средств исправления осужденных, способствует их успешной ресоциализации после освобождения».

День знаний в колонии в Челябинской области. ФОТО: ГУФСИН по Челябинской области.

Приняла учеников и, пожалуй, самая большая школа за Уралом - №58 имени Великой Победы в Иркутске. Девять корпусов, 34 тысячи квадратных метров, бассейн, стадион, актовый зал на 550 мест, столовая на 720 человек. Стройку оценили в 2,8 миллиарда рублей. Открыли учреждение в апреле, а к 1 сентября оно практически вышло на полную мощность. Здание вмещает 1550 учеников, 55 классов, 92 учителя.

Торжество посетил мэр города Руслан Болотов. Пошутил, что в его время школы были поскромнее.

В Иркутске детей приняла самая большая школа. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Год предстоит интересный, ведь нововведений много. Одно из них - открытие первого в регионе класса ВГИК, где в дополнение к общеобразовательной программе ученики будут изучать кинематографические дисциплины.

Волнение детей, слезы родителей, улыбки старшеклассников и учеников, яркие букеты, банты и наряды. Мероприятия, посвященные 1 Сентября прошли сегодня по всей стране. В новом учебном году в школы России пошли 17,6 млн ребят, из которых 1,5 млн - первоклассники.

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