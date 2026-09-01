100 километров по тылам России: США и Польша репетируют «глубокий рейд»

Происходящее в Хоэнфельсе гораздо больше, чем подготовка польских операторов-диверсантов с дронами Фото: REUTERS.

На американской базе Хоэнфельс в Германии началась не просто очередная выставка беспилотных игрушек, а многодневная репетиция глубокой операции. Польскому спецназу предстоит пройти 100 километров по условно вражеской территории, просочиться сквозь позиции американских десантников, не попасть в объективы дронов, дорожных камер и случайных свидетелей - и в финале поразить ключевую учебную цель собственным БПЛА. Сценарий собран из опыта боевых действий на Украине. Польша стала первым союзником США по НАТО, допущенным к такой подготовке. Условному противнику не оставили даже условного имени. Инструктор «зелёных беретов» был краток: «Предполагается, это Россия».

Об этом 30 августа рассказало агентство Associated Press, чьего корреспондента впервые пустили внутрь. Заботливые старшие братья делятся с младшим союзником бесценным «украинским опытом».

Россию моделируют как насыщенную средствами обнаружения и поражения среду, где один пойманный в объектив чужой силуэт способен вызвать, по словам того же американского инструктора, «весь российский арсенал». Для профессионального военного это признание качества противника: скорость российской цепи «увидел - передал - ударил» уже стала для НАТО учебной величиной.

Поэтому происходящее в Хоэнфельсе гораздо больше, чем подготовка польских операторов-диверсантов с дронами. Это экзамен для целых военных систем: кто быстрее переплавит жесткий опыт нынешних боевых действий в доктрину следующих.

Учение стартовало в пятницу, 28 августа, и рассчитано на несколько дней.

А группы военных ведут не по закрытому стрельбищу, а через населённую, насквозь оцифрованную Европу, где выдать её может любой случайный прохожий со смартфоном или камера на заправке.

Название программы, по которой ведут поляков, не называется. Но открытые материалы Командования спецопераций США в Европе указывают безошибочно: это Deep Strike - «Глубокий удар».

Первый маршрут в феврале прошли бойцы 10-й группы спецназа США: 150 км. за 9 суток. Припасы им доставлял тяжёлый беспилотник. В финале группа вышла к учебной РЛС и провела боевой пуск по бронированной мишени. В апреле - ещё одна группа, того же батальона.

Польский маршрут повторяет эту схему. Только дистанцию для поляков сократили на треть — до 100 километров. Но на ней задействовали 1900 беспилотных и автономных систем. «Это много», - признал бригадный генерал Терри Тиллис. Сержант первого класса Эрик Наварро сказал точнее: «Это уже настоящее. Если ты не умеешь от этих штук прятаться - день у тебя не задастся».

1900 глаз и жал в небе над одной бригадой. Вот та «Россия», по которой ведут поляков.

Кого назначили Россией - и что с этим не так

Роль охотника, выслеживающего польские группы, играет десантура США из 173-й бригады.

Дело в том, что внутри 173-й меньше года назад - осенью 2025-го - сколотили экспериментальный дроновый батальон. Специально, чтобы впитать «украинские уроки»: FPV-звенья, наземные роботы, устойчивые к помехам каналы. Тот случай, когда армия честно признаёт: старая пехота на новом поле слепа и медлительна, надо переучиваться. Батальон переучивался год.

А 21 августа и.о. начальника штаба армии США генерал Кристофер Ланев распорядился эту специализацию свернуть. Батальону велено «вернуться к своей основной задаче - быть обычной воздушно-десантной пехотой».

Экспериментальное подразделение, созданное, чтобы догонять эпоху дронов, изображает для поляков современную русскую армию - и тут же, не доиграв роли, распускается обратно в рядовую пехоту. Потому что генерал Кристофер Ланив предупредил: «Следующая война не будет похожа на прошлую» - надо, мол, «сопрягать человеческую смекалку с автономностью и искусственным интеллектом». Слова правильные. Действия - обратные словам. В Пентагоне идёт глухая война двух школ - за специальные беспилотные части или за возврат к «базовой» пехоте, - и пока счёт не в пользу будущего. Это не значит, что США списали дроны со счетов, скорее пытаются размазать их по всем подразделениям. Но выглядит это так, будто посреди переправы решили посчитать лошадей.

США и Польша репетируют «глубокий рейд» Фото: REUTERS.

Откуда вообще взялся этот испуг

Чтобы понять, почему армия США вдруг взялась переучивать польскую, надо отмотать время до весны-2026. Тогда на учениях сошлись украинские операторы дронов и бронетанковая бригада США. И дронщики перемололи её. Быстро. Настолько, что приходилось возвращать «сожжённые» машины в игру - иначе играть было не с кем и не во что.

Те учения стали неприятным откровением для Пентагона: тяжёлая армия сегодня видна насквозь, а её масса из преимущества превращается в мишень. Дешёвые беспилотники легко уничтожили американскую бронетехнику.

Российскую систему разведки и огневого поражения инструкторы США воспроизводят не менее тщательно, чем украинские тактические приёмы, а в словах о «всём российском арсенале» слышится профессиональное уважение к противнику -, которое на публику принято не выказывать.

Дешёвая, круглосуточная, многослойная разведка срослась с дешёвым точным поражением, и промежуток между «тебя увидели» и «по тебе ударили» схлопнулся до минут. Ремесло спецназовца, вся суть которого в невидимости, оказалось под двойным ударом: его вековое преимущество размывает любой китайский коптер за углом. И одновременно - тот же дешёвый дрон вручает крошечной группе рычаг, о котором она не смела мечтать: горстка людей теперь способна дотянуться до цели, за которой прежде посылали авиацию.

Дальний прицел Варшавы: от спутника - к глубокому удару

Военный бюджет Польши на 2026 год - 200,1 миллиарда злотых, 4,81 процента ВВП. По доле экономики это первое место во всём НАТО, впереди самих американцев. На 1 января под ружьём - 217 тысяч человек, объявленная цель на 2030-й - полмиллиона: 300 тысяч действующих плюс 200 тысяч резерва. «Самая большая армия Европы» - это теперь польская мечта. Но железо закупается быстрее, чем находятся и удерживаются люди.

С начала 2025-го в польской армии уже заработал отдельный беспилотный компонент. Заказаны 10 тысяч барражирующих боеприпасов WARMATE, 190 комплектов разведчиков FlyEye, 12 батарейных модулей разведывательно-ударной системы GLADIUS, 18 батарей противодроновой SAN...

И надо всем этим - глаза. Тридцать два F-35 за 4,6 миллиарда долларов, первая тройка села на базе Ласк 22 мая. Сложите все и станет понятно ради чего всё затевалось. Варшава строит не коллекцию блестящих игрушек. Она хочет армию нового века.

Проблема в том, что Германию можно объявить Россией только на время учений. Мокрая ночь, бутафорская церковь и звонки бдительных бюргеров в полицию создают лишь декорацию.

И даже безупречно пройденный маршрут под наблюдением десантуры США ещё не доказывает готовности Польши к глубоким операциям.

70 с лишним лет назад тех же самых «зелёных беретов» создали, чтобы прятать людей от советского глаза в европейских лесах. Сегодня их наследники в тех же лесах учат прятаться поляков. Только глаз теперь не человеческий, и ему всё равно, чью колокольню назначили сегодня русской. Оказалось, что великий уравнитель нового века не только ядерная боеголовка, но и копеечный коптер, который делает голым каждого: и польского диверсанта, и американский танк.

Разница лишь в том, что Российская армия дронами воевать уже научилась на практике. А Польша и Америка - только берут уроки.

И ядерное оружие на всякий случай у нас тоже есть.

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