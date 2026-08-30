Наше сердце запрограммировано на долголетие: кардиолог рассказала о его главных помощниках и врагах

Сердце — это сильная, выносливая мышца. Она задумана природой так, чтобы работать долго и выдерживать серьезные нагрузки. Фото: Jo Panuwat D / Shutterstock / Fotodom

Насколько выносливо человеческое сердце? Почему при всех достижениях кардиологии сердечно-сосудистые заболевания остаются на первом месте среди причин преждевременной смертности? И правда ли, что 15 минут ежедневной зарядки намного полезнее для сосудов, чем полуторачасовые интенсивные тренировки — об этом KP.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог отделения хирургии аорты и ее ветвей Научно-клинического центра № 1 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Татьяна Зверхановская.

«ПЛАМЕННЫЙ МОТОР» РАССЧИТАН НА ДОЛГОЛЕТИЕ

— Сердце — это сильная, выносливая мышца. Она задумана природой так, чтобы работать долго и выдерживать серьезные нагрузки, адаптироваться к разным условиям. Будь то смена внешних факторов (допустим, человек переезжает из мегаполиса в условия высокогорья) или определенные состояния (например, сильные волнения, стресс), — рассказывает Татьяна Зверхановская. — Я бы назвала устройство нашего сердца очень умным. Представьте себе: еще с рождения система кровоснабжения сформирована так, чтобы «выходящие из строя» с возрастом основные сосуды (скажем, из-за атеросклероза) замещались запасными путями, через которые кровь поступает к сердцу.

Так что потенциальный ресурс сердца вполне соответствует стремлению современного человека жить не только долгую, но и полноценную физически и ментально жизнь, говорит врач-кардиолог.

ЯВНЫЕ И НЕДООЦЕНЕННЫЕ ВРАГИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ

— Татьяна Николаевна, почему при высокой выносливости сердечной мышцы и при всех достижениях современной кардиологии болезни сердца и сосудов остаются самой распространенной причиной смертности?

— Снижать жизненный ресурс сердца могут разные факторы. С одной стороны, есть такие, на которые повлиять сложно. Это генетика, серьезные врожденные патологии, чрезвычайные ситуации, травмы. С другой стороны, есть группа факторов, которые человек сам создает, может управлять ими.

! Все мировое кардиологическое сообщество много лет твердит: курение и лишний вес — злейшие враги сердечно-сосудистой системы, подчеркивает врач.

— Также есть «приметы современности» — факторы риска, которые отражают именно наше время, — продолжает кардиолог. — Многие сейчас отчаянно стремятся к карьерному росту, достижению целей. Если человек заболел, ему надо на больничный — допустим, при ОРВИ, ковиде, гриппе. А у нас дедлайны. И при этом в любой аптеке можно купить массу лекарств, чтобы погасить симптоматику. Итог — сегодня мы сейчас наблюдаем существенный прирост молодых пациентов с миокардитом.

Ресурс человеческого сердца рассчитан на долгую жизнь. Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Это воспаление мышцы сердца, которое очень трудно диагностировать, поясняет Татьяна Зверхановская. Очень часто миокардит возникает на фоне недолеченного, перенесенного на ногах воспалительного состояния.

— Если посмотреть на детей, то большинство загружены экзаменами, кружками, репетиторами. Школьники массово не досыпают, не доедают (правильной еды), не догуливают. И хронически находятся в напряжении. Все это негативно влияет на здоровье сердца с раннего возраста.

— Но как обойтись без нагрузок на учебе или на работе? Если не тянешь — выпадаешь из жизни, не зарабатываешь, не пробиваешься.

— Практика показывает, что даже при высоких нагрузках, если задаться целью, можно наладить питание, отдых, физическую активность. Но многие этим пренебрегают. Поэтому в последнее время мы чаще видим пациентов с нарушениями ритма сердца, в том числе — более молодых. Они жалуются на учащенное сердцебиение. Это неблагоприятная ситуация для сердца. Рано или поздно она приведет к патологическому состоянию.

КАК ПРАВИЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ

— Человек живет обычной повседневной жизнью — что должно насторожить в состоянии, чтобы заподозрить нарушения работы сердца?

— Меня как кардиолога настораживает сама постановка вопроса. Надо начинать за собой следить до появления жалоб и симптомов.

Например, артериальное давление важно знать в любом возрасте. Есть люди, у которых уже в 30 лет показатели 140 на 90 мм рт ст. и выше (по клиническим рекомендациям Минздрава при таких цифрах ставится диагноз гипертония. — Прим. Ред.). Есть даже дети, у которых проблемы с почками и давление начинает повышаться с 12–13 лет. Многие люди не обращают на это внимания.

! Условно здоровому человеку давление надо измерять регулярно хотя бы с 30 лет, если не было никаких операций и нет отягощенной наследственности, рекомендует врач.

— Если человек постарше (60+) или уже имеет сердечно-сосудистые заболевания, то по международным стандартам ему следует вести дневник давления, измеряя показатели 3 раза в день. Если не болеет — то хотя бы раз в неделю или при какой-то стрессовой ситуации, — поясняет Татьяна Зверхановская. — А мы нередко слышим от пациентов: «У меня все в порядке, просто рабочее давление повышенное». Это опасное заблуждение!

! Давление по международным исследованиям должно быть примерно 120–125 на 75 мм рт ст.

«Это поначалу у организма хватает сил выдерживать частый пульс и высокое давление, а потом работа на износ себя проявит», — предупреждает кардиолог.

Артериальное давление важно знать в любом возрасте. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАРЯДКА ПОЛЕЗНЕЕ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК

Поскольку наше сердце это мышца, для нее полезны тренировки, напоминает доктор Зверхановская.

— Но в первую очередь речь о регулярных упражнениях, которые, к сожалению, мало кто сейчас делает. Большинство предпочитает сходить в зал 2–3 раза в неделю. Покажите мне здорового долгожителя, который в таком режиме занимается? Если человек приходит и полтора часа себя изнуряет, то пользы для сердца и сосудов не будет. Для долгосрочного здоровья, в том числе сердечно-сосудистой системы, полезнее зарядка каждое утро по 15–20 минут.

И в целом нужно больше двигаться. Например, ходить в быстром темпе при любой возможности.

— Что еще любит наше сердце?

— Если говорить о продуктах питания, то сердечная мышца «любит» калий. Его нормальный уровень необходим для хорошей работы сердца. Если нет противопоказаний, таких как сахарный диабет, добавляйте в рацион изюм, курагу, орехи, бананы.

Сердце скажет спасибо и за соблюдение водного баланса — примерно 30 мл воды на килограмм веса в день. А еще сердце любит, когда мы не перегружаем его лишним весом. Набираем килограммы — сердечная мышца вынуждена работать с повышенной нагрузкой, чтобы кровоснабжать каждую область нашего тела. Вес надо стараться держать в норме.

Еще сердце любит регулярную заботу, профилактические обследования — диспансеризацию, разумные чек-апы. Если базовый набор показателей у вас в норме — отлично. А если есть отклонения, лучше поймать любое заболевание на старте, чем бороться с запущенной формой и осложнениями.

Разнообразный сбалансированный рацион питания - основа здоровья. Фото: Tatjana Baibakova/Shutterstock/Fotodom

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

— Внешние факторы — нагрузки, стрессы, частые простуды — наши спутники, от которых никуда не деться. Но когда они разовые, эпизодические, то у сердца хватает ресурса, чтобы адаптироваться и пережить неблагоприятный момент, — поясняет врач-кардиолог Татьяна Зверхановская. — А если это постоянная, хроническая ситуация, сердце преждевременно «выходит из строя». Исследования показывают: долгожители, которым 95–100 лет, как правило, высоко дисциплинированные люди. Они вовремя ложатся спать и полноценно спят 7–8 часов, едят регулярно в одно и то же время небольшими порциями, не переедают. Гуляют, а не сидят в гаджетах. Берите с них пример!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не сбивайте давление при инсульте и не устраивайте «лекарственные каникулы»: кардиолог назвал топ-5 самых опасных ошибок пациентов

«Кашлевая реанимация» и нитроглицерин под язык: кардиолог предупредил об опасных интернет-советах, которые могут стоить жизни