На дне Волги нашли три затонувших корабля

В годы Великой отечественной войны Волга служила важнейшей артерией для снабжения фронта. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Затонувшие корабли обычно ищут в пучинах морей и океанов. Но и Волга – тоже своего рода «море». Обследуя дно реки около Астрахани, ученые из Института океанологии РАН наткнулись на останки трех погибших кораблей. Детали еще предстоит установить, но кое-что уже выяснили.

В годы Великой отечественной войны Волга служила важнейшей артерией для снабжения фронта. Ситуация быстро менялась. Река то оказывалась «на передовой» (как во время Сталинградской битвы), то в глубоком тылу – но немцы все равно пытались обстреливать суда с воздуха.

Именно к эпохе Великой отечественной принадлежат останки трех обнаруженных судов. Экспедиция Института океанологии выбралась в низовья Волги, и главной целью было заглянуть в ямы, где зимуют рыбы ценных пород. Посмотреть, все ли у них хорошо, не страдают ли. «Заглядывали» с помощью гидролокаторов. И так наткнулись на остовы кораблей.

О том, что именно тонуло тогда (и не только тогда) на Волге, историки в точности не знают. Архивных данных мало. Даже если налицо сообщение о гибели судна, точные координаты, как правило, отсутствуют. А изменения в речном русле делают поиски почти безнадежными. Илом, песком затянет, и все.

Судя по полученным данным, ученым удалось открыть останки двух барж и судна типа «Колонок». Сугубо мирные корабли, перевозившие припасы, и ставшие жертвой нападений с воздуха.

«Колонок» - это старинный тип грузового корабля. В царское, да и в ранее советское время, это была деревянная баржа с плоским дном, вместительная, но без мотора (ее тащили на буксире). Когда-то очень давно их строили в Коломне, на Оке, и называли «Коломенки», но затем стали строить везде, и имя сократилось до «Колонок».

Волга – мать многих типов кораблей, ныне забытых. «Выдь на Волгу» где-нибудь в условном 1900 году, воды не видно, оживленно, как на главной улице мегаполиса. Кто помнит, например, что такое «Беляна» - а это своего рода катамаран, собранный целиком из дерева, с колоссальной грузоподъемностью. «Колонок» - из семейства забытых судов.

Вот бы поднять его и поместить в музей! Но пока о таких планах не слышно. Ученые заняты более приземленной задачей: с помощью архивов они попытаются понять, как назывались корабли. И, может быть, восстановить детали трагедий, которые разыгрались на Волге в суровые годы войны.

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