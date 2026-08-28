Дерзкий налёт: королевское колье с 673 бриллиантами похитили среди бела дня из музея Вены

Уникальное бриллиантовое колье, принадлежавшее египетской королевской семье, похитили из музея в центре Вены. Фото: He Canling/ XinHua/ Global Look Press

В центре Вены произошла одна из самых дерзких музейных краж последних лет: 27 августа двое неизвестных похитили из Музея прикладного искусства уникальное бриллиантовое колье, принадлежавшее египетской королевской семье, сообщают австрийские СМИ. Преступление было совершено средь бела дня, в разгар работы выставки «Glanzstücke» («Шедевры»), где были представлены около 500 экспонатов, большинство которых — работы легендарного парижского ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

Разыскивают двух мужчин, подозреваемых в дерзкой краже редкого колье Фото: REUTERS.

КАК ПРЕСТУПНИКАМ УДАЛОСЬ УКРАСТЬ КОЛЬЕ

Двое мужчин вошли в музей примерно в 14:00. Они вели себя как обычные посетители: купили входные билеты и не скрывали лиц, что позволило камерам наблюдения запечатлеть их в мельчайших подробностях. Злоумышленники направились к витрине, где было выставлено колье, разбили стекло и в считанные секунды скрылись с добычей.

Логичен вопрос: а что, так можно было? Можно просто прийти в музей, разбить стекло и безнаказанно скрыться с места преступления, даже не скрывая лиц? Получается, что так. Система безопасности еще одного европейского музея оказалась решетом.

Во-первых, как сообщают СМИ, охрана проглядела, что один из налётчиков нес с собой огнестрельное оружие. Он не применял его, но демонстративно показывал, чтобы устрашить окружающих и расчистить себе путь.

Во-вторых, хотя экспонаты выставки «Glanzstücke» должны была находиться в специальных сейф-витринах, грабители смогли разбить одну из них простым молотком и мгновенно скрыться. Видимо на обещанных витринах неплохо сэкономили…

Фактором успеха грабителей стало удачное расположение музея. Он находится прямо рядом с венским Городским парком — и преступники скрылись в лабиринте дорожек и обилие зелени.

Представители полиции также отметили, что характер действий преступников указывает на то, что они точно знали о всех дырах в системе безопасности и за каким именно экспонатом пришли.

Музей прикладного искусства подтвердил факт кражи, уточнив, что при нападении никто не пострадал. Выставку «Glanzstücke» временно закрыли, однако остальные экспозиции музея продолжили работу. Администрация MAK воздержалась от дополнительных комментариев, сославшись на тайну следствия, но заявила, что безопасность выставки была «гарантирована».

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОХИЩЕННОМ В ВЕНЕ КОЛЬЕ

Колье было создано парижским ювелирным домом Van Cleef & Arpels в 1939 году по специальному заказу для египетской королевской семьи. Фото: Фото: vancleefarpels.com

Похищенное колье — не просто дорогое украшение, а настоящий исторический артефакт. Оно было создано парижским ювелирным домом Van Cleef & Arpels в 1939 году по специальному заказу для египетской королевской семьи. Изделие выполнено из платины и инкрустировано 673 бриллиантами общим весом 200 карат. Среди них — 318 бриллиантов огранки «багет» и 355 камней круглой огранки, а в центре композиции сияет крупный бриллиант в шесть карат.

Колье принадлежало королеве Назли, супруге египетского короля Фуада I и матери последнего монарха Египта Фарука. Королева надела украшение в 1939 году на свадьбу своей дочери, принцессы Фавзии, и наследного принца Ирана Мохаммада Резы Пехлеви, который впоследствии стал последним шахом Ирана. Королева была настолько восхищена работой ювелиров, что через своего камергера направила Van Cleef & Arpels письмо с выражением благодарности.

Впоследствии Назли продала колье, в 2015 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке Van Cleef & Arpels выкупил его за 4,3 миллиона долларов.

В Вене после кражи введён план «Перехват», к поискам подключили кинологов с собаками.

Ранее в Испании произошло похожее дерзкое ограбление музея в городе Вильена: неизвестные, отключив сигнализацию всего за четыре минуты проникли в здание через боковые окна и похитили большую часть знаменитого клада бронзового века. Преступники забрали практически все золотые предметы из коллекции, насчитывающей 59 артефактов (чаши, сосуды, браслеты) общим весом около десяти килограммов.

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