«Об операции напоминает лишь пластырь на животе»: в Сеченовском университете пациенту удалили опухоль кишки с помощью новейшего робота

С помощью робота удалили злокачественное новообразование в прямой кишке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Иван, вы помните, когда у вас была операция? - спрашивает врач-онколог, колопроктолог, заведующий хирургическим отделением №2 Университетской клинической больницы №4 Сеченовского университета Сергей Ефетов.

- По ощущениям, ее вообще не было, - улыбается пациент.

Хирург осматривает, ощупывает живот и сообщает: «Мы готовы отпустить вас домой, но вам придется оставаться с нами на связи в течение пяти лет».

Если бы не последняя фраза доктора, можно было бы подумать, что мужчине делали простейшую операцию. Однако «наблюдение в течение 5 лет» означает: речь о злокачественной опухоли.

Иван стал первым пациентом, которому в УКБ №4 Сеченовского университета провели операцию на новом роботическом комплексе EDGE.

- Эта роботическая система - одна из самых современных, используемых в мире, - говорит профессор, доктор медицинских наук Сергей Ефетов.

С помощью робота удалили злокачественное новообразование в прямой кишке, провели расширенную лимфодиссекцию (убрали не только саму опухоль, но и «зачистили» все вокруг, чтобы рак не вернулся). А также сформировали анастомоз - то есть сшили концы кишки встык, чтобы получилась снова цельная трубка. Когда сделать это не удается, верхний конец кишки выводят наружу на живот (это называется колостома), и пациенту приходится ходить в туалет в специальный мешочек-калоприемник. Робот дает возможность сшить кишку очень аккуратно даже в глубоком и узком тазу, где руками шить было бы крайне сложно, поясняют специалисты.

EDGE - одна из самых инновационных систем для роботической хирургии в мире, отмечают в Сеченовском университете. Благодаря визуализации высочайшей точности во время операции виден каждый сосуд. Хирург оперирует как будто под микроскопом.

И - одно из важнейших преимуществ для больного: после операции внешне заметны всего несколько проколов, которые заживают уже через несколько дней. В то время как обычно хирургические вмешательства при опухолях кишечника бывают весьма травмирующими, болезненными для пациентов. Особенно на более поздних стадиях колоректального рака.

- Я удивлен: по сути, нет практически никаких напоминаний об операции. Кроме небольших пластырей на животе. Я спокойно двигаюсь, даже начал работать за компьютером уже на второй день после операции, - рассказал Иван.

Врачи рассчитывают, что в дальнейшем с помощью роботического комплекса EDGE также будут проводить малотравматичные абдоминальные операции (на органах брюшной полости. - Ред.), гинекологические, а также операции на органах грудной полости.

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