Василий Копейкин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинский ведущий узнал о съемках сериала «Марик» в его родном городе и в соцсетях раскроют исполнителя главной роли Василия Копейкина. Об этом 33-летний Копейкин рассказал KP.RU на премьере «Марика» в «Художественном».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Ведущий Андрей Бедняков у себя в соцсетях выложил пост про «Марика» и на меня обрушился гневный поток. Но сколько людей, столько и мнений. У него своя позиция. У меня своя позиция. Что-то, видимо, его обидело. Я не знаю, где он сейчас проживает, но занимает другую позицию. Он был ведущим «Орла и решки» в России. Мне было непонятно, что этот человек благодаря нашему народу в свое время был популярным. И для меня это, конечно, было странно. Я ни на кого не обижен. Я всех прочитал, всех услышал. Было очень много проклятий», — поделился с KP.RU Василий Копейкин.

Поддержать Копейкина на премьеру пришла звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик. На дорожке Ника обняла и расцеловала коллегу.

Ника Здорик поддержала Василия Копейкина на премьере сериала «Марик»

«Я фанат этого парня. Для него это начало большой истории. Знаем мы все эти подводные камни. Если вы следите, то видели, как на Васю уже напали разные люди. И хочу сказать: «Вася мы с тобой! Мы за тебя!» Сейчас мы вместе снимаемся в большом новом сериале. И Вася будущая мировая звезда, и самое главное — будущая российская народная звезда. Вася, я тебя люблю!» — рассказала Здорик.

Добавим, что сериал «Марик» будет доступен к просмотру с 4 сентября в KION и Wink. А 15 сентября сериал выйдет на НТВ.

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