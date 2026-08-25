Усталость, демотивация или безделье: что говорит о сотруднике отправка мемов коллегам

Сотрудники, которые регулярно отправляют мемы и гифки в общие чаты, демонстрируют на 18–22% более низкие показатели продуктивности. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Вот сидите вы на работе, пашете так, что, кажется, пар сейчас из ушей повалит от перегрева мозга, а тут коллега в рабочий чат вдруг мемасик или гифку шлет. Ну, скажем, какого-нибудь котика с банкой пива и призывом «ай да на природу!». Ну вы, конечно, придержите при себе все то, что об этом сейчас думаете, а он через какое-то время — бац: еще один мемчик шлет, а потом еще и еще. А тут и другие коллеги уже подтянулись, и тоже шлют. И хорошо еще, если вы рядовой сотрудник, а если вы начальник, то как к этому относиться? Значит ли, что ваши сотрудники не хотят работать или они недостаточно загружены? Стоит ли подкинуть им работенки? А может, они наоборот так устали, что людям просто хочется переключиться и хоть немного, пусть хотя бы в чате, друг с другом пообщаться?

Этими вопросами озадачились аналитики компании «Стахановец». Проведенное ими исследование показало, что сотрудники, которые регулярно отправляют мемы и гифки в общие чаты, демонстрируют на 18–22% более низкие показатели продуктивности. А у тех, кто отправляет в рабочие чаты более пяти нерабочих сообщений в день, эффективность на целых 27% ниже, чем у коллег, которые этого не делают.

Правда, тут встает извечный вопрос: что первично, курица или яйцо? Вначале человек начинает слать мемчики, а потом он теряет эффективность, либо наоборот — вначале его КПД падает, а потом человек уже от безделья начинает слать коллегам всякую ерундовину?

Эксперты пришли к выводу, что в 34% случаев низкая продуктивность предшествует активности в чатах, а не наоборот. Сотрудник начинает отставать по задачам, теряет фокус и переключается на развлекательный контент, чтобы избежать сложной работы. В то же время, в 28% случаев высокая активность наблюдается в периоды завершения крупных этапов проектов, когда сотрудник восстанавливается между интенсивными фазами. Ну то есть в целом сотрудник очень даже продуктивен, просто ему нужно немного выдохнуть, что абсолютно нормально.

Как оказалось, в компаниях и коллективах, где царят хорошие отношения и присутствует командный дух, отправление мемов в чаты вовсе не воздействует отрицательно на продуктивность сотрудников. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

И еще один интересный аспект. Как оказалось, в компаниях и коллективах, где царят хорошие отношения и присутствует командный дух, отправление мемов в чаты вовсе не воздействует отрицательно на продуктивность сотрудников. Наоборот, мемы и гифки могут повышать сотрудникам настроение и быть своего рода инструментом снятия стресса. А вот в тех компаниях, где есть жесткий контроль, где низок уровень доверия в коллективе (другими словами, не продохнуть и не разогнуться от работы), вот там нерабочая активность в чатах как раз становится маркером демотивации или выгорания.

— Переключение на легкий контент — это способ переключиться, немножко расслабиться. Отправление мемов подчеркивает состояние человека на момент их отправки. По такому сообщению можно понять, что человек сейчас чувствует: он раздражен, устал, хочет переключиться, или наоборот, может, у него прекрасное настроение и он просто хочет поднять его и своим коллегам тоже, немного пообщаться с ними в виртуальном пространстве. Если нагрузка безумная, ничего вслух сказать нельзя, и сотрудники отправляют друг другу какое-то мемы, то это очень показательно. Если написать «я устал», «я задолбался», «я пойду на перекур», это слишком откровенно, и начальство может отнестись к этому по-разному, а отправка мемов — это попытка обойти острые моменты, но при этом сказать о своем состоянии, — пояснила KP.RU психолог Ирина Коржаева.

Кстати, исследование показалось, что в 41% случаев особенно активны в чатах сотрудники, которым приходится выполнять довольно монотонную работу. А вот у представителей творческих специальностей это происходит реже и, как правило, совпадает с периодами генерации идей.

— Если отправка человеком мемов в рабочие чаты мешает другим сотрудникам, если это не в тему, и всех раздражает, то с отправителем стоит провести «воспитательную работу», как раньше говорили. А можно договориться с коллективом, в какое время лучше не засорять рабочий чат. Что касается самого отправителя, то человек может просто не замечать, что отправил много картинок, он может даже не догадываться, что это кого-то отвлекает, он об этом мог просто не подумать, — поясняет Ирина Коржаева.

— А еще по каким косвенным признакам можно сказать, что человек не особенно хорошо работает? — спрашиваю я эксперта.

— Приведу пример. Есть два программиста. Один пашет за двоих, но при этом скромный и не умеет «продавать» себя, то есть не хвастается своими достижениями, просто очень продуктивно работает. А второй как раз умеет подавать информацию и может показать, как он классно и здорово работает, он делает для руководства красивые отчеты, хотя в реальности так себе работник. Подобные отчеты, если их подготовка не входит в обязанности сотрудника, могут быть стремлением пустить пыль в глаза и желанием получить себе очки за счет других коллег. Это случай не редкий. А руководители, к сожалению, очень любят красивые, подробные отчеты, и бывает, что ценят балаболов и карьеристов больше, чем реальных тружеников, — замечает Ирина Коржаева.

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