От выбора локации до аукциона: как купить помещение для бизнеса у города

Генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Александр Путилин и начальник отдела информационного сопровождения земельно‑имущественных торгов Департамента города Москвы по конкурентной политике Оксана Ивкина

При запуске или расширении бизнеса предпринимателю нужно решить один из главных вопросов — где разместить свое дело. Подходящее помещение должно отвечать сразу нескольким требованиям: важны его стоимость, характеристики, расположение, потенциальная аудитория и трафик.

Но как оценить все эти параметры до того, как вложиться в новую точку? Где искать городскую недвижимость, как подготовиться к аукциону и какие сервисы помогут оценить потенциал выбранной локации? Об этом говорили в новом выпуске проекта «Конкурентный код Москвы».

Все шаги и требования прописаны

Помещение для бизнеса можно приобрести напрямую у города. Актуальные объекты представлены на сайте «Торги Москвы».

— Здесь очень удобный фильтр для поиска объекта: можно установить необходимые параметры по площади, цене, локациям. Также можно воспользоваться картой для поиска, ознакомиться с лотовой документацией, осмотреть объект при необходимости или изучить при помощи виртуального 3D тура, чтобы принять для себя решение по участию в торгах, — говорит Оксана Ивкина.

У начинающего участника сам процесс торгов может вызвать вопросы. Однако, как отмечает эксперт, порядок действий и требования к участникам подробно описаны в документации по каждому лоту.

— Ничего сложного в участии в торгах нет. С этим может справиться каждый. Все шаги, все сроки, требования к документам прописаны в лотовой документации. Достаточно внимательно с ней ознакомиться. Каждый этап торгов подсвечен индикатором на сайте. Только нужно внимательно прочитать документы, — отмечает Оксана Ивкина.

Перед подачей заявки эксперт советует обратить внимание на несколько моментов:

1. Внимательно изучить документацию и характеристики выбранного объекта.

2. Осмотреть помещение, чтобы оценить его состояние и понять, есть ли необходимые для будущего бизнеса условия и коммуникации.

3. Если объект подходит, подготовить документы и подать заявку на участие в торгах.

Стандартная заявочная кампания по городским торгам длится не менее 30 дней. Договор с победителем заключается не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 календарных дней после публикации итогового протокола. Если участник выбрал объект в самом начале приема заявок, до оформления его в собственность может пройти около двух месяцев.

Как не пропустить подходящий объект

Чтобы постоянно не мониторить портал «Торги Москвы» в поисках новых предложений, пользователь может настроить информационную подписку. Тогда на электронную почту будут приходить уведомления об объектах, соответствующих выбранным параметрам, например локации или площади.

Участникам доступны и консультации специалистов.

— У нас широкий выбор сервисов, которые могут помочь тем, кто впервые участвует в торгах. Можно записаться на онлайн консультацию через сайт «Торги Москвы» или mos.ru. Также на сайте есть телефон информационного киоска. Там можно получить ответы от специалистов, которые помогут разобраться в лотовой документации, подобрать объекты, проконсультировать на любом этапе, — рассказывает Оксана Ивкина.

Еще одна особенность покупки недвижимости у города — надежность такой сделки. Кроме того, среди городских предложений встречаются объекты, которых может не быть на рынке предложений частных лиц.

— У Москвы есть уникальные объекты, которые на свободном рынке не приобрести. Помещения от города часто расположены в центре, в исторических зданиях. Поэтому не бойтесь участвовать в торгах, если в чем-то не разобрались, — добавляет она.

Как оценить потенциал помещения

Даже привлекательное помещение не всегда подходит для конкретной бизнес-идеи. Предпринимателю важно заранее понять, кто живет и работает поблизости, насколько интенсивен пешеходный поток и востребованы ли в этой части города выбранные товары или услуги.

Получить такие данные можно с помощью сервиса «Оценка потенциала локации» на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы».

— Мы разрабатываем его совместно со Сбером. У компании достаточно большой массив данных о жителях того или иного района, об их тратах. Эти данные в агрегированном виде нанесли на карту столицы. Сервис позволяет посмотреть статистику по конкретному адресу: пешеходный поток, число жителей вокруг, половозрастной состав. Тратят ли они деньги на то, что вы хотите открыть? И если тратят, то тратят ли у себя, допустим, в районе или ездят куда-то в другое место. Из этих данных можно сделать выводы, которые позволят открыть тот бизнес, который действительно там нужен, — рассказывает Александр Путилин.

Пользоваться сервисом можно бесплатно после регистрации на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Предпринимателям доступны и другие цифровые инструменты. Например, виртуальный агент, который отвечает на вопросы на основе загруженной базы знаний, а также бесплатные предложения партнеров.

— Например, сервис по разработке финансовых моделей. Или сервис «Взгляни на бизнес глазами банка». Он позволяет ввести данные своей организации и посмотреть, возможно ли получить, например, банковский кредит. Это сделано по методологии банков-партнеров. Есть услуги по фотографированию продукции, чтобы выложить ее, например, на маркетплейсы, — рассказывает Александр Путилин.

Все подобные предложения собраны в разделе «Сервисы». Если услуга оказывается с привлечением сотрудника или подрядчика, нужно через раздел записаться и дождаться очереди.

КОРОТКО

Что нужно для участия в торгах

Сначала нужно выбрать подходящий объект на сайте «Торги Москвы». Это витрина городской недвижимости: здесь можно изучить характеристики объекта, документацию и условия реализации.

Сами аукционы проходят на электронной торговой площадке Росэлторг. Для участия необходимо:

• оформить усиленную квалифицированную электронную подпись;

• зарегистрироваться на электронной площадке;

• подать заявку и приложить необходимые документы;

• внести задаток в соответствии с условиями лотовой документации;

• в назначенное время присоединиться к аукциону.

Если участник не становится победителем, задаток возвращается в установленном порядке.

Отдельное внимание стоит уделить документам и срокам внесения задатка.

— Самая частая ошибка, которую совершают потенциальные участники торгов, связана с приложением сканов всего паспорта. Зачастую участники прикладывают только первую, вторую, третью страницы и прописку. Это ошибка. Необходимо отсканировать двадцать страниц — от форзаца до форзаца. Вторая наиболее частая ошибка — не обеспечить заявку задатком. Перечисление денег через банк происходит не моментально, — объясняет Оксана Ивкина.

От выбора локации до аукциона: как купить помещение для бизнеса у города

Подписывайтесь на каналы Департамента города Москвы по конкурентной политике, чтобы не пропустить самые интересные лоты на торгах: Max, ВК, ОК, ТГ.