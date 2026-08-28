Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 августа 2026 12:31

Украинская металлургия умирает: Настоящие последствия ударов России накроют Киев зимой

Военкор Коц: Удары России грозят оставить Украину без металлургии
Александр КОЦ
Удары по металлургии – лишь один из инструментов экономического удушения противника, который применяет Москва. Фото: Carl Court/Getty Images

Удары по металлургии – лишь один из инструментов экономического удушения противника, который применяет Москва. Фото: Carl Court/Getty Images

Итоги «черноморской инициативы» - украинская металлургия умирает.

Летние удары российских дронов по критической украинской инфраструктуре грозят оставить незалежную без металлургии. Вражеские СМИ перечисляют целый ворох проблем, с которыми столкнулась отрасль. Во-первых, это удары по металлургическим комбинатам. Предприятия «Запорожсталь», «АрселорМиттал» и ряд других были вынуждены останавливать работу. В результате выпуск стали сократился на 30-40 процентов, железнорудного сырья – на 40 процентов.

Во-вторых, это морская блокада украинских портов. Морем шло около половины экспорта руды, половина стальной продукции и 95 процентов чугуна. Из-за сокращения морского экспорта Киев уже недополучает порядка 150-200 миллионов долларов ежемесячно. При этом, сухопутная логистика не может компенсировать убытки, так как европейские маршруты имеют более низкую пропускную способность и для массовых перевозок попросту невыгодны.

В-третьих, начала козлить «Укрзализниця», потерявшая львиную долю исправных локомотивов. С августа ее грузовые тарифы выросли на 30 процентов, а доля железнодорожных расходов в себестоимости металлопродукции выросла в два-три раза. Вдобавок, ЕС ввел на сталь квоты, из-за чего возможности ее экспорта для Украины сократились примерно на 60 процентов.

В-четвертых, необходимый для металлургии коксующийся уголь на 80 процентов поступал на Украину по морю. Его доставка по суши еще больше увеличит логистические расходы и повысит конечную стоимость на сырье.

Министр аграрной политики Украины Высоцкий констатировал, что Россия уже уничтожила около 90 процентов складов торговых сетей на Украине

Министр аграрной политики Украины Высоцкий констатировал, что Россия уже уничтожила около 90 процентов складов торговых сетей на Украине

Фото: REUTERS.

Таким образом, в рамках нашей «черноморской инициативы» противник быстро теряет один из немногих оставшихся у него источников валютной выручки. При этом, удары по металлургии – лишь один из инструментов экономического удушения противника, который применяет Москва. Так сегодня министр аграрной политики Украины Высоцкий констатировал, что Россия уже уничтожила около 90 процентов складов торговых сетей в стране. Голода, конечно, не будет, но Киеву придется и здесь дополнительно тратиться на логистику.

Российские удары имеют накопительный эффект, который в полной мере проявится уже ближе к зиме, когда мы вновь начнем выносить энергетику противника. Тогда украинским властям, помимо прочих забот, придется разбираться с отоплением городов. И в один день этих проблем может накопиться критическая масса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сирена орет от бессилия, Киев теряет цеха, склады, НПЗ и порты: Что происходит на Украине после наших масштабных ударов

Глава ЦРУ прилетал в Москву с последним американским предупреждением. И что дальше?