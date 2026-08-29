Друг енотов, винный алхимик и помощник чародея: топ самых необычных вакансий в России

Среди вакансий можно встретить «агента по роскоши и кайфу» или «помощника чародея». Фото: Maya Kruchankova/Shutterstock/Fotodom

Недавно попалась забавная новость: самую высокую зарплату в России получают специалисты, которые занимаются морским пастбищным рыбоводством. Средняя начисленная зарплата в этой сфере по данным Росстата достигла 971,4 тысячи рублей в месяц. Мы с друзьями в силу отраслевого незнания посмеялись: наверное это люди, которые вылавливают морских рыб и зачем-то пасут их на пастбищах. А так как подобная задача невыполнима, это что-то из серии древне-греческих мифов, то за выгул рыб на пастбищах точно надо платить очень много! Ведь нужно, чтобы рыбы элементарно не отдали концы.

Но шутки шутками, а на самом деле никакой это не миф, а метод аквакультуры (разведения водных организмов), при котором искусственно полученную молодь выпускают в естественные морские водоемы, там она созревает, питаясь природной кормовой базой, а затем ее снова вылавливают. А еще выяснилось, что работы в сфере морского пастбищного рыбоводства носят сезонный характер, а значит, и заработки специалистов нужно делить на 12 месяцев и тогда зарплаты в этой сфере покажутся уже вовсе не заоблачными.

Тем не менее, мы в редакции задались вопросом: а какие еще необычные вакансии сейчас востребованы и сколько за эту работу платят?

Тарологи и хранители миров

Изучая рынок вакансий, приходишь к выводу: компании зачастую ищут не пойми какого. То и дело мелькают какие-то «чародеи», алхимики и «хранители миров». Перед этим набором меркнут даже ставшие уже довольно привычными тарологи.

Пару лет назад много шума наделала вакансия от X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») — таролога искали в службу отбора кадров. Вакансия была обозначена как «HR-таролог направления «Привлечение, отбор и адаптация талантов». Предполагалось, что специалист будет проводить таро-консультации при отборе персонала, чтобы наверняка выбрать подходящего сотрудника.

По оценкам экспертов рынка труда, скорее всего, такая вакансия в столь крупном холдинге была всего лишь рекламным ходом. Тем не менее, тарологов компании действительно ищут. Правда, чаще всего они требуются всевозможным эзотерическим центрам. Периодически также появляются вакансии SMM-специалиста или автора канала, который разбирается в таро. В его задачи входит публикация сообщений по теме энергопрактик и гаданий и общением с подписчиками. Тема всевозможных гаданий всегда в топе, а в нестабильное время - особенно. Предложения начинаются от 40 тысяч рублей и доходят до 100 тысяч.

Что касается чародеев, алхимиков и прочих «властелинов колец», то такие вакансии придуманы для привлечения внимания, не более.

- Специалисты с редкими навыками требуются компаниям в разных сферах деятельности. Но за необычными названиями вакансий могут скрываться вполне привычные задачи, - пояснили KP.RU в Авито Работе.

По счастью, всерьез чародеев на работу действительно не нанимают. Так, при детальном изучении вакансии «хранитель книжных миров» выяснилось, что за ней скрывается работа в книжном магазине Подмосковья. Рассчитана она в том числе на студентов и предполагает гибкий график, который можно совмещать с учебой. В задачи сотрудника входит подбор литературы по запросам покупателей, поддержание порядка на полках, участие в оформлении тематических зон и витрин.

- Если ты чувствуешь, что книги — это не просто товар, а целые миры, которые хочется беречь и открывать другим, приходи к нам на собеседование и стань частью нашей команды, где мы вдохновляем своих сотрудников и открываем возможности для их развития! - указано в вакансии с предложением зарплаты от 50 тысяч рублей (см.Топ-15 самых необычных актуальных вакансий в России).

Один из отелей в Сочи тоже ищет «хранителя», правда на этот раз цифрового портала VR. В его задачи входит работать на территории отеля и проводить гостей «сквозь время и пространство, создавать магию». Другими словами, предлагать посетителям отеля надеть VR-шлем и перенестись за деньги в другие миры.

Пару лет назад много шума наделала вакансия от X5 Group — таролога искали в службу отбора кадров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В магазине крепежных изделий в Перми открыли вакансию «крепежный консьерж в лавке чудес». Его также называют «волшебником клиентского счастья» и «супергероем продаж».

- Сотрудник будет консультировать покупателей, помогать с выбором товаров, «жонглировать» перед ними аргументами и выкладывать «волшебные артефакты», - говорится в объявлении. Если говорить простыми словами, то магазин ищет консультанта для торгового зала.

Еще одна попавшаяся мне экстравагантная вакансия - винный алхимик. Ну, думаю, такого нафурычит, а простым смертным это потом пить! Но оказалось все вполне прозаично. Под видом винного алхимика один из гипермаркетов в Твери ищет консультанта в отдел алкоголя, который поможет покупателям определиться с выбором. Начинающего специалиста компания готова научить разбираться в сортах и регионах произрастания винограда, обещает премии, скидки, горячее питание и заплату от 60 тысяч рублей.

А в Краснодаре вакансию кондуктора в общественном транспорте обозначили как «амбассадор городских маршрутов».

- Tы - Мaстер транспортной диплoматии, пoсoл дoброй воли между пaccaжиpaми и мaршрутами. Ты нe кoндуктoр, ты нечто большeе! - говорится в объявлении на Авито. На вакансию с зарплатным предложением от 55 000 руб/мес + коллекция потерянных перчаток и зонтов (да-да, так и написано) могут претендовать кандидаты без опыта, включая студентов и пенсионеров.

- Карьерный рост через 5 лет директор по транспортировке тел (если доживете), - потешаются в объявлении.

Пришел, померил, победил!

Еще одна интересная вакансия - работать моделью в компании, которая производит одежду. Известность правда вам тут никто не обещает (никаких peклaмных фото/видео съемок в данном случае не предполагается). Вам будет достаточно примерять одежду, чтобы дизайнеры смогли посмотреть, как их творения смотрятся на реальных людях, и при необходимости внести коррективы. Главное подходить под указанные в вакансии параметры (рост, обхват груди, талии и бедер). Работать нужно всего 2-4 часа в день. За каждую смену заплатят по 1500 рублей. Не густо, но и не напряжно, для студентов - в самый раз в качестве подработки.

Одна из распространенных вакансий - няни по уходу за животными.

- Котики – наши клиенты и забота об их интересах и комфорте на первом месте!, - изучаю вакансию зооняни от одной из гостиниц для животных. Ей предстоит уборка кошачьих номеров, кормление, игры, прием звонков от хозяев и «максимальное выполнение их иногда странных требований».

Часто требуются и сотрудники в контактные зоопарки и питомники. Изучаю вакансию инструктора для 25 енотов, которому предстоит ухаживать за животными и проводить экскурсии для посетителей.

- Если у вас нет опыта работы с животными — не страшно! Мы научим всему, что нужно знать о енотах и их характере, - гласит объявление.

На самом деле, вариант довольно рисковый. Это только на первый взгляд еноты кажутся безобидными. В объявлении предупреждают, что кандидат должен быть смельчаком.

- От вас требуется готовность учиться и принимать решения в нестандартных ситуациях, отсутствие страха перед укусами и царапинами (еноты — игривые зверьки, иногда они могут заиграться! - сказано в объявлении.

По счастью, всерьез чародеев на работу действительно не нанимают. Фото: Denis---S/Shutterstock/Fotodom

Зарядить электросамокат, перебрать янтарь

В числе необычных вакансий мне также попались:

1. Бутфитер (специалист по ортопедическим особенностям строения ступни и голеностопа), которому предстоит заниматься изготовлением индивидуальных спортивных стелек, а также выявлять и устранять проблемные зоны в горнолыжных ботинках клиента. Опыт работы не обязателен, главное уметь кататься на горных лыжах или сноуборде.

2. Постижер (работник займется работой с волосами и изготовлением из них всевозможных изделий.

3. Бутафор (в обязанности будет входить покраска, шпаклевка и создание больших фигур, помощь декоратору).

4. В Калиниграде ищут сортировщика янтаря, который будет у себя дома сортировать сырье на разные оттенки. Работа судя по всему, не из легких. Платить обещают за каждый оттенок в 1 кг отсортированного сырья из расчета 700 руб/кг. Чтобы отсортировать килограмм янтаря потребуется в среднем 4-5 часа, впрочем, все зависит от моторики рук.

5. Чарджер - это человек, который отвечает за своевременную зарядку и обслуживание электросамокатов и электровелосипедов. За одну зарядку платят 50-60 рублей. И среднем за смену в 4-8 часов набежит от 1500 до 6000 рублей.

- Сегодня на сайте в названиях вакансий много англицизмов или необычных названий, которые могут привлечь внимание соискателей, однако из-за чрезмерной креативности может быть не всегда понятно, чем именно человеку предстоит заниматься. Например, среди вакансий можно встретить «агента по роскоши и кайфу» или «помощника чародея», а на самом деле ищут менеджеров по продажам, агентов по недвижимости или ассистентов руководителя, - рассказали «Комсомолке» в hh.ru

Представители платформы отметили, что работодателям при составлении вакансии и заполнении графы «название» важно сохранять баланс между креативностью и понятностью. Если соискателю сложно определить обязанности по названию вакансии, он может просто не обратить на нее внимание и пролистать подборку вакансий дальше.

КСТАТИ

Переровачиватели пингвинов и подводные доставщики пиццы

За рубежом тоже есть целый набор необычных вакансий, которые россиянам даже не снились.

Одна из самых редких профессий - подниматель (переворачиватель) пингвинов на полярных станциях в Антарктиде. После взлета или посадки самолета (вертолета) подниматели ходят вокруг аэродрома и ставят на ноги пингвинов, которых звуковой волной опрокидывает на спину, когда те сильно задирают голову.

В Китае периодически открываются вакансии «обнимателя панд» в центрах по их защите и исследованию. Работа заключается только в том, чтобы ухаживать за пандами, проводить с ними время, играть и обниматься.

В Иране можно поработать «блокиратором автомобильных номеров». Чтобы не попасть в объективы камер, водители нанимают людей, которые заслоняют их номерные знаки.

В африканских странах можно найти вакансию «шептуна слонам». Это люди, которые отвечают за коммуникации со слонами в заповедниках.

А в одном подводном отеле во Флориде есть специальный сотрудник - подводный доставщик пиццы, который развозит заказы прямо в номера, находящиеся под водой.

КОНКРЕТНО

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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