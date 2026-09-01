«Ты супер!»: поющие дети стали взрослыми

Игорь Крутой

Проект стал для сотен детей, оставшихся без попечения родителей, невероятным приключением, навсегда стирающим шрамы в душе; волшебной сказкой, в которой они – главные герои. И вот, в воскресенье 6 сентября в 20:20 (время московское) стартует уже десятый, юбилейный сезон международного вокального конкурса на канале НТВ. 48 участников прошлых лет вновь выйдут на сцену – а мы, зрители, узнаем, как сложилась их судьба. Исполнились ли их мечты? О чем они мечтают теперь? Как звучат сегодня их голоса?

«Страшно, но очень интересно»

В числе героев сезона – представители более чем 20 регионов нашей страны: Анастасия Симоганова, Валерия Адлейба, Иван Масленников, Карина Исмаилова, Денберел Ооржак, Виталий Толочкин, Владимир Скрипаль, Юрий Тришин, Роман Дружинин и многие другие.

«Честно говоря, возвращаться на сцену конкурса страшно, – признается Карина Исмаилова, участница 1-го и 3-го сезонов. – Прошло много лет, был опыт участия в других проектах, но именно эта сцена вызывает особый трепет. Сейчас главное – собраться за кулисами. За выступление я не переживаю, а вот за свои эмоции по ту сторону экрана – да. Участникам юбилейного сезона я желаю просто кайфануть: поностальгировать, вспомнить, как все было. Не нужно думать о том, пройдешь ли ты дальше. На мой взгляд, этот сезон стоит воспринимать не как конкурс, а как большой праздник: мы все снова собрались вместе, и это уже очень ценно».

Карина Исмаилова

Без всякого преувеличения шоу разделило жизнь участников на «до» и «после».

«Все то, что происходило тогда, казалось сказкой или сном, – вспоминает Валерия Адлейба, победительница самого первого сезона. – Я никогда не думала, что что-то подобное может произойти со мной. Меня поддержала практически вся страна: зрители болели за меня и держали кулачки в каждом туре, проходили со мной весь этот путь. По сей день я получаю безумно теплые комментарии и пожелания в свой адрес».

Валерия Адлейба

Годы идут, а этот конкурс остается для них крепким фундаментом, подарившим уверенность в своих силах и понимание, куда двигаться дальше. Эти ребята, оставаясь полностью погруженными в творчество, крепко стоят на ногах. Кажется, никакие ветра судьбы, никакие неожиданные испытания их уже не сломают. Образование, карьера, собственное жилье (в третьем сезоне, напомним, квартиры получили все финалисты!), семья – вот цели, к которым они идут уверенно и спокойно.

А вот не волноваться перед выходом к зрителю они все так же не умеют. Ведь для настоящего артиста это так же необходимо, как чисто брать ноты.

Ёлка постарается не реветь, но гарантий не дает

Волнуются и предвкушают нечто удивительное не только участники. Для членов жюри предстоящий сезон – это тоже нечто больше, чем просто вокальный конкурс.

«Я пришел в проект со второго сезона и за эти годы видел сотни талантливых ребят совсем юными — немного растерянными, неопытными, но уже тогда невероятно целеустремленными и одаренными, – говорит композитор Игорь Крутой. – Многие из них остались в моей памяти, за судьбами многих я продолжал следить и после проекта. И теперь они возвращаются на эту сцену уже взрослыми людьми – со своим профессиональным опытом, достижениями. Мне очень интересно увидеть, какими артистами и какими людьми они стали. Наверное, именно в такие моменты особенно понимаешь, насколько большую жизнь прожил наш проект вместе с участниками. Я помню их детьми, а теперь буду оценивать уже состоявшихся исполнителей – и это совершенно особенное чувство».

Певец Александр Панайотов впервые станет постоянным членом жюри – он оценивал выступления в седьмом сезоне, но как гость проекта.

«Честно говоря, это очень волнительно и одновременно тепло. Я помню, как когда-то, будучи конкурсантом, сам переживал на сцене, и теперь сидеть в этом кресле – большая ответственность, – говорит артист. – Но эмоции самые светлые: это ведь, по сути, выпускной экзамен для участников прошлых сезонов. Для них это уникальный шанс встретиться с самими собой прежними. Этот сезон даст им возможность переосмыслить свой путь, показать, как они выросли музыкально, и, возможно, закрыть какие-то внутренние гештальты».

Александр Панайотов

Также к судейской бригаде вновь присоединятся Диана Арбенина и певица Ёлка: она уже поддерживала ребят и оценивала их выступления в первом и четвёртом сезонах «Ты супер!».

«Я очень рада вернуться в проект, тем более в юбилейном сезоне! Успела соскучиться по съёмкам, встречам с детьми, с коллегами по судейским креслам, – поделилась Ёлка. – Пока не знаю, чем именно поразит новый сезон, но точно знаю, что команда проекта удивлять умеет, поэтому всем нам точно не будет скучно. Во время съёмок проекта постараюсь не реветь от умиления, но не гарантирую. А в остальном, как всегда, буду смотреть выступления и восторгаться силой духа наших детей, даже если они уже не дети.

Ёлка

Ведущие: Вадим Такменёв и Анастасия Пак

Конкурс с самого начала вышел за рамки сугубо телевизионного проекта. Участники разных сезонов непрерывно общаются между собой, поддерживают связь с командой и, конечно, с ведущими. «Я сильно по всем соскучилась и действительно жду нашу встречу, несмотря на то, что со многими поддерживаю общение: ребята пишут мне, делятся моментами из жизни и своими успехами», - говорит Анастасия Пак.

Но бывает, что кто-то пропадает с горизонтов – и это отнюдь не плохой знак:

«За столько лет они научили меня, что, если перестают поддерживать связь, то у них все хорошо, – продолжает Анастасия. – Это признак того, что в их жизни происходит что-то настолько крутое, классное, яркое, что ты перестаешь быть нужным в качестве поддержки или человека, с которым можно поделиться чем бы то ни было. Обычно люди начинают переживать, когда кто-то пропадает с радара, а я научилась отпускать».

Вадим Такменёв и Анастасия Пак

А Вадим Такменёв напоминает, что дети быстро растут: «Сегодня многие из них уже взрослые люди: строят карьеру, создают семьи, сами становятся родителями. Тем интереснее увидеть, какими они стали, как изменились их голоса, взгляды на жизнь и мечты. Уверен, нас ждет очень эмоциональный сезон, полный удивительных встреч и музыкальных открытий».

СПРАВКА KP.RU

Первый сезон шоу вышел в 2017 году. За девять лет участниками проекта стали более 600 ребят из 18 стран. Выпускники проекта поступают в музыкальные вузы и колледжи, выступают на конкурсах и фестивалях. Восемь детей обрели семью, 16 конкурсантов получили квартиры.

На базе проекта работает Благотворительный фонд «Ты супер!», который выплачивает стипендии всем полуфиналистам и финалистам до достижения ими совершеннолетия.

За годы своего существования телепроект получил 27 наград престижных конкурсов и премий, включая ТЭФИ и ТЭФИ Kids.